УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11168 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 955 29

Найманці РФ упродовж трьох днів обстрілюють Водяне із застосуванням артилерії, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про тривалі обстріли збройними формуваннями РФ з тимчасово окупованої території Донецької області населеного пункту Водяне.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ упродовж трьох днів обстрілюють Водяне із застосуванням артилерії, - СЦКК 01

"Факти фіксації і верифікації, проведені представниками української сторони СЦКК і військовослужбовцями ЗС України свідчать про те, що впродовж трьох днів - 25, 26 і 27 квітня, найманці РФ тричі вели обстріл населеного пункту Водяне та передових позицій ЗС України поблизу нього" - сказано в повідомленні.

Зазначається, що попри Мінські домовленості, російські найманці застосовують артилерію калібру 120 мм із вогневих позицій, розташованих у межах населених пунктів Саханка, Ужівка, Пікуза і Верхньотошківське, наражаючи мирних жителів на небезпеку.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного і Золотого-4, втрат немає, - пресцентр ОС

"Тільки завдяки неймовірному везінню осколково-фугасний снаряд, випущений з гармати "Нона", який 14 квітня поцілив у будинок сімейства Сухих, не вибухнув. На підльоті до цілі детонатор від'єднався. Військовослужбовці успішно вилучили та утилізували небезпечну знахідку", - зазначили в СЦКК.

Найманці РФ упродовж трьох днів обстрілюють Водяне із застосуванням артилерії, - СЦКК 02

Найманці РФ упродовж трьох днів обстрілюють Водяне із застосуванням артилерії, - СЦКК 03

Маркування на вцілілому боєприпасі підтверджує, що зброю найманцям на тимчасово окупованих територіях поставляє Російська Федерація.

Найманці РФ упродовж трьох днів обстрілюють Водяне із застосуванням артилерії, - СЦКК 04

Про всі порушення Українська сторона СЦКК через встановлений механізм своєчасно повідомила СММ ОБСЄ.

Автор: 

обстріл (28449) СЦКК (642) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
провокации? перемирие ж не нарушено?
показати весь коментар
28.04.2021 18:13
+5
пока адекватного ответа не станут получать, так и будут обстреливать.
показати весь коментар
28.04.2021 18:26
+4
Наемники РФ в течение трех дней обстреливают Водяное с применением артиллерии, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4368
показати весь коментар
28.04.2021 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
провокации? перемирие ж не нарушено?
показати весь коментар
28.04.2021 18:13 Відповісти
Наемники РФ в течение трех дней обстреливают Водяное с применением артиллерии, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4368
показати весь коментар
28.04.2021 18:15 Відповісти
Та лупят, понятно. Ещё как лупят. Это несчастное Водяное... Мой новый сосед, который рванул оттуда в 2015-м. Или 2016-м, уже не помню... Так вот он рассказывал много интересного, очень даже много. Постарел чувак сильно, за эти пять лет. Начинает реально рыдать, при словах "коза/козел". Не знаю, как он продолжает таксовать в Мариуполе. Там нервов- 0(ноль). Реально рыдает, ведь всех его коз, более двух десятков- миной 120 мм разорвало, почти на молекулы, точно в сарайчик козий угодила эта хрень.

Такие вот дела...
показати весь коментар
28.04.2021 18:18 Відповісти
Слышь, чертик, вот по-чесноку: ты откуда вещаешь? Мне просто интересно- как можно ржать по поводу этого кошмара.
показати весь коментар
28.04.2021 18:20 Відповісти
Да-да. Из них. Мариупольский я. Когда Водяное накрывают калибром 120 и более- я слышу отлично, несмотря на то, что сам на западе Мариуполя.
показати весь коментар
28.04.2021 18:26 Відповісти
Не обращай внимание,там сейчас кресты останутся.Чувак реально болен-каждый день под разными никами,там полная зависимость от Цензора,шобы не банили по несколько раз в день,сутками бы висел.Он еще и думает шо пишет шота гениальное😀
показати весь коментар
28.04.2021 18:24 Відповісти
Понял. Что-то такое и предположил, приблизительно.
показати весь коментар
28.04.2021 18:25 Відповісти
Просто пошли или насцы на него.Оно привыкшее.😀
показати весь коментар
28.04.2021 18:26 Відповісти
Лошак, пшел отсюда на фуй.
показати весь коментар
28.04.2021 18:24 Відповісти
Оно уже в пути.
показати весь коментар
28.04.2021 18:28 Відповісти
Но режим же тишины имени Зеленского же не нарушен.
показати весь коментар
28.04.2021 18:19 Відповісти
пока адекватного ответа не станут получать, так и будут обстреливать.
показати весь коментар
28.04.2021 18:26 Відповісти
я знаю . что там сейчас отвечать нечем - 82 мм вся наличная поддержка . поэтому дырявые и стреляют как в тире не опасаясь ответки. стрелять начали не три дня назад а практически на второй день после захода тех кто там сейчас
показати весь коментар
28.04.2021 21:25 Відповісти
ЗЕ НЕИНТЕРЕСНО У НЕГО РАСПИЛ СТРАНІ ЗЕМЛЯ ТРУБА ГАЗОВАЯ ПОЛНІЙ ДЕРЕБАН А ПОГИБАЮТ ТО ФИГ С НИМ У НАС ПЕРЕМИРИЕ КОТОРОЕ ОН И ПРОДВИГАЕТ ЧТОБ ОТВЛЕЧЬ ОТ ДЕРЕБАНА
показати весь коментар
28.04.2021 18:27 Відповісти
Бабла зеленский уже напилил себе, теперь очередь за скупкой земли.
показати весь коментар
28.04.2021 18:36 Відповісти
СЦКК врет! На востоке Украины стабильное перемирие!
показати весь коментар
28.04.2021 18:35 Відповісти
А шо сложна падавить барьяктарами эти пукалки, нахрена их держать, если не тренироваться на лугандонах и пида рассиянах.
показати весь коментар
28.04.2021 18:41 Відповісти
Нельзя злить Господина, Зеленский пару недель назад назвал президента-агрессора господином.
показати весь коментар
28.04.2021 19:12 Відповісти
Так шо апосраный ссарь мардвы еще и гаспадин силенай плесени.
показати весь коментар
28.04.2021 19:57 Відповісти
Хватит этих эвфемизмов! "Та сторона, наёмники, те кто" Пишите армия РФ обстреливает!
показати весь коментар
28.04.2021 19:05 Відповісти
громкое нарушение тишины
показати весь коментар
28.04.2021 19:08 Відповісти
А этот идиот все с ****** встретиться хочет, ну за что нам господь послал такое недоразумение тупое
показати весь коментар
28.04.2021 19:09 Відповісти
немає в Україні Водяное, є лише ВОДЯНЕ навіть російською.
показати весь коментар
28.04.2021 19:14 Відповісти
 
 