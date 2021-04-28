Припинено спробу розпилення хлору в місці дислокації ЗСУ на Луганщині. Виявлено терористичне угруповання, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці за процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил викрили протиправну діяльність терористичної групи, яка діяла на території Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даним слідства, учасники групи готували вчинення злочину на одному з об’єктів інженерної інфраструктури Луганської області, де тимчасово дислокується підрозділ Збройних Сил України. Зокрема, ними планувалося розпилення отруйної речовини – хлору в приміщеннях, де перебувають військовослужбовці, з метою заподіяння шкоди їхньому життю та здоров’ю", - йдеться з повідомленні.

Наголошується, що за результатами проведених слідчих дій злочину вдалося запобігти.

"У двох учасників групи виявлено та вилучено засоби і знаряддя для збору та передачі співробітнику так званого Міністерства держбезпеки "ЛНР" інформації щодо оборонної сфери. Дані про розташування оборонних об’єктів, позиції Збройних Сил України та передислокацію військової техніки вони отримували, в тому числі, від військовослужбовця ЗСУ", - заначають в Офісі Генпрокурора.

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Наразі організатора групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім учасникам групи та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.