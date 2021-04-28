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Новини Фото Силовики
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СБУ вилучила понад 800 кг срібла в злитках у злочинного угруповання, яке "відмило" 65 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переведенням коштів, в тому числі через купівлю криптовалюти. За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж 240 млн грн, 65 млн з яких - пов'язані з відмиванням коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих "Л/ДНР".

Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи.

Співробітники СБ України задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновники "Укрзалізниці" відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ. ФОТО

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:

  • понад 43 млн грн;
  • більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
  • комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
  • документи, що підтверджують проведення оборудок.

СБУ вилучила понад 800 кг срібла в злитках у злочинного угруповання, яке відмило 65 млн грн 01

Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операціїза визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.

Також читайте: "Під прикриттям об'єднань громадян з інвалідністю відмивають мільйони гривень", - ОГП

Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.

СБУ вилучила понад 800 кг срібла в злитках у злочинного угруповання, яке відмило 65 млн грн 02

Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими національної поліції під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури та у взаємодії з Держфінмоніторингом.

СБУ вилучила понад 800 кг срібла в злитках у злочинного угруповання, яке відмило 65 млн грн 03
СБУ вилучила понад 800 кг срібла в злитках у злочинного угруповання, яке відмило 65 млн грн 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

затримання (4339) відмивання грошей (406) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12812) силовики (2514) криптовалюта (720)


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Топ коментарі
+18
у нескольких генералов полиции появятся серебряные унитазы . не золото конечно но и не нищебродский фаянс
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28.04.2021 12:21
+5
Всегда было интересно , какова судьба этого клада ?
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28.04.2021 12:14
+5
Експертиза встановить що усі фальшиві, після цього справжні підуть куди треба, а липові залишаться при справі
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28.04.2021 12:58
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Всегда было интересно , какова судьба этого клада ?
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28.04.2021 12:14 Відповісти
у нескольких генералов полиции появятся серебряные унитазы . не золото конечно но и не нищебродский фаянс
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28.04.2021 12:21 Відповісти
Всё так плохо ?
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28.04.2021 12:22 Відповісти
Експертиза встановить що усі фальшиві, після цього справжні підуть куди треба, а липові залишаться при справі
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28.04.2021 12:58 Відповісти
маєш досвід, липові статистичні дані видавати за дійсність.
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28.04.2021 19:14 Відповісти
маю досвід участі в розгляді кримінальних проваджень судом.
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29.04.2021 14:02 Відповісти
давно випустили?
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29.04.2021 15:07 Відповісти
мені сподобався цей жарт
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29.04.2021 15:22 Відповісти
А серебро -из серебрянки!
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29.04.2021 09:07 Відповісти
Пилите Шура.. Они золотые...
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28.04.2021 12:16 Відповісти
Криптовалюты в Украине не признаны как деньги или средства платежа!
Значит не существует узаконенных процедур их обращения.
А что не запрещено - разрешено.
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28.04.2021 12:27 Відповісти
Прально, значит на сбу за грабеж криптовалюты никто в суд не подаст
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29.04.2021 20:31 Відповісти
Вот и деньги на сокол , ну или на ПВО
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28.04.2021 13:07 Відповісти
Сначала подумал, что СБУ в очередной раз палится (в том смысле, что где бабло - там и СБУ). Но СБУ "подстраховались": Л/ДНР приплели, типа "боремся с финансированием террористов".
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28.04.2021 13:37 Відповісти
Что-то из новости не совсем ясен состав преступления.
Только и того, что мечта быдла кого-то раскулачить!
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28.04.2021 15:06 Відповісти
Блин,надо свое перепрятать,а то прийдут вот так и все нажитое непросильным......
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29.04.2021 09:10 Відповісти
Изъяли 43 ляма грн, 800кг серебра... А сколько криптовалюты прикарманили????
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29.04.2021 20:29 Відповісти
 
 