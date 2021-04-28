СБУ вилучила понад 800 кг срібла в злитках у злочинного угруповання, яке "відмило" 65 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переведенням коштів, в тому числі через купівлю криптовалюти. За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж 240 млн грн, 65 млн з яких - пов'язані з відмиванням коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих "Л/ДНР".

Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи.

Співробітники СБ України задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновники "Укрзалізниці" відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ. ФОТО

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:

понад 43 млн грн;

більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;

комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;

документи, що підтверджують проведення оборудок.

Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операціїза визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.

Також читайте: "Під прикриттям об'єднань громадян з інвалідністю відмивають мільйони гривень", - ОГП

Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими національної поліції під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури та у взаємодії з Держфінмоніторингом.





Фото: сайт СБУ