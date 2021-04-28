Венедіктова зробила щеплення проти COVID-19 китайською вакциною CoronaVac. ФОТОрепортаж

Вакцинація від коронавірусу стартувала в органах прокуратури. Однією з перших щеплення отримала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітників прокуратури імунізують вакциною виробництва китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech.

Зокрема, одними з перших щеплення зробили генеральна прокурорка Ірина Венедіктова і її заступники.

"Хочемо показати власним прикладом і прикладом установи, наскільки важливий цей процес для здоров'я нації. Всі наші співробітники, які виявили бажання, зможуть отримати щеплення. Прокурори, як і інші правоохоронці, постійно в контакті з широким колом людей: на слідчих діях, у судах. Тому імунний щит, який дає вакцина, реально необхідний", - підкреслила Венедіктова.

Читайте також: Кількість антивакцинаторів в Україні зменшується, але комунікації щодо вакцин з населенням немає, - нардепка "Голосу" Стефанишина

Вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу державної кампанії щодо вакцинації, цільовою групою якого є правоохоронні органи.

Від травня вакцину отримають обласні та окружні прокуратури.











