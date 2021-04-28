На Рівненському полігоні відбувається тестування чеської 152-мм самохідної гаубиці DANA-M2. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Рівненському військовому полігоні відбуваються випробування 152-мм самохідної гаубиці DANA-M2 виробництва Чеської Республіки. Озброєння проходить функційне, ходове та вогневе тестування в умовах, максимально наближених до бойового застосування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрмияInform.

Міністерство оборони України спільно із Генеральним штабом ЗСУ провели моніторинг різноманітних самохідних артилерійських установок на світовому ринку зброї, які теоретично можуть бути прийнятними для нашого війська, з огляду на вартість, ефективність застосування, можливості імпорту та фінансові спроможності України. Вибір зупинено на самохідних гаубицях типу DANA-M2, що наразі є оптимальним рішенням для ЗС України у співвідношенні ціна-якість-ефективність у найближчій перспективі.

DANA-М1 є на озброєнні збройних сил Чехії, Польщі, Грузії й Азербайджану. Зразок DANA-М2 поки що не перебуває на озброєнні жодної країни. Чеська Республіка розпочала її виробництво з 2018 року та активно презентує нову модифікацію для продажу.

Самохідна гаубиця DANA-М2, модернізована чеською компанією ExcaliburArmy у 2018 році, має тактико-технічні характеристики на рівні сучасних світових аналогів та значно перевищує за параметрами 2С3 "Акація". DANA-М2 оснащена сучасною автоматизованою (цифровою) системою керування вогнем, що дозволяє поєднати з контуром управління і розвідки в єдину систему вогневого ураження.

"Стрільба ведеться по завчасно визначених цілях з непідготовленої вогневої позиції, яку займають з ходу. У нашому випадку максимальна дальність пострілу становить 18 кілометрів. Екіпаж висувається в заданий район, отримує координати цілей та відкриває вогонь, після чого негайно відходить на запасні позиції", — розповідає голова комісії з проведення функційних випробувань полковник Сергій Мусієнко.