Два схрони терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ виявила в Луганській області два схрони учасників незаконних збройних формувань. Обидві схованки зловмисники заклали влітку 2014 року під час ведення бойових дій проти сил АТО. Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Крім того, у схроні, облаштованому на місці колишніх позицій бойовиків у Попаснянському районі, правоохоронці виявили: 2 танкові снаряди осколково-фугасної дії, 30 гранатометних пострілів, 3 реактивні протитанкові гранати, понад 2 тисячі набоїв для кулеметів.
У другій схованці, розміщеній у напівзруйнованому бліндажі на території Щастинського району, вилучено: 10 підривників, гранатометний постріл, гранату Ф-1, майже 800 набоїв.
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Анатолій Бідзюра
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