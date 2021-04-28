Венедіктова зробила щеплення проти COVID-19 китайською вакциною CoronaVac. ФОТОрепортаж
Вакцинація від коронавірусу стартувала в органах прокуратури. Однією з перших щеплення отримала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Співробітників прокуратури імунізують вакциною виробництва китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech.
Зокрема, одними з перших щеплення зробили генеральна прокурорка Ірина Венедіктова і її заступники.
"Хочемо показати власним прикладом і прикладом установи, наскільки важливий цей процес для здоров'я нації. Всі наші співробітники, які виявили бажання, зможуть отримати щеплення. Прокурори, як і інші правоохоронці, постійно в контакті з широким колом людей: на слідчих діях, у судах. Тому імунний щит, який дає вакцина, реально необхідний", - підкреслила Венедіктова.
Вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу державної кампанії щодо вакцинації, цільовою групою якого є правоохоронні органи.
Від травня вакцину отримають обласні та окружні прокуратури.
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Не успевает своих отмазывать, работает в поте лица
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https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1386939234217562112 27 апр.
Гарно сидите? Ось вам трохи цифр.
На порятунок України від пандемії потрібно було всього...150 млн.євро!
Це 84 млн. доз AstraZeneca, нормальної фірменної вакцини.
Або 5 млрд.грн, тобто 7 %(сім, Карл!) Ковідного Фонду, який закатали в асфальт
Але клоуни і санітари вирішили інакше..
Не понятно: грудь побрита или нет ?
П.С. ПреЗедент интересуется !