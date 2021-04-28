Чоловік на Кіровоградщині щодня продавав до 10 кг пороху через інтернет, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила новий канал незаконного збуту вибухових речовин. Житель Кіровоградщини поставляв своїм "клієнтам" до 10 кг пороху на день. За попередньою інформацією, завдяки нелегального бізнесу чоловік отримав "прибуток" на мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Перевіряється інформація про використання цього пороху для підпільного виробництва боєприпасів.

За даними слідства, протиправну діяльність організував мешканець Олександрії Кіровоградської області. Ділок продавав оптові партії пороху іноземного виробництва у різні регіони країни. Для пошуку клієнтів він використовував спеціалізовані інтернет-платформи і переправляв товар замовникам через сервіси поштового зв’язку. Гроші за продаж вибухової речовини зловмисник одержував на банківську картку.

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Під час слідчих дій правоохоронці виявили у підозрюваного:

понад 100 кг іноземної вибухової речовини;

реактивну протитанкову гранату;

декілька одиниць вогнепальної зброї, у тому числі автомат Калашникова, пістолет-кулемет Шпагіна та пістолет ТТ;

майже 2 тис. набоїв різного калібру.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, насамперед джерел надходження пороху із-за кордону.











