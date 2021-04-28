На Рівненському полігоні відбувається тестування чеської 152-мм самохідної гаубиці DANA-M2. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Рівненському військовому полігоні відбуваються випробування 152-мм самохідної гаубиці DANA-M2 виробництва Чеської Республіки. Озброєння проходить функційне, ходове та вогневе тестування в умовах, максимально наближених до бойового застосування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрмияInform.
Міністерство оборони України спільно із Генеральним штабом ЗСУ провели моніторинг різноманітних самохідних артилерійських установок на світовому ринку зброї, які теоретично можуть бути прийнятними для нашого війська, з огляду на вартість, ефективність застосування, можливості імпорту та фінансові спроможності України. Вибір зупинено на самохідних гаубицях типу DANA-M2, що наразі є оптимальним рішенням для ЗС України у співвідношенні ціна-якість-ефективність у найближчій перспективі.
DANA-М1 є на озброєнні збройних сил Чехії, Польщі, Грузії й Азербайджану. Зразок DANA-М2 поки що не перебуває на озброєнні жодної країни. Чеська Республіка розпочала її виробництво з 2018 року та активно презентує нову модифікацію для продажу.
Самохідна гаубиця DANA-М2, модернізована чеською компанією ExcaliburArmy у 2018 році, має тактико-технічні характеристики на рівні сучасних світових аналогів та значно перевищує за параметрами 2С3 "Акація". DANA-М2 оснащена сучасною автоматизованою (цифровою) системою керування вогнем, що дозволяє поєднати з контуром управління і розвідки в єдину систему вогневого ураження.
"Стрільба ведеться по завчасно визначених цілях з непідготовленої вогневої позиції, яку займають з ходу. У нашому випадку максимальна дальність пострілу становить 18 кілометрів. Екіпаж висувається в заданий район, отримує координати цілей та відкриває вогонь, після чого негайно відходить на запасні позиції", — розповідає голова комісії з проведення функційних випробувань полковник Сергій Мусієнко.
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Правда тогда ни то, что вас, вашего папы у вашего дедушки с бабушкой, в проекте не было. Да и КрАЗ он не кацапский, он в то время был советский.
Так, что, учите матчасть, деточка.
Не стали слушать чоколядные сказки.
почему бы зебилам её не купить
или военную технику Украине запрещено покупать пуйлом?
Но отдельно это конечно цена закупки земразями.
При использовании недавно спроектированных осколочно-фугасных боеприпасов DN1CZ, имеющих улучшенную аэродинамическую форму и так называемый донный газогенератор, дальность повышается до 25500 метров.
По этой характеристике данные самоходки уступают российским 2С19 "Мста С" и 2С5 "Гиацинт-С", способным уничтожать противника на расстоянии до 29000 метров и 33100 метров соответственно.И вы не забывайте, одно дело сидеть в кабине и вводить параметры прямо с беспилотника, а вводится автоматом!!!. А другое дело бегать по грязи под дождем со снарядами возле Богданы. А потом еще и складываться....на проблемном Кразовском шасси завода банкрота. А САУ нужны уже на вчера.
И с какого будуна ты решило что дальность разведки всего 10км??
"...Крім того вона має автоматизовану систему наведення на контролерах https://uk.wikipedia.org/wiki/Siemens Siemens SIPLUS та SIMATIC HM,https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-:0-12 [12] та систему автоматичної подачі *********** на 6 снарядівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-:2-25 [25] . Управління заряджанням, наведенням та стрільбами може здійснюватися як із кабіни установки, так і з зовні - у задній частині САУ встановлено другий пункт управлінняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-de.5106-26 [26] .
ненажерливі корупціонери, яким пофіг на Україну..
Бутусов писав про це
18 жовтня 2020 р., Комітет Нацбезпеки Верховної Ради відмовився погоджувати Міністру оборони Тарану зміни в державне оборонне замовлення (ДОЗ) на 2020 рік. Зміни в ДОЗ фактично стосувалися корупції заступника Тарана пана Міронюка в 15 млн. доларів США при купівлі САУ "Дана-М2".
Без погодження комітету затвердити чи змінити ДОЗ не можливо. Комітет має відповідні повноваження парламентського контроля на підставі ЗУ "Про державне оборонне" замовлення.
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Вчера Комитет ВР по обороне рассмотрел внесение изменений в Гособоронзаказ-2020 (да, изменения в годовой план работы оборонной промышленности вносят в конце года, не удивляйтесь этому бардаку). Внести изменения необходимо, потому что Минобороны заключило контракт на экстренную закупку в Чехии самоходных гаубиц "Дана" М2 - около 30 единиц.Объяснить закупку чешских гаубиц "Дана" чем-либо, кроме коррупции, я не могу - ведь эти гаубицы ВСУ совершенно не нужны, а попытки их закупить были и при министре обороны Полтораке, тогда возник скандал, я написал два года назад https://censor.net/ru/resonance/3102700/nujna_li_nam_dana_kakie_sau_nujny_vsu?fbclid=IwAR06rPIcyjZpiE5ollSk2XeUB8RabGz91CzYxOB9yqifdLSIrI1TopH9PcYhttps://censor.net/ru/r3230409
Хто небуть робив прикидки скільки у нас САУ різних модифікацій. Який їх вік. Знос стволів.
А де брати запчастини до них, якщо усі вони вироблялись на тер-ї РФ ?? Хто небуть пояснить.
Тому МО робить крен у сторону Європи. Навіть якщо не нове.
Гвоздики теж не на 80 км гвоздять.
З0 штук не так багато насправді.
При нормальному підході Дана ні куди не дінеться - розробляймо хоч до нового пришестя. Зробимо нормально - приймуть на озброєння і піде у серію.
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«Арчер» - полностью автоматизированная самоходная 155-мм гаубица, разработанная для осколочного действия на поле боя. Заряжание, укладка и стрельба осуществляются изнутри бронированной кабины, обеспечивая полную защиту экипажа в любое время. Имея дальность стрельбы более 50 км и 20 секунд в действии и вне его, артиллерийская система Archer обеспечивает мощную и быструю огневую поддержку для каждой операции.https://ru.wikipedia.org/wiki/Archer_(%D0%A1%D0%90%D0%A3,_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F)#cite_note-ARCHER-1 [1]
Самоходная гаубица Арчер добавляет необходимую скорость, мобильность и интенсивную скорострельность для поддержки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 наземных войск . Арчеру требуется менее 30 секунд с того момента, как операторы получают сигнал к стрельбе, чтобы остановить машину, занять позицию для действий и выстрелить первым выстрелом. А затем, менее чем через 30 секунд после завершения миссии, Арчер снова может продолжить езду.
Арчер специально разработан для передвижения по самой сложной местности при скорости движения до 70 км/ч. Снаряды могут быть выпущены на дистанции до 40 км обычными 155-мм боеприпасами и до 60 км высокоточными управляемыми боеприпасами, включая «https://ru.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur Экскалибур ». Арчер несет 21 полный выстрел, который может быть выпущен за 2,5 минуты из полностью автоматических магазинов в безлюдной башне.
Операторы управляют всей пушечной системой из безопасной бронированной кабины Арчера. Кабина предлагает четыре рабочих пространства, но для работы системы требуется только один человек. Стандартный экипаж Арчера состоит из командира САУ, оператора орудия и водителя САУ. Снаряжённая САУ Арчер может перевозиться самолётами типа https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_C-17_Globemaster_III C17 «Глоубмастер» и https://ru.wikipedia.org/wiki/A400M А400М «Атлас» .https://ru.wikipedia.org/wiki/Archer_(%D0%A1%D0%90%D0%A3,_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F)#cite_note-3 [3]
Кстати, проект родился из необходимости: была куча старых стволов к морской артиллерии, никому не нужные. Или в переплавку их, или придумать что-то. И шведы реально придумали!!! Компьютерное управление и наведение - превратили этот антиквариат в нереально эффективную арту!!!
Богдана
Дальність вогню:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Осколково-фугасний снаряд : 40-42 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Активно-реактивний снаряд : 50 км
Свои САУ основательно подизношены. ЗАкупать у ОДКБ - не вариант.
Ну и ездить по ушам доверчивым лохам про Богдану - это одно, но когда доходит до дела, то нужны реально рабочие машинки, а не мыльные пузыри прожектерства!