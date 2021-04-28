УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11293 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
2 338 4

Два схрони терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ виявила в Луганській області два схрони учасників незаконних збройних формувань. Обидві схованки зловмисники заклали влітку 2014 року під час ведення бойових дій проти сил АТО. Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Крім того, у схроні, облаштованому на місці колишніх позицій бойовиків у Попаснянському районі, правоохоронці виявили: 2 танкові снаряди осколково-фугасної дії, 30 гранатометних пострілів, 3 реактивні протитанкові гранати, понад 2 тисячі набоїв для кулеметів.

У другій схованці, розміщеній у напівзруйнованому бліндажі на території Щастинського району, вилучено: 10 підривників, гранатометний постріл, гранату Ф-1, майже 800 набоїв.

Два схрони терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів, - СБУ 01
Два схрони терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів, - СБУ 02
Два схрони терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів, - СБУ 03
Два схрони терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів, - СБУ 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арсенал засобів ураження виявлено у Слов'янську. Терористи планували диверсії на території регіону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

боєприпаси (2269) вибухівка (471) СБУ (12812) Луганська область (4878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже добре, СБУ. ********** нам дуже потрібні.
показати весь коментар
28.04.2021 14:16 Відповісти
Согласен полностью! Накуя ловить сепаров, шпионов и предателей - там и отгрести можно. Лучше раскопками старых блиндажей заняться.
показати весь коментар
28.04.2021 14:47 Відповісти
не попадут...- един куй- утилизация.. такой порядок...(
показати весь коментар
28.04.2021 15:47 Відповісти
привести в порядок і вдарити по кацапським окупантам і колаборантам.
показати весь коментар
28.04.2021 14:44 Відповісти
 
 