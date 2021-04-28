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Венедіктова зробила щеплення проти COVID-19 китайською вакциною CoronaVac. ФОТОрепортаж

Вакцинація від коронавірусу стартувала в органах прокуратури. Однією з перших щеплення отримала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітників прокуратури імунізують вакциною виробництва китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech.

Зокрема, одними з перших щеплення зробили генеральна прокурорка Ірина Венедіктова і її заступники.

"Хочемо показати власним прикладом і прикладом установи, наскільки важливий цей процес для здоров'я нації. Всі наші співробітники, які виявили бажання, зможуть отримати щеплення. Прокурори, як і інші правоохоронці, постійно в контакті з широким колом людей: на слідчих діях, у судах. Тому імунний щит, який дає вакцина, реально необхідний", - підкреслила Венедіктова.

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Вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу державної кампанії щодо вакцинації, цільовою групою якого є правоохоронні органи.

Від травня вакцину отримають обласні та окружні прокуратури.

Венедіктова зробила щеплення проти COVID-19 китайською вакциною CoronaVac 01
Венедіктова зробила щеплення проти COVID-19 китайською вакциною CoronaVac 02
Венедіктова зробила щеплення проти COVID-19 китайською вакциною CoronaVac 03
Венедіктова зробила щеплення проти COVID-19 китайською вакциною CoronaVac 04
Венедіктова зробила щеплення проти COVID-19 китайською вакциною CoronaVac 05
Венедіктова зробила щеплення проти COVID-19 китайською вакциною CoronaVac 06

Автор: 

вакцина (4419) прокуратура (3676) Венедіктова Ірина (829) Sinovac (33) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+15
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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28.04.2021 18:36
+11
Жаль , что им невозможно сделать прививку от тупости.
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28.04.2021 18:37
+8
китайской вакциной Пфайзер.
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28.04.2021 18:36
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китайской вакциной Пфайзер.
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28.04.2021 18:36 Відповісти
- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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28.04.2021 18:52 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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28.04.2021 18:36 Відповісти
А чего не кацапским спутником??!
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28.04.2021 18:37 Відповісти
Даже зебилы не настолько тупые.
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28.04.2021 18:38 Відповісти
Жаль , что им невозможно сделать прививку от тупости.
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28.04.2021 18:37 Відповісти
бо нема потреби
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28.04.2021 18:47 Відповісти
Нема потреби? Шо уже так все запущено?
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28.04.2021 19:06 Відповісти
А хіба ні ? Ви ще сподіваєтесь віднайти там паростки розумності ?
Почніте з Ківи.
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28.04.2021 19:09 Відповісти
Жопник не зелебобик , по тому не надо путать Голоборотька с Ослом.
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28.04.2021 19:18 Відповісти
тогда это можно было бы считать геноцидом зебилов
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28.04.2021 19:08 Відповісти
надо ей сделать прививку вытяжкой из мощей ее кумира - тов. Сралина. станет еще более проффесионально сажать кого попало
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28.04.2021 18:39 Відповісти
И не было ли у неё задержки-второй вопрос интересующий всё прогрессивное человечество.
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28.04.2021 18:44 Відповісти
...задержки развития ?
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28.04.2021 18:51 Відповісти
Цензор - АУ, шо за блєвотіна!
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28.04.2021 18:50 Відповісти
Вот прикол будет, если из-за физраствора придется назначать нового прокурора. Уже своего на 200%.
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28.04.2021 18:51 Відповісти
Так она уже на 200%.
Не успевает своих отмазывать, работает в поте лица
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28.04.2021 19:04 Відповісти
Не пустять "небогу" в ЄС. Там китайська вакцина "нє канаєт"
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28.04.2021 19:06 Відповісти
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1386939234217562112 27 апр.

Гарно сидите? Ось вам трохи цифр.
На порятунок України від пандемії потрібно було всього...150 млн.євро!
Це 84 млн. доз AstraZeneca, нормальної фірменної вакцини.
Або 5 млрд.грн, тобто 7 %(сім, Карл!) Ковідного Фонду, який закатали в асфальт
Але клоуни і санітари вирішили інакше..
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28.04.2021 19:08 Відповісти
"так дєла нє дєлаюца"...)))
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28.04.2021 19:22 Відповісти
Тупые зебилы схавают....именно на них рассчитан этот цирк...
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28.04.2021 19:17 Відповісти
Краще "Спутником", треба усіх любителів зелені вакцинувати "Спутником".
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28.04.2021 19:30 Відповісти
Да пусть она хоть в клитор уколится, нам-то что от этого?
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28.04.2021 19:34 Відповісти
Не понял? Почему фото Венедиктовой без оголённого груди ?
Не понятно: грудь побрита или нет ?
П.С. ПреЗедент интересуется !
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28.04.2021 19:53 Відповісти
та здрасьте....а вдруг закроется "государево око" ? ))))))
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28.04.2021 20:04 Відповісти
95й квартал и не такое кино умеет снимать
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28.04.2021 20:04 Відповісти
Що ? Героїня ?
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28.04.2021 20:09 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения что там мог быть физраствор. КОВИД к работникам прокуратуры не "пристаёт."
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28.04.2021 20:25 Відповісти
Быстро управилась, даже платье не снимала, как некоторые рубахи.
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28.04.2021 21:09 Відповісти
Венедиктова и так похожа на китаянку. Евреи часто похожи на китайцев.
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28.04.2021 22:10 Відповісти
 
 