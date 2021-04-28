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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Припинено спробу розпилення хлору в місці дислокації ЗСУ на Луганщині. Виявлено терористичне угруповання, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці за процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил викрили протиправну діяльність терористичної групи, яка діяла на території Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даним слідства, учасники групи готували вчинення злочину на одному з об’єктів інженерної інфраструктури Луганської області, де тимчасово дислокується підрозділ Збройних Сил України. Зокрема, ними планувалося розпилення отруйної речовини – хлору в приміщеннях, де перебувають військовослужбовці, з метою заподіяння шкоди їхньому життю та здоров’ю", - йдеться з повідомленні.

Наголошується, що за результатами проведених слідчих дій злочину вдалося запобігти.

"У двох учасників групи виявлено та вилучено засоби і знаряддя для збору та передачі співробітнику так званого Міністерства держбезпеки "ЛНР" інформації щодо оборонної сфери. Дані про розташування оборонних об’єктів, позиції Збройних Сил України та передислокацію військової техніки вони отримували, в тому числі, від військовослужбовця ЗСУ", - заначають в Офісі Генпрокурора.

Дивіться також: Підрив військового автомобіля на Луганщині кваліфіковано як теракт. Розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Припинено спробу розпилення хлору в місці дислокації ЗСУ на Луганщині. Виявлено терористичне угрупування, - Офіс Генпрокурора 01
Припинено спробу розпилення хлору в місці дислокації ЗСУ на Луганщині. Виявлено терористичне угрупування, - Офіс Генпрокурора 02
Припинено спробу розпилення хлору в місці дислокації ЗСУ на Луганщині. Виявлено терористичне угрупування, - Офіс Генпрокурора 03

Наразі організатора групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім учасникам групи та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

операція Об’єднаних сил (6725) хлор (27) Офіс Генпрокурора (3249) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+46
Пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине. Выявлена террористическая группировка, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5908
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28.04.2021 14:37
+23
Посадить в камеру предварительно всё обработать этим хлором а через неделю можно на подписку о невыезде отпустить.
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28.04.2021 14:43
+20
РОЗТРІЛЯТИ!!!!!! ПІД ЧАС ВІЙНИ З ДИВЕРСАНТАМИ ПО ІНШОМУ НЕ ПОСТУПАЮТЬ!!!!!!! ІНШІИЙ ВЕРДИКТ ТІЛЬКИ ЗАОХОЧУЮ ЗРАДНИКІВ ДО ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ.
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28.04.2021 14:48
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Пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ на Луганщине. Выявлена террористическая группировка, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5908
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28.04.2021 14:37 Відповісти
😂👏
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28.04.2021 15:43 Відповісти
Доблестные аваковцы им инкриминируют "мелкое хулиганство"?
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28.04.2021 14:42 Відповісти
Это парафия черта 🤢😈 БАКАНОВА
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28.04.2021 14:58 Відповісти
Посадить в камеру предварительно всё обработать этим хлором а через неделю можно на подписку о невыезде отпустить.
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28.04.2021 14:43 Відповісти
в Сирии апробировали, в Украине использовать безценный сирийский опыт убийцы решили...за такое за угол отвести и расстрелять винторогих палачей без всякого суда и следствия...
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28.04.2021 14:43 Відповісти
Кровавый «мир» в 👀 ***** ! Как завещал путлер «мочить в сортирах « , всех приспешников живодера педофильного
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28.04.2021 14:55 Відповісти
будет чем бубе обосновать вывод бойцов за днепро...дайте ссыклобородьку сразу и княгини ольги и ярослава мудрого...чы мудрого за кивой застолбили?
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28.04.2021 14:44 Відповісти
І знову задіяна якась жирна кобила. Це вже тренд.
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28.04.2021 14:44 Відповісти
,,Лишняя хромасома,, и бешество ватки определяет внешний вид этого вида кацапских гельминтов.
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28.04.2021 14:49 Відповісти
РОЗТРІЛЯТИ!!!!!! ПІД ЧАС ВІЙНИ З ДИВЕРСАНТАМИ ПО ІНШОМУ НЕ ПОСТУПАЮТЬ!!!!!!! ІНШІИЙ ВЕРДИКТ ТІЛЬКИ ЗАОХОЧУЮ ЗРАДНИКІВ ДО ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ.
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28.04.2021 14:48 Відповісти
Забальзамувати їх у тому хлорі, як їхнього вождя в мавзолеї.
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28.04.2021 14:57 Відповісти
Ще одне свідоцтво терористичної діяльності свинособачих лугандонів.
Це з ними вчора бойко збірався вести перемовини? То треба усю "опазажопу" обробити тим хлором: і повітря стане чистішим, і українофобів поменшає.
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28.04.2021 15:00 Відповісти
В обмінний фонд її. Щоб Зе зміг потім обміняти її на якогось таксиста з окупованої Горлівки чи з Ровеньок.
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28.04.2021 15:14 Відповісти
как-то подозрительно тупо для спецоперации террористов.. разве что - взорвать ж.д. цистерну, но пишут про распыление на объекте..???
..хлор - слИшком заметное отравляющее вещество для любого.. унюхал - отошёл в сторону и нет проблем.. ???
хотя, если реально предотвратили диверсию, то органам - респект..
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28.04.2021 15:15 Відповісти
Сломайте дома этих мразей. Как в Палестине Исраэль делает
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28.04.2021 15:17 Відповісти
Туда ли ты зашел, ватный петух?
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28.04.2021 20:35 Відповісти
не розумію, чому у чехів коли фотографують диверсантів або їх документи все видно, а у наших завжди що обличчя, що документи розмазані?.. може фотоприлади не такі?.
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28.04.2021 15:22 Відповісти
вообще конечно использование химических отравляющих веществ может пойти и в обратку...
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28.04.2021 15:23 Відповісти
Варто було би провести дослідження і визначити чому серед військовослужбовців та волонтерів виский відсоток онкохворих. Це не може бути просто збігом.
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28.04.2021 15:25 Відповісти
Ксеня,я теж звернув увагу,неспроста воно...
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28.04.2021 15:46 Відповісти
дустом обробити опаришів рузгава міра
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28.04.2021 15:33 Відповісти
Ну-ну. А как там жопастая бомбистка Надя поживает? Аваков сказочник еще тот. Артур Конан Дойл курит.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB
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28.04.2021 15:37 Відповісти
Дурниці. Якби мова йшла про фосген, то я б ще повірив.
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28.04.2021 16:31 Відповісти
таких дебилов там полно, они же еще через кпп могут перемещаться в любой город Украины
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28.04.2021 18:22 Відповісти
Хлор.. это химическое оружие? Так о какой противоправной деятельности может идти речь..?
Если это терроризм..
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28.04.2021 18:52 Відповісти
Порошенко??? однако,,,
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29.04.2021 06:17 Відповісти
Меркантильность так называемого "руССкаго мира" просто зашкаливает!То они голосуют за зека Янека,то за клоуна Зеленского!Но зато получают на банковские карточки по две пенсии, разные социальные выплаты за счет свободной от оккупантов Украины,не выезжая из ОРДЛО!А если изменился их статус или ,не дай Бог,кто-то умер,то гривны идут беспрепятственно на их счета!
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29.04.2021 08:54 Відповісти
 
 