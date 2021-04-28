Найманці РФ упродовж трьох днів обстрілюють Водяне із застосуванням артилерії, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Українська сторона СЦКК повідомляє про тривалі обстріли збройними формуваннями РФ з тимчасово окупованої території Донецької області населеного пункту Водяне.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Факти фіксації і верифікації, проведені представниками української сторони СЦКК і військовослужбовцями ЗС України свідчать про те, що впродовж трьох днів - 25, 26 і 27 квітня, найманці РФ тричі вели обстріл населеного пункту Водяне та передових позицій ЗС України поблизу нього" - сказано в повідомленні.
Зазначається, що попри Мінські домовленості, російські найманці застосовують артилерію калібру 120 мм із вогневих позицій, розташованих у межах населених пунктів Саханка, Ужівка, Пікуза і Верхньотошківське, наражаючи мирних жителів на небезпеку.
"Тільки завдяки неймовірному везінню осколково-фугасний снаряд, випущений з гармати "Нона", який 14 квітня поцілив у будинок сімейства Сухих, не вибухнув. На підльоті до цілі детонатор від'єднався. Військовослужбовці успішно вилучили та утилізували небезпечну знахідку", - зазначили в СЦКК.
Маркування на вцілілому боєприпасі підтверджує, що зброю найманцям на тимчасово окупованих територіях поставляє Російська Федерація.
Про всі порушення Українська сторона СЦКК через встановлений механізм своєчасно повідомила СММ ОБСЄ.
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