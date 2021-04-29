Російські окупанти передали Росгвардії українські вертольоти, захоплені в Криму. ФОТОрепортаж

Російські окупанти передали українські вертольоти, захоплені в Криму, Росгвардії.

Про це повідомив військовий аналітик, головний редактор Defence Blog Дмитро (Ділан) Малясов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти передали наш Мі-8МТ 43 Жовтий (93968) у Росгвардію. Разом з ним ще 94542, Мі-8МТВ 95353 та 95235, а також Мі-8МТВ-2 95402", - повідомив він.

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Малясов уточнив, що це вертольоти, захоплені окупантами в Криму.







