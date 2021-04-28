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У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва пройшов марш вишиванок на честь річниці створення дивізії СС "Галичина".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Хода почалася від Арсенальної площі і завершилася на Майдані Незалежності. Учасники ходи несли прапори України, символіку дивізії СС "Галичина", батальйонів "Айдар", "Січ", "Правого сектора".

У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 01
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 02
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 03
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 04
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 05
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 06
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 07

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У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 08
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 09

У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 10
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 11
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 12
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 13
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 14
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 15
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 16
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 17
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 18
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 19
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 20
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 21
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 22

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не може в 21 столітті в європейській країні хтось ходити в мундирі НКВД або СС "Галичина", - Дробович

У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 23
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 24
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 25
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 26
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 27
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 28
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 29
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 30
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 31
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 32
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 33
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 34
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 35

У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 36


У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 37
У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 38

У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина 39

Фото і видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19463) марш (334) СС Галичина (39) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+74
Какие красивые украинцы,в отличии от козьих морд😀
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28.04.2021 21:10
+64
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https://mobile.twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל @herooftheday10

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В польском Чеховице-Дзедзице в Силезии демонтировали памятник "польско-совковому братству по оружию"))
Сплошная русофобия по всему миру.

В центре Киева прошел марш вышиванок в честь дивизии "Галичина" - Цензор.НЕТ 8786
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28.04.2021 21:10
+45
Навіщо? Історію не перепишеш, як це роблять кацапи. От лише на відміну від кацапських казакен SS і Власов SS, дивізійники "Галичини" участі у злочинах проти мирного населення не брали. Що і затвердив Нюрнберзький Трибунал 1946 року. Тому воєни Власов, Шкуро і інших Семенович були видані союзниками кацапа, а військові дивізії "Галичина" - ні. 😊
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28.04.2021 21:23
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совкові наративи аж киплять у ліводрочерів ...
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29.04.2021 13:21 Відповісти
Потомки польских холопов,которые не имеют никакого отношения к настоящей Украине,пытаются компенсировать свою рабскую неполноценность.
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29.04.2021 14:08 Відповісти
Забавно читать про холопов и рабскую неполноценность от кацапского быдла.
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29.04.2021 14:56 Відповісти
разумно свинособаке ответил, в точку.
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30.04.2021 08:59 Відповісти
Як на мене це провокація.
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29.04.2021 14:10 Відповісти
нажаль, патрiоти клюнули на нюю.
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29.04.2021 15:06 Відповісти
Не знаю вродє все патріотично, але чому окремо визначати створення дивізії Галичина, як що це має відношення до всіх вояків України, чому це не зробити 14 жовтня або на день Незалежності? А то виходить як картинка для кацапського ТБ і звернень в ООН про фашизм в Україні. Треба бути сбалансованими в цьому плані і шанувати героїв України не перетворювати на виклик всьому світу, нам зараз і клоуна олігархічного на президенстві вистачає який посилає всі закони в одне місце
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29.04.2021 14:12 Відповісти
СЛАВА НАЦIЇ!
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29.04.2021 14:35 Відповісти
А 5 травня теж будуть відмічати? Ну коли ці есесівці в полон здавались з надірваними сраками?
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29.04.2021 14:40 Відповісти
Хто замовник? І буде відомо, кому це потрібно, тільки не Україні, а Путіну.
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29.04.2021 14:50 Відповісти
Такое впечатление что эту акцию устраивали кацапские спецслужбы с использованием местных "полезных идиотов" как раз для картинки на весь мир - смотрите как в Украине нацизм процветает (мало кто будет разбираться а кто такие бойцы Галичины, и что они не совершали преступлений против мирного населения, главное что они принадлежали к СС). И все это происходит на фоне концентрации кацапских войск у нашей границы и их пропаганды про нацистов в Украине. Вообще-то это явная недоработка наших спецслужб, которые обязаны были пресечь это все в зародыше и выйти на заказчиков данной акции.
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29.04.2021 14:55 Відповісти
А Меркельша досрочно покинет пост, бо германофашики воодушевленные нашей движухой воспрянут духом.
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29.04.2021 15:05 Відповісти
Почитателям СС "Галичина" , почему вы обособились от бандеровцев, зачем вы играете на чувствах истинных бандеровцев, которым СС была врагом? Объединяйтесь в единое националистическое движение под эгидой бандеровской ОУН. Ведь среди вас нет внутри единства. Со времен Оранжевой революции сколько раз вы меняли свое название, а каждое новое образование дробите на противоборствующие группировки? Кто у вас лидер?
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29.04.2021 15:19 Відповісти
Сашко, читай історію(тільки не написану кацапами або комуняками) і тоді все зрозумієш....
Я, наприклад, з повагою відношуся, як до ОУН УПА, так і до вояків дивізії "Галичина", більшість з яких, згодом(після бродівського котла) перешла в УПА
Мотивацію вояків, які зголосилися вступити до цього формування можна охарактеризувати цитатою одного із бійців: «Я воював не за німців. Ми боролися за незалежну Україну. Знаючи, що таке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР , навіть у думках не хотів, щоб червона наволоч топтала рідну землю…» - пояснював Степан Мовчан причину вступу до дивізії. Належність до німецьких збройних сил зовсім не означала, що дивізійники поділяли ідеологію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC націонал-соціалізму . Як правило, це були українські патріоти, які вбачали в дивізії ядро майбутньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 української армії . Їхній світогляд і цінності визначалися ще й тим, що вони були здебільшого віруючими людьми, у дивізії були свої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD капелани (по одному в кожному полку), які опікувалися релігійними потребами військовиків
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29.04.2021 19:41 Відповісти
И смотрите как технично организаторы этой провокации привязали символику нынешних добробатов к символике дивизии Галичина, теперь кацапы по всему миру через свои телепомойки или через сборища еврошлюх типа ПАРЕ будут вещать о том, что на Донбассе украинские нацисты и поклонники гитлера воюют против мирного населения и распинают мальчиков в трусиках. И самое странное это то, как власть зеленых мародеров запретившая вести ответный огонь нашим войскам прохлопала эту явную провокацию, и тут возникает вопрос, а случайно ли это было сделано, или это дерьмак старается (так же как например он сделал нашими врагами Беларусь на радость кацапам).
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29.04.2021 15:20 Відповісти
Чудный коммент если бы он не исходил от москвофила заявляющего о несокрушимости космических войск РФ.Здесь и посылы к зелёнке и всеобщая зрада .Но почитайте другие посты этого писателя, где он восхваляет силу армии РФ и ясно, что московские боты вовсю используют термины- кацап, зелёнка
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29.04.2021 18:25 Відповісти
В такому випадку ще кажуть:"Гарними справами прославитись не можна"...
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29.04.2021 15:32 Відповісти
Кожному бандерiвцю по машингеверу , я вiзьму два.
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29.04.2021 16:16 Відповісти
Дивизия "Галичина" принадлежала к СС, организации осуждённой Нюрнбергом, точка.
Но значит ли это, что украинцы вступавшие в эту организацию для получения военного обучения, снаряжения, а потом покинувшие нацистов и ступив в УПА это преступники -НЕТ. Население Украины находившиеся под оккупацией имело право использовать все доступные средства для отпора оккупантам.Все покинувшие состав Германской и Советской армии и влившиеся в УПА это воины боровшиеся за независимость, порой не только Украины, но и республик Кавказа, Закавказья
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29.04.2021 16:21 Відповісти
100% .... отличная манипуляция «свидомыми» для нужной картинки в предверии 9 мая .... браво зелебобики....
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29.04.2021 18:53 Відповісти
Всі, хто воював за Україну і вбивав кацапо-фашистів, мають бути у пошані. У будь-які часи. І загалом усі в усіх країнах, хто вбивав кацапську срань, яка раніше окупувала їхні землі. Результати Нюрнберга мають бути доповнені ******** оцінкою Козлостану, який розв'язав 2-у світову війну, як союзник Гітлера
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29.04.2021 18:05 Відповісти
Братский Договор Молотов-Риббентроп в 1939 году сроком на 10 лет не идет ни в какое сравнение ни с чем и ни с кем,два Мудака поделили мир пополам по факту,а виновата какая то дивизия из Украины,это типа Степан Бандера обосрал СССР и он сдох смертью не храбрых... Мавзолейные,вы идиоты...
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29.04.2021 18:16 Відповісти
Вы приказ Гиммлера читали о дивизиях SS,о структуре,задачах, целях и т.д...? Там служили только чистокровные арийцы...Славяне в SS....анекдот....Бедный Гиммлер....
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29.04.2021 18:21 Відповісти
Фрегат «Маршал Шапошников» ВМФ Росії здійснив невдалий пуск ракети «Калибр».

https://24tv.ua/rosiyskiy-fregat-led-ne-samolikviduvavsya-raketoyu-novini-rosiyi_n1613519 Російський фрегат ледь не самоліквідувався ракетою Калібр (24tv.ua)
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29.04.2021 18:58 Відповісти
Таки так , а в слідуючий "запуск" будемо споглядати ...
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29.04.2021 21:03 Відповісти
Кацапські провокатори продовжують псувати будь-які національні заходи.
Мирний марш вишиванок вирішили спаскудити отими СС-івськими банерами
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29.04.2021 20:32 Відповісти
Деяка бидлота засуджує цей марш, мовляв, ЄС та Ізраїль проти. Українці мають класти на думку інших, коли це стосується наших героїв.
P.S. ізраїль взагалі не переймається через думку світової бидлоти, а на думку європейських толерастів зважають лише місцеві *****@сти.
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30.04.2021 06:15 Відповісти
Забаву для кацапа організували... Не на часі це все...
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03.05.2021 15:16 Відповісти
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