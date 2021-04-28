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Чоловік на Кіровоградщині щодня продавав до 10 кг пороху через інтернет, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила новий канал незаконного збуту вибухових речовин. Житель Кіровоградщини поставляв своїм "клієнтам" до 10 кг пороху на день. За попередньою інформацією, завдяки нелегального бізнесу чоловік отримав "прибуток" на мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Перевіряється інформація про використання цього пороху для підпільного виробництва боєприпасів.

За даними слідства, протиправну діяльність організував мешканець Олександрії Кіровоградської області. Ділок продавав оптові партії пороху іноземного виробництва у різні регіони країни. Для пошуку клієнтів він використовував спеціалізовані інтернет-платформи і переправляв товар замовникам через сервіси поштового зв’язку. Гроші за продаж вибухової речовини зловмисник одержував на банківську картку.

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Під час слідчих дій правоохоронці виявили у підозрюваного:

  • понад 100 кг іноземної вибухової речовини;
  • реактивну протитанкову гранату;
  • декілька одиниць вогнепальної зброї, у тому числі автомат Калашникова, пістолет-кулемет Шпагіна та пістолет ТТ;
  • майже 2 тис. набоїв різного калібру.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, насамперед джерел надходження пороху із-за кордону.

Чоловік на Кіровоградщині щодня продавав до 10 кг пороху через інтернет, - СБУ 01
Чоловік на Кіровоградщині щодня продавав до 10 кг пороху через інтернет, - СБУ 02
Чоловік на Кіровоградщині щодня продавав до 10 кг пороху через інтернет, - СБУ 03
Чоловік на Кіровоградщині щодня продавав до 10 кг пороху через інтернет, - СБУ 04
Чоловік на Кіровоградщині щодня продавав до 10 кг пороху через інтернет, - СБУ 05
Чоловік на Кіровоградщині щодня продавав до 10 кг пороху через інтернет, - СБУ 06

Автор: 

боєприпаси (2269) вибухівка (471) СБУ (12812) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+7
нарэшти порохобота злапалы...
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28.04.2021 16:36
+6
НА РПГ напис "БАЧА" - чоловік, ймовірно, "афганець".
Зброя на фото мисливська, якщо внесені в дозвіл, то вийде пшик.
Згадуваний ППШ і РПГ можуть виявитись непридатними муляжами.
І в жодному законі немає визначення понять "зброя" і "**********"
(тут у нас по совковому мусарському бєспрєдєлу).
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28.04.2021 17:21
+3
А СБУ отчитывается только о продавце? Неслабый спрос у народа на порох... А клиентами не хочет заняться? Или ими мусора пусть занимаются после того как порох применится по назначению?
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28.04.2021 16:35
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А СБУ отчитывается только о продавце? Неслабый спрос у народа на порох... А клиентами не хочет заняться? Или ими мусора пусть занимаются после того как порох применится по назначению?
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28.04.2021 16:35 Відповісти
нарэшти порохобота злапалы...
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28.04.2021 16:36 Відповісти
А прекурсоры к пороху что? Запрещены? Ну да, марганцовку достать проблемно. Самому пыжа намутить, раз плюнуть.
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28.04.2021 16:38 Відповісти
У мужика видимо был свой маленький бизнес - охотников бездымным качественным порохом снабжать во время сезона охоты. Теперь и бизнес пропал и 8 000 гр. помощи ФОПам у мужика пропали.
Видимо только из-за выплаты 8 000 гр. его и арестовали, шоб мужику 8 000 гр.не платить.
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28.04.2021 17:00 Відповісти
Вот же алчность, сдались ему те 8тыс. А он мелочиться вздумал)
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28.04.2021 17:04 Відповісти
Сейчас через Инет при желании можно намутить в гараже такое, шо 10 кг. пороха просто коробком спичек покажется. Но тут главное "наша полиция не дремлет"
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28.04.2021 17:11 Відповісти
филиал военторга
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28.04.2021 16:58 Відповісти
НА РПГ напис "БАЧА" - чоловік, ймовірно, "афганець".
Зброя на фото мисливська, якщо внесені в дозвіл, то вийде пшик.
Згадуваний ППШ і РПГ можуть виявитись непридатними муляжами.
І в жодному законі немає визначення понять "зброя" і "**********"
(тут у нас по совковому мусарському бєспрєдєлу).
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28.04.2021 17:21 Відповісти
Дайте тому чолов"язі грошей і землю і через півроку - рік він патронний завод запустить.
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28.04.2021 17:41 Відповісти
Знову 263 ст. КК. Юристи ви хоч роз'ясніть СБУ і всім причасним, що 263 ст.КК робить тільки ПОСИЛАННЯ на закон. Але цього закону в природі не існує. Тому чоловік ніяких ПРОТИПРАВНИХ дій не робив. Кримінальний злочин вчинили силові структури, які НЕЗАКОННО полізли до чоловіка да хати. Писулька МВС є НІКЧЕМНА, бо вона не є ЗАКОНОМ.
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28.04.2021 19:51 Відповісти
Отсутствие закона не освобождает от ответственности.)))
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13.07.2021 14:28 Відповісти
 
 