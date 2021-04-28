Директора київського пансіонату для літніх людей затримано на хабарі 5 тис. дол. за поселення, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі директора київського пансіонату для літніх людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Чиновник вимагав хабарі за видачу путівок в один із київських пансіонатів, призначений для проживання на повному державному утриманні самотніх громадян пенсійного віку.

Сьогодні, 28 квітня, оперативники затримали директора пансіонату, який одержав 5000 доларів хабар за поселення в пансіонат. Гроші вилучено на місці.

Хабарника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність інших осіб до "продажу" путівок у пансіонат.

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