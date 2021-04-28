Директора київського пансіонату для літніх людей затримано на хабарі 5 тис. дол. за поселення, - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі директора київського пансіонату для літніх людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.
Чиновник вимагав хабарі за видачу путівок в один із київських пансіонатів, призначений для проживання на повному державному утриманні самотніх громадян пенсійного віку.
Сьогодні, 28 квітня, оперативники затримали директора пансіонату, який одержав 5000 доларів хабар за поселення в пансіонат. Гроші вилучено на місці.
Хабарника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність інших осіб до "продажу" путівок у пансіонат.
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Лет с пять тому назад, Мама хотела из Туниса в Киев вернуться -- хоть куда... ...стал я узнавать, что, где почём?
Отговорил Маму, когда узнал подробности.
...в гос. свинарники в очереди надо стоять годами, а в приличных стоко стоит, шо дешевле из Киева в Тунис сиделку выписать...
Майже мікрорайон мона побудуВати на Заспах!!
))
да и ещё ...не забудьте пожлста-
мешок картошки на пюрешку