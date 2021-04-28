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Новини Фото Хабарники
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Директора київського пансіонату для літніх людей затримано на хабарі 5 тис. дол. за поселення, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі директора київського пансіонату для літніх людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Директора київського пансіонату для літніх людей затримано на хабарі 5 тис. дол. за поселення, - Нацполіція 01

Чиновник вимагав хабарі за видачу путівок в один із київських пансіонатів, призначений для проживання на повному державному утриманні самотніх громадян пенсійного віку.

Сьогодні, 28 квітня, оперативники затримали директора пансіонату, який одержав 5000 доларів хабар за поселення в пансіонат. Гроші вилучено на місці.

Директора київського пансіонату для літніх людей затримано на хабарі 5 тис. дол. за поселення, - Нацполіція 02

Хабарника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність інших осіб до "продажу" путівок у пансіонат.

Читайте також: Хабар за дозвіл працювати під час карантину: Затримано заступника начальника райуправління поліції Києва. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4702) Київ (19463) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+6
До сих пор Порох продолжает срать в штаны земрази?
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28.04.2021 22:23
+3
Директора київського пансіонату для літніх людей затримано на хабарі 5 тис. дол. за поселення, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1826
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28.04.2021 22:45
+1
на полное гос брал...- на скоко лет??- и скоко пенсии оставлял..???
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28.04.2021 22:17
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на полное гос брал...- на скоко лет??- и скоко пенсии оставлял..???
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28.04.2021 22:17 Відповісти
Я вот подумал: чи развестись, к хренам. Дать пятерку вот такому черту и свалить в Киев. А шо, это вам не Мариуполь. Меня единственное интересует: а в этом пансионате скока раз в день водку наливают? Если три, то я уже знаю свою дальнейшую судьбу.
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28.04.2021 22:31 Відповісти
..та ннеее, Андрюш, - это уж сама-сама)))
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28.04.2021 22:34 Відповісти
Да??? Тогда ладно... не стану я разводиться. Сама- так сама.
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28.04.2021 22:35 Відповісти
С этими киевскими пансионатами для пожилых -- страшнэ!
Лет с пять тому назад, Мама хотела из Туниса в Киев вернуться -- хоть куда... ...стал я узнавать, что, где почём?
Отговорил Маму, когда узнал подробности.
...в гос. свинарники в очереди надо стоять годами, а в приличных стоко стоит, шо дешевле из Киева в Тунис сиделку выписать...
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28.04.2021 22:20 Відповісти
А что же ты старушку с Киева мимо Мюнхена на Тунис отправил когда то. Не думаю что с Германии у нее такая бы тяга была в Украину возвращаться.
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28.04.2021 23:33 Відповісти
18 000 в месяц
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29.04.2021 07:12 Відповісти
рыхформист от порошэнко или от бога?
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28.04.2021 22:21 Відповісти
До сих пор Порох продолжает срать в штаны земрази?
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28.04.2021 22:23 Відповісти
Вже цеглинами!!
Майже мікрорайон мона побудуВати на Заспах!!
))
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28.04.2021 22:32 Відповісти
Расценки неплохие.
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28.04.2021 22:26 Відповісти
пять штук бакинских - на кефир...
да и ещё ...не забудьте пожлста-
мешок картошки на пюрешку
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28.04.2021 22:45 Відповісти
Яка ж вона "самотня", якщо за неї дають такі гроші.
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29.04.2021 07:54 Відповісти
Директора київського пансіонату для літніх людей затримано на хабарі 5 тис. дол. за поселення, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1826
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28.04.2021 22:45 Відповісти
Сейчас частный пенс-пансионат в среднем берёт 15 тыс. гр в месяц. Есть больше тоже и меньше. Но круглосуточный контроль медсестры есть--это неплохо. 4 раза еда терпимая. Берут и лежачих. Но реальной картины от побывавших и долго пока нет. И ещё--всё таки штын всем известный там есть, сразу с улицы слышно. Сложная тема, сложная проблема---бедность всему причина. И страны, и каждого в отдельности. Далеко до уровня нормального. По гос-пансионатам по старому всё. разве что дешёвыми пластиковыми панелями всё зашито.
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28.04.2021 23:26 Відповісти
Частный пансионат сегодня есть завтра исчез.
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28.04.2021 23:45 Відповісти
Да, допустить такое можно. Но у нас почти всё так. Есть даже сеть пансионатов пдо одним названием, таких много тоже, есть давно работают---уже и 10 лет и более. Но одно ясно---то что гос-сектор, там караул почти, и должно уйти. Для начала надо освободить от налогов кроме как на землю и льготный тариф на воду, свет и канализацию---дело сдвинется. Стариков много у нас. Ждёт каждого.
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29.04.2021 15:38 Відповісти
Зато диджитализация и дороги "как в Германии". Что там с пожилыми людьми, с "некачественными" детьми, болеющими пациентами, - "какая разница". Ведь это же не "целевая аудитория" шоукратии. Они же никому ничего не обещали.
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29.04.2021 07:37 Відповісти
Постає питання: навіщо жити, коли нікому не потрібен, та ще й хворий?
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29.04.2021 08:03 Відповісти
 
 