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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Російські окупанти передали Росгвардії українські вертольоти, захоплені в Криму. ФОТОрепортаж

Російські окупанти передали українські вертольоти, захоплені в Криму, Росгвардії.

Про це повідомив військовий аналітик, головний редактор Defence Blog Дмитро (Ділан) Малясов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти передали наш Мі-8МТ 43 Жовтий (93968) у Росгвардію. Разом з ним ще 94542, Мі-8МТВ 95353 та 95235, а також Мі-8МТВ-2 95402", - повідомив він.

Також дивіться: Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань. ФОТО

Малясов уточнив, що це вертольоти, захоплені окупантами в Криму.

Російські окупанти передали Росгвардії українські вертольоти, захоплені в Криму 01
Російські окупанти передали Росгвардії українські вертольоти, захоплені в Криму 02
Російські окупанти передали Росгвардії українські вертольоти, захоплені в Криму 03
Російські окупанти передали Росгвардії українські вертольоти, захоплені в Криму 04

Автор: 

Крим (14143) росія (65146) Росгвардія (99) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+18
А нашим пох. Что прошлым, что нынешним .
Ниодного судебного иска.
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29.04.2021 09:05
+16
Ну реально можна було влаштувати юридичний спам і закидати кацапів позовами в міжнародні суди по кожній будівлі, по кожній компанії державній, по військовому майну...
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29.04.2021 09:14
+15
Кацапы - ВОРЫ !!!
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29.04.2021 09:29
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А нашим пох. Что прошлым, что нынешним .
Ниодного судебного иска.
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29.04.2021 09:05 Відповісти
З тобою то особисто погоджували?
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29.04.2021 09:10 Відповісти
Ну реально можна було влаштувати юридичний спам і закидати кацапів позовами в міжнародні суди по кожній будівлі, по кожній компанії державній, по військовому майну...
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29.04.2021 09:14 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/30451286.html

Ни одного говорите? Ну-ну...............
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29.04.2021 09:30 Відповісти
Ну-ну... Почитай сама свою статью. Ниодного имущественного иска! Ни за аренду базы черноморского флота, ни за захват имущества (в т.ч. этих вертолётов), ни недра, ни вышки газовые. Ничего!
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29.04.2021 14:08 Відповісти
Как ни странно это звучит, чисто юридически такие иски могут от лица государства подать только в 2 случаях. Либо после возвращения Крыма, либо после признания его присоединения кацапами. А имущественные иски могут сейчас подавать только отдельные граждане, либо частные компании. А пока в ЕСПЧ подаются индивидуальные жалобы граждан. Например, о возмещении ущерба, причиненного в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Однако сейчас индивидуальные жалобы не рассматриваются. Как рассказал старший стратегический юрист благотворительного фонда «Право на захист» Олег Тарасенко, так будет, пока суд не рассмотрит международную жалобу Украины против России, и не установит - кто осуществляет эффективный контроль над территорией ОРДЛО
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29.04.2021 14:42 Відповісти
Как это ни странно звучит, между Украиной и лаптестаном есть договор о аренде базы ЧФ. Его нужно выполнять, а это деньги налогоплательщиков. Какое должно быть юридическое обоснование его не исполнять?
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29.04.2021 15:23 Відповісти
Чого це пох? ті що здавали,всі в депутатиках ходять,а то і ще вище,і верещать,що зельоная сопля розвалила армію,мля!!!
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29.04.2021 11:17 Відповісти
Ну и ладно нам скоро передадут новые АПАЧИ!!!
Главное с Кивами и Мервечуками разберитесь!!!
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29.04.2021 09:06 Відповісти
«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и воруют» (с)
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29.04.2021 09:08 Відповісти
Российские оккупанты передали Росгвардии украинские вертолеты, захваченные в Крыму - Цензор.НЕТ 3812
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29.04.2021 09:09 Відповісти
Надеюсь,что эти вертолёты уже свой ресурс исчерпали и жду для них ремонта от криворукого пьяного ивана.
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29.04.2021 09:17 Відповісти
Мародерство - суть российских "патриотов и защитников". Им война - только средство обогащения. При этом из-за природной тупости то, что покойники не обогащаются проходит мимо их сознания - Я НЕ БУДУ ПОКОЙНИКОМ. Это других я такими сделаю. Фантазия убогая. Ноль.
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29.04.2021 09:20 Відповісти
Нищеброды унитазные.
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29.04.2021 09:28 Відповісти
Кацапы - ВОРЫ !!!
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29.04.2021 09:29 Відповісти
Це сама суттєва етнічна риса характеру потомків андрофагів!Касапам ніколи не простимо за Донецьк,Луганськ та Крим!Вони зовсім не сл'овяни,а вдавали себе за них,бо,незрозуміло з чого, стидаються свого угро-фінсько-татарського походження!
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29.04.2021 10:14 Відповісти
."... Отарки меня боятся. У меня ничего здесь нет. Ни семьи, ни дома. На меня никак нельзя повлиять. Со мной можно только драться. Но это рискованно.
- Значит, отарки вас уважают?
Меллер недоуменно поднял голову.
- Отарки?.. Нет, что вы! Уважать они тоже не могут. Они же не люди.
Только боятся. И это правильно. Я же их убиваю.....» (Север Гансовский. "День гнева").
Почитайте... Невелика повість... Але дуже глибокодумна... Особливо останній абзац... "День гніву" наступає для кацапів...
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29.04.2021 10:29 Відповісти
Россбанда гребанкя,воре гнусное.
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29.04.2021 09:29 Відповісти
Дак а **** отсталым мокшанам. Разжились. Ждем новой валюты - верторубль, оно и традиций не нарушает по разрублению киевской гривны. И типа звучит по-современному. Ну и в принципе отражает состояние козловалюты - типа есть, а типа нет
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29.04.2021 09:31 Відповісти
Крысы.😵.крысгвардейцы.
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29.04.2021 09:36 Відповісти
Нужно срочно снова заглянуть в шоколадный глаз Путина и поискать там мир и украденые у ВМФ корабли
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29.04.2021 09:44 Відповісти
Какого хрена их отдали врагу, почему не взорвали???!!!
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29.04.2021 09:46 Відповісти
хм...ну потому что кривавий пастор никогда ничего не взрывал....
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29.04.2021 09:57 Відповісти
Так они ж вроде богатые и могут своим псам цепным новые купить. Все время Украину попрекают в том, что здесь нищеброды живут, а сами...
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29.04.2021 10:02 Відповісти
Фильм "Огонь" 2020 года посмотрите, там тоже вертолет есть, Михалков снимал, но показал "вяличие" расеи во всей красе - дно. Наверное американцы денег на фильм дали.
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29.04.2021 10:36 Відповісти
Не нужно было эту и другую технику без боя отдавать оккупантам.
Вот где позор!
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29.04.2021 10:05 Відповісти
А где же ты был , герой, в то время ?
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29.04.2021 12:46 Відповісти
Бензоколонака колотила понты о могуществе и величии, о том, что строит ледоколы, ракеты и самолеты, а по факту передает росгвардии украденные у Украины старые советские вертолеты. Это говорит о том, что бюджет бензоколонки скудеет и что на постройку новой техники средств уже не хватает.
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29.04.2021 11:29 Відповісти
А что, нельзя было вылететь на вертолетах на большую землю или была команда все оставить врагу? Тогда это была госизмена. Впрочем, вся история сдачи Крыма это и есть госизмена.
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29.04.2021 11:30 Відповісти
Вертольоти не були захоплені, вони були просто віддані ворогу. Бо ті, хто мав їх охороняти, замість того в цей час марширували перед агресором з піснями. Тепер вони Герої України...
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29.04.2021 12:13 Відповісти
Пусть для кацапов ,украинские вертолёты будут , последней роскошью в их паскудной жизни !!
Краденное , никому не приносит пользы !
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29.04.2021 12:45 Відповісти
впаде у кратер луны
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29.04.2021 13:19 Відповісти
Концентрация ДШК и ПЗРК в ВСУ,а особенно в ближнем с кацапией приграничье должна поражать воображение,и пользоваться ими должен уметь каждый украинец от 15 и больше лет..
тогда всё будет,как говорят в казластане - "харашо,бл..ь"..
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29.04.2021 15:39 Відповісти
ДШК на шустром джипе -головная боль вертушек.....
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30.04.2021 11:22 Відповісти
Бойовиків надивився ?
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02.05.2021 00:28 Відповісти
В умовах безгрошів'я для армії вартість дшк на луазі,уазі,крузаку,патролі та т.д.з двома мотивованими та натренованими хлопцями -як рої шершнів проти ведмедя,це набагато легше морально ,ніж сидіти в окопах та ..не стрелять..-але наші ......... краще закуплять десятки гвинтокрилів для ментів чи дорогущіх французських літаків замість дронів-камікадзе та далі......не топчись мені по нервах...
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02.05.2021 19:11 Відповісти
З тобою все зрозуміло бувай здоровий !
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03.05.2021 18:38 Відповісти
На взаєм...
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04.05.2021 08:44 Відповісти
А чтоб они попадали все. Как спелые груши...
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30.04.2021 18:54 Відповісти
Сами виноваты, почему передали врагу исправную технику? Это преступление на войне.
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30.04.2021 23:01 Відповісти
СФкацапии,а вот это уже расходится с генеральной линией защиты захватываемого Крыма в 2013 году.По докладам наших вояк и "кровавых" пасторов в 2013 году в Украине не было боеспособных частей и исправной техники.Ничего не могло летать,ездить и стрелять.Только "величайший" сывочолый все поремонтировал,вооружил со Свинарчуками и почти прибил пуйло,но очень помешали перевыборы...
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02.05.2021 09:43 Відповісти
Я не страшний спец. але колись служив і нам показував старшина куди закласти гранату ,щоб сильно зіпсувати техніку в випадку неможливості її забрати,мабуть таке є і у гвинтокрилів....чому ж вона ціленька у ворога і буде використана проти нас?
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04.05.2021 08:50 Відповісти
СФкацапии,а вот это уже расходится с генеральной линией защиты захватываемого Крыма в 2013 году.По докладам наших вояк и "кровавых" пасторов в 2013 году в Украине не было боеспособных частей и исправной техники.Ничего не могло летать,ездить и стрелять.Только "величайший" сывочолый все поремонтировал,вооружил со Свинарчуками и почти прибил пуйло,но очень помешали перевыборы...
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02.05.2021 09:44 Відповісти
Щоб срані окупанти порозбивались на всіх цих крадених гвмнтокрилах ще в цьому році! Амінь.
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10.07.2021 12:14 Відповісти
 
 