У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва пройшов марш вишиванок на честь річниці створення дивізії СС "Галичина".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Хода почалася від Арсенальної площі і завершилася на Майдані Незалежності. Учасники ходи несли прапори України, символіку дивізії СС "Галичина", батальйонів "Айдар", "Січ", "Правого сектора".















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Фото і видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ