Російські окупанти передали Росгвардії українські вертольоти, захоплені в Криму. ФОТОрепортаж
Російські окупанти передали українські вертольоти, захоплені в Криму, Росгвардії.
Про це повідомив військовий аналітик, головний редактор Defence Blog Дмитро (Ділан) Малясов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти передали наш Мі-8МТ 43 Жовтий (93968) у Росгвардію. Разом з ним ще 94542, Мі-8МТВ 95353 та 95235, а також Мі-8МТВ-2 95402", - повідомив він.
Малясов уточнив, що це вертольоти, захоплені окупантами в Криму.
Топ коментарі
+18 4xish
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+16 Ned Stark
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показати весь коментар29.04.2021 09:29
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Ниодного судебного иска.
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Главное с Кивами и Мервечуками разберитесь!!!
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Меллер недоуменно поднял голову.
- Отарки?.. Нет, что вы! Уважать они тоже не могут. Они же не люди.
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Почитайте... Невелика повість... Але дуже глибокодумна... Особливо останній абзац... "День гніву" наступає для кацапів...
Вот где позор!
Краденное , никому не приносит пользы !
тогда всё будет,как говорят в казластане - "харашо,бл..ь"..