"Хоча б дочекалися кінця війни": командир 72-ї бригади Богомолов наказав розібрати меморіал загиблим українським воїнам. ФОТОрепортаж
Командир 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців полковник Артем Богомолов наказав повністю розібрати меморіал українським воїнам, загиблим в результаті бойових дій на Донбасі, що розташований поблизу Авдіївської промзони.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Юрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ.
"Я довго думав, писати про це пост ... Тому що в сучасній Україні, а тим більше під час війни, яка все ще триває, такого ще не було ... Та й в голові нормальної людини це навряд чи вкладеться ... Ця подія пройшла тихо і, майже не поміченою ... ", - написав він.
Москаленко нагадав, що ще восени 2017 року бійці 1-го батальйону 72-ї бригади (в той час під командуванням видатного командира батальйону Олександра Вдовиченка, нині - комбриг 101 обро ГШ ЗСУ) побудували меморіал поблизу Авдіївської промзони на честь усіх загиблих: "Місце стало святим , намоленим, символічним і значущим для кожного, через чиї серце і душу пройшла ця війна і події останніх років навколо Авдіївки".
"Добровольці, десантники, розвідники, піхотинці - сотні загиблих за роки звільнення і оборони міста ... Меморіал був створений з уламків ворожих снарядів, мін, куль гранат, того, що було зібрано на промці під час боїв і обстрілів наших позицій ... тут же і пам'ятні плити з іменами загиблих, і щогли з прапорами військових з'єднань, які обороняли Авдіївку - 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 25 окремої повітряно -десантної Дніпропетровської бригади, 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва, 93-ї ОМБр Холодний Яр, 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, 39-го окремого мотопіхотного батальйону, 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, 81-ї окремої аеромобільної бригади, 122-го окремого аеромобільного батальйону, десантно -штурмових військ ЗСУ, 128-й гірсько-піхотної бригади і багатьох інших ... ", - зазначив він.
Москаленко додав, що до меморіалу завжди приїжджали люди, було вдосталь квітів, це місце постійно відвідували бійці і волонтери.
"І ось, за наказом командира 72-ї бригади полковника Богомолова, меморіал був повністю розібраний ... Виявилося, що шматок дороги, де був цей меморіал, нібито належить кільком приватним особам і було вирішено перенести пам'ятник кудись в місто, чорт знає куди ... Спочатку "випадково" зняли прапор "Правого сектора" і "забули" повісити ... Потім тихенько прибрали меморіал ... Зрештою виявиться, що і війни не було разом із загиблими ...", - зазначив він.
"Людська невдячність і пам'ять виявилися коротші за кон'юнктуру і бажання вислужитися ... Якщо війна закінчилася для місцевих, то чому вона закінчилася для комбрига колись славної бригади??? Хоча б дочекалися кінця війни ...", - резюмував Москаленко.
Нагадаємо, меморіал українським воїнам, загиблим в результаті бойових дій під час оборони "промки", був відкритий у вересні 2017 року.
Тоді в заході взяли участь військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади, представники "Правого сектора" та інших підрозділів ЗСУ, які в різний час брали участь в обороні однієї з найгарячіших точок на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
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слушайте, между неприязнью к Зеленскому и здравым смыслом есть большая разница.
Я тут давно записан в порохоботы, но это не значит что я буду сеять зраду во время войны, да еще в сторону руководства одной из самых героических бригад АТО.
Построили на чужой территории, не спросясь - отвечайте. Хотите уважения - начните с себя, с уважения к другим.
Перенесут в хорошее место. А если НЕ перенесут - тогда и кукарекать будете.
Все правильно сделали. В новом месте может поставят уже не на скорую руку, сделают лучше чем было.
такое, лишь бы говна на вентилятор кинуть.
по приказу командира 72-й бригады полковника Богомолова, мемориал был полностью разобрали
Як символічно: Вдовиченко VS Богомолов
Це війна за самостійність.
ПС Я видимо что то пропустил в законодательстве, у нас уже есть частные дороги???? Насколько я помню дороги и обочины - это т.н. "красные линии" они находятся в общественной собственности (отдельный вопрос дороги на территории предприятий и частных домовладений)
Не бесите людей и люди ответят вам взаимностью.
Кадастровий номер:1410200000:08:003:0034Тип власності: Комунальна власністьЦільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексуПлоща: 3.552 га
Ты хоть знаешь, кто такие орки и где они находятся? Местных хотите в орки записать? Партизанской войны захотелось?
не страна а куча идиотов.
Кадастровий номер:
1410200000:08:003:0034
Тип власності: Комунальна власність
Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексу
Площа: 3.552 га
https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088?__xts__%5B0%5D=68.ARDpaKfzJtZFzkueXh0tf6nML8jxF-**************************************************-aIOSXf8CgYLpAFm6LftsQ1WXFfYbfz6LqsxFb3lSbjCa9cXbvzYwTBabnwFlOrgeU_Lkawgee1AQqs4bufWaNS1G0CLHv-qZK5WwNCarsuxBwm3gNAveZxYfb0FTNnzIi9Fcqp9lO9eJIcONep7MFYQ33o7uhtfCqUMwrdLiqzg-LTTqfAA4aByQzT6_eXDlscqCLjehCngPD0ZIUSpgfCnIDU26y2NZA&__tn__=-R 1 ч. ·
З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"
Спільно з професійними архітекторами та силами нашої бригади буде встановлено новий меморіал, аби увіковічнити ім'я кожного воїна, які боронили підступи до Авдіївки та вписали свої імена до новітньої історії нашої країни. Подвиг Героїв заслуговує на…https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088 Ещё
и никаких протестов
2 ч. ·
З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"
Спільно з професійними архітекторами та силами нашої бригади буде встановлено новий меморіал, аби увіковічнити ім'я кожного воїна, які боронили підступи до Авдіївки та вписали свої імена до новітньої історії нашої країни. Подвиг Героїв заслуговує на гідне вшанування їх пам'яті!
Питання оновлення меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки" назріло досить давно. Всі необхідні дозвільні документи були погоджені з Авдіївською Військово-Цивільною адміністрацією, проект комплексу був погоджений з ветеранами та учасниками боїв за Авдіївку, з колишнім командуванням нашої бригади імені Чорних Запорожців, командуванням Операції об'єднаних сил, професійними архітекторами.
На жаль, склалася ситуація, що не всі розуміють важливість належного вшанування пам'яті, спекулюючи на даній ситуації з метою привернути увагу до власних персон, зібрати чергову порцію "лайків" та "репостів", підбурюючи суспільство новою порцією "зради". Такими діями, ці "персони" підіграють ворогу та знецінюють пам'ять захисників.
Дехто вважає, що проект оновленого комплексу з вшанування пам'яті захисників "Промки" мав бути погоджений саме з ним окремо, аби використовувати це в своїх політичних цілях та для підняття свого власного авторитету перед громадськістю.
Просимо зупинитися та задуматися над своїми діями, які дискредитують українських захисників й дочекатися офіційного відкриття меморіального комплексу.
Шо это за полковник Богомолов?
Шо за хер безмозглый?!
Кадастровий номер:1410200000:08:003:0034Тип власності: Комунальна власністьЦільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексуПлоща: 3.552 га
Час пішов.
Ой як невдобно прлучается.... Земелька то, на которой расположен мемориал в коммунальной собственности. Т.е. принадлежит городу.
Кадастровий номер:
1410200000:08:003:0034
Тип власності: Комунальна власність
Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексу
Площа: 3.552 га
И ещё ... у убитых солдат есть родина, за которую они пали? Есть или нету ? Почему она молчит ?
А ещё у павших есть дети... и сыновья , наверное тоже.... глупый человек - этот полкан