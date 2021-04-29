"Хоча б дочекалися кінця війни": командир 72-ї бригади Богомолов наказав розібрати меморіал загиблим українським воїнам. ФОТОрепортаж

Командир 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців полковник Артем Богомолов наказав повністю розібрати меморіал українським воїнам, загиблим в результаті бойових дій на Донбасі, що розташований поблизу Авдіївської промзони.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Юрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ.

"Я довго думав, писати про це пост ... Тому що в сучасній Україні, а тим більше під час війни, яка все ще триває, такого ще не було ... Та й в голові нормальної людини це навряд чи вкладеться ... Ця подія пройшла тихо і, майже не поміченою ... ", - написав він.

Москаленко нагадав, що ще восени 2017 року бійці 1-го батальйону 72-ї бригади (в той час під командуванням видатного командира батальйону Олександра Вдовиченка, нині - комбриг 101 обро ГШ ЗСУ) побудували меморіал поблизу Авдіївської промзони на честь усіх загиблих: "Місце стало святим , намоленим, символічним і значущим для кожного, через чиї серце і душу пройшла ця війна і події останніх років навколо Авдіївки".

"Добровольці, десантники, розвідники, піхотинці - сотні загиблих за роки звільнення і оборони міста ... Меморіал був створений з уламків ворожих снарядів, мін, куль гранат, того, що було зібрано на промці під час боїв і обстрілів наших позицій ... тут же і пам'ятні плити з іменами загиблих, і щогли з прапорами військових з'єднань, які обороняли Авдіївку - 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 25 окремої повітряно -десантної Дніпропетровської бригади, 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва, 93-ї ОМБр Холодний Яр, 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, 39-го окремого мотопіхотного батальйону, 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, 81-ї окремої аеромобільної бригади, 122-го окремого аеромобільного батальйону, десантно -штурмових військ ЗСУ, 128-й гірсько-піхотної бригади і багатьох інших ... ", - зазначив він.

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Москаленко додав, що до меморіалу завжди приїжджали люди, було вдосталь квітів, це місце постійно відвідували бійці і волонтери.

"І ось, за наказом командира 72-ї бригади полковника Богомолова, меморіал був повністю розібраний ... Виявилося, що шматок дороги, де був цей меморіал, нібито належить кільком приватним особам і було вирішено перенести пам'ятник кудись в місто, чорт знає куди ... Спочатку "випадково" зняли прапор "Правого сектора" і "забули" повісити ... Потім тихенько прибрали меморіал ... Зрештою виявиться, що і війни не було разом із загиблими ...", - зазначив він.



Фото: Москаленко/Facebook

"Людська невдячність і пам'ять виявилися коротші за кон'юнктуру і бажання вислужитися ... Якщо війна закінчилася для місцевих, то чому вона закінчилася для комбрига колись славної бригади??? Хоча б дочекалися кінця війни ...", - резюмував Москаленко.

Нагадаємо, меморіал українським воїнам, загиблим в результаті бойових дій під час оборони "промки", був відкритий у вересні 2017 року.

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Фото: соцмережі

Тоді в заході взяли участь військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади, представники "Правого сектора" та інших підрозділів ЗСУ, які в різний час брали участь в обороні однієї з найгарячіших точок на Донбасі.



