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"Хоча б дочекалися кінця війни": командир 72-ї бригади Богомолов наказав розібрати меморіал загиблим українським воїнам. ФОТОрепортаж

Командир 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців полковник Артем Богомолов наказав повністю розібрати меморіал українським воїнам, загиблим в результаті бойових дій на Донбасі, що розташований поблизу Авдіївської промзони.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Юрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ.

"Я довго думав, писати про це пост ... Тому що в сучасній Україні, а тим більше під час війни, яка все ще триває, такого ще не було ... Та й в голові нормальної людини це навряд чи вкладеться ... Ця подія пройшла тихо і, майже не поміченою ... ", - написав він.

Москаленко нагадав, що ще восени 2017 року бійці 1-го батальйону 72-ї бригади (в той час під командуванням видатного командира батальйону Олександра Вдовиченка, нині - комбриг 101 обро ГШ ЗСУ) побудували меморіал поблизу Авдіївської промзони на честь усіх загиблих: "Місце стало святим , намоленим, символічним і значущим для кожного, через чиї серце і душу пройшла ця війна і події останніх років навколо Авдіївки".

Хоча б дочекалися кінця війни: командир 72-ї бригади Богомолов наказав розібрати меморіал загиблим українським воїнам 01

"Добровольці, десантники, розвідники, піхотинці - сотні загиблих за роки звільнення і оборони міста ... Меморіал був створений з уламків ворожих снарядів, мін, куль гранат, того, що було зібрано на промці під час боїв і обстрілів наших позицій ... тут же і пам'ятні плити з іменами загиблих, і щогли з прапорами військових з'єднань, які обороняли Авдіївку - 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 25 окремої повітряно -десантної Дніпропетровської бригади, 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва, 93-ї ОМБр Холодний Яр, 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, 39-го окремого мотопіхотного батальйону, 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, 81-ї окремої аеромобільної бригади, 122-го окремого аеромобільного батальйону, десантно -штурмових військ ЗСУ, 128-й гірсько-піхотної бригади і багатьох інших ... ", - зазначив він.

Читайте також: Запущено процес створення національного меморіалу, на якому можуть бути перепоховані відомі українці з усього світу, - Дробович

Хоча б дочекалися кінця війни: командир 72-ї бригади Богомолов наказав розібрати меморіал загиблим українським воїнам 02

Москаленко додав, що до меморіалу завжди приїжджали люди, було вдосталь квітів, це місце постійно відвідували бійці і волонтери.

"І ось, за наказом командира 72-ї бригади полковника Богомолова, меморіал був повністю розібраний ... Виявилося, що шматок дороги, де був цей меморіал, нібито належить кільком приватним особам і було вирішено перенести пам'ятник кудись в місто, чорт знає куди ... Спочатку "випадково" зняли прапор "Правого сектора" і "забули" повісити ... Потім тихенько прибрали меморіал ... Зрештою виявиться, що і війни не було разом із загиблими ...", - зазначив він.

Хоча б дочекалися кінця війни: командир 72-ї бригади Богомолов наказав розібрати меморіал загиблим українським воїнам 03
Фото: Москаленко/Facebook

"Людська невдячність і пам'ять виявилися коротші за кон'юнктуру і бажання вислужитися ... Якщо війна закінчилася для місцевих, то чому вона закінчилася для комбрига колись славної бригади??? Хоча б дочекалися кінця війни ...", - резюмував Москаленко.

Нагадаємо, меморіал українським воїнам, загиблим в результаті бойових дій під час оборони "промки", був відкритий у вересні 2017 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Перещепиному на Дніпропетровщині відкрили меморіал загиблим за Україну воїнам. ФОТОрепортаж

Хоча б дочекалися кінця війни: командир 72-ї бригади Богомолов наказав розібрати меморіал загиблим українським воїнам 04
Фото: соцмережі

Тоді в заході взяли участь військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади, представники "Правого сектора" та інших підрозділів ЗСУ, які в різний час брали участь в обороні однієї з найгарячіших точок на Донбасі.

Хоча б дочекалися кінця війни: командир 72-ї бригади Богомолов наказав розібрати меморіал загиблим українським воїнам 05
Хоча б дочекалися кінця війни: командир 72-ї бригади Богомолов наказав розібрати меморіал загиблим українським воїнам 06

Автор: 

меморіал (148) знесення (104) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+49
продажні суки...
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29.04.2021 09:52
+18
Старая схема: если сильно нужно, снести памятник, но тебе не дает общественность - просто перенеси его с центра города на окраину (в данном случае подальше от видного места), а потом когда про него все забудут, демонтируй на ремонт, на пару лет и когда про него вообще все забудут....
ПС Я видимо что то пропустил в законодательстве, у нас уже есть частные дороги???? Насколько я помню дороги и обочины - это т.н. "красные линии" они находятся в общественной собственности (отдельный вопрос дороги на территории предприятий и частных домовладений)
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29.04.2021 10:06
+17
Зеленые мрази делают свое дело...
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29.04.2021 10:04
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продажні суки...
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29.04.2021 09:52 Відповісти
Сказано же, перенесут мемориал. Вот если не перенесут, тогда будет Зрада.
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29.04.2021 09:54 Відповісти
Не перенесут.
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29.04.2021 10:01 Відповісти
кто сказал? Зрадофил очередной?

слушайте, между неприязнью к Зеленскому и здравым смыслом есть большая разница.
Я тут давно записан в порохоботы, но это не значит что я буду сеять зраду во время войны, да еще в сторону руководства одной из самых героических бригад АТО.

Построили на чужой территории, не спросясь - отвечайте. Хотите уважения - начните с себя, с уважения к другим.

Перенесут в хорошее место. А если НЕ перенесут - тогда и кукарекать будете.
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29.04.2021 10:16 Відповісти
Ты, я так понимаю, "кукарекать" не будешь, если не перенесут?)
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29.04.2021 13:45 Відповісти
под трибунал!!!!
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29.04.2021 09:55 Відповісти
Тут что-то не так. Я не верю что комбриг, вот так- запросто, мог решиться на подобное. У него ведь и подчиненные имеются. Как я понял, с их стороны- возражений не последовало, так? Потому- тут что-то не так!
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29.04.2021 09:57 Відповісти
да потому что мемориал поставили реально на частной территории, и дошло наконец что никакого уважения к мемориалу со стороны местных не будет, если вести себя с ними по-хамски. Чего тогда стоят приходы в школы, рассказы о своих подвигах, если в том же классе например сидит дочь или сын людей, на земле которых стоит мемориал? что они скажут и будут думать о ВСУ?

Все правильно сделали. В новом месте может поставят уже не на скорую руку, сделают лучше чем было.
такое, лишь бы говна на вентилятор кинуть.
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29.04.2021 10:18 Відповісти
Блть , ты говна кусок, ты себе уже на вышку мудило только шо наговорил в виде забития ногами на глушной,жалко до тебя мудака драного дотянутся пока не как.
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29.04.2021 15:57 Відповісти
Ну-ка, прошу уточнить: это когда в Мариуполе вносили триколоры, после семи лет войны? И где такое случилось?
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29.04.2021 10:08 Відповісти
Так я настаиваю: уточните, о триколоре в Мариуполе! Что, есть сложности, с уточнением? Не удивили...
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29.04.2021 10:15 Відповісти
Погугли , это все знают
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29.04.2021 10:30 Відповісти
ПоГУГЛил немедленно! Не нашлось, однако. Вот про Славянск- нашлось. Так что? Какая разница, да?
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29.04.2021 10:33 Відповісти
Сорян , да точно , я марик с славянском перепутал
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29.04.2021 10:37 Відповісти
Во! Теперь я спокоен. А то ведь обидно стало: живу в Мариуполе и ничего не знаю.
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29.04.2021 10:38 Відповісти
Славянск ....признаю свою напраслину на Марик(
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29.04.2021 11:48 Відповісти
под командованием выдающегося командира батальона Александра Вдовиченко построили мемориал
по приказу командира 72-й бригады полковника Богомолова, мемориал был полностью разобрали
Як символічно: Вдовиченко VS Богомолов
Це війна за самостійність.
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29.04.2021 10:04 Відповісти
У меня кореш с русской фамилией и орденом за мужнисть 3ст, за знищених сепарiв на Светлодарке и однокурсники с украинскими фамилиями ставшие предателями в Крыму в рф армии, то о чём ты пишешь с реальностью общего не имеет, с реальностью имеет только обилие жидов в раде и уряде как и президент полудурок .
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29.04.2021 16:06 Відповісти
Зеленые мрази делают свое дело...
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29.04.2021 10:04 Відповісти
Старая схема: если сильно нужно, снести памятник, но тебе не дает общественность - просто перенеси его с центра города на окраину (в данном случае подальше от видного места), а потом когда про него все забудут, демонтируй на ремонт, на пару лет и когда про него вообще все забудут....
ПС Я видимо что то пропустил в законодательстве, у нас уже есть частные дороги???? Насколько я помню дороги и обочины - это т.н. "красные линии" они находятся в общественной собственности (отдельный вопрос дороги на территории предприятий и частных домовладений)
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29.04.2021 10:06 Відповісти
это не "частная дорога", это место ВОЗЛЕ дороги - частная собственность.

Не бесите людей и люди ответят вам взаимностью.
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29.04.2021 10:20 Відповісти
".. кусок дороги, где находился этот мемориал якобы принадлежит нескольким частным лицам..."
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29.04.2021 10:33 Відповісти
Я смотрю вы сильно осведомлены, что именно там кому принадлежит и даже, что мемориал воинам бесит этих "замечательных" "людей". Вы часом не один их этих "собственников" или вы просто из тех кого бесит ВСУ?
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29.04.2021 10:36 Відповісти
та это по ходу такая же ****** как и недопрезидент... тоже увидел у кого-то в глазах "желание закончить войну"
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29.04.2021 14:14 Відповісти
Мемориал не в центре был , а на Промке , в 700 метрах от линии соприкосновения... Но реально это дно ... Государство могло и выкупить землю , поскольку это символ . А местные только рады , очень они любят ЗСУ
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29.04.2021 11:10 Відповісти
"Ой як невдобно получается.... Земелька то, на которой расположен мемориал в коммунальной собственности. Т.е. принадлежит городу."

Кадастровий номер:1410200000:08:003:0034Тип власності: Комунальна власністьЦільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексуПлоща: 3.552 га
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29.04.2021 13:12 Відповісти
А спитати комбрига не пробували? А в бригаді є відділ по роботі з громадськістю. Що там бєлькочуть?
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29.04.2021 10:09 Відповісти
получается мемориал разбирают что б орков незлить и вообще дорогу разчтищают перед проходом руцкой техники
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29.04.2021 10:15 Відповісти
хватит нести ахинею. Вы сейчас обвинили комбрига, который прошел войну, в том что он работает на орков - на ОРКОВ!

Ты хоть знаешь, кто такие орки и где они находятся? Местных хотите в орки записать? Партизанской войны захотелось?
не страна а куча идиотов.
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29.04.2021 10:22 Відповісти
Хто сказав, що він пройшов війну ? Може це зеля якогось клована підсунув ?
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29.04.2021 20:01 Відповісти
Киздешь. По земельному кодексу - это земли службы автомобильных дорог Украины. Сама дорога, обочины, кюветы. Все это в государственной собственности.
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29.04.2021 10:21 Відповісти
Комбриг вместе с остальными активистами может выкупить этот участок земли у владельца. И тем самым решить все проблемы.
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29.04.2021 10:22 Відповісти
а если хозяин не хочет продавать? он что - обязан им продать свою землю? с чего бы?
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29.04.2021 10:23 Відповісти
Выделить владельцу новый участок.
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29.04.2021 10:34 Відповісти
Був ,пока,єдиний президент України,який в тяжку годину будував нову боєздатну армію,щоб захищати свою батьківщину. Да були і в Порошенко помилки,правда хто ці "помилки" бачив--бо вкожного свій вимір. Але він твердо стояв на тому,що треба боротись з фашистсько-рашистською ордою. тому було і кинуто на те,щоб його оббрехати з усіх боків. тому справедливість потрібно встановити--повернути його до влади. бо скоро всі ми будемо в "руцькому лайні" і на 95 кварталі. Нація гине,нація принижується, в державі хаос і беззаконня,брехня і піар
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29.04.2021 10:37 Відповісти
Хрестись, Василю... Рошену пережрав?
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29.04.2021 13:47 Відповісти
Ты рашкиного гомна пережрал наверное Хрестоносец хренов!
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29.04.2021 21:15 Відповісти
"Хоча б дочекалися кінця війни": командир 72-ї бригади Богомолов наказав розібрати меморіал загиблим українським воїнам - Цензор.НЕТ 4934
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30.04.2021 08:02 Відповісти
какой стыд и позор
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29.04.2021 10:37 Відповісти
Дійсно,щось тут не так! Треба розібратись суспільству.
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29.04.2021 10:38 Відповісти
Это напоминает ситуацию с таллинским бронзовым солдатом когда городские власти хотели просто перенести памятник в другое место но провокаторы и кацапские спецслужбы там организовали погромы в которых массово участвовали и сторонники переноса и противники .В результате была дестабилизирована обстановка в столице и стране , которая на тот момент только вступила в НАТО и вела переговоры с США о размещении на своей территории американской ПРО .
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29.04.2021 10:41 Відповісти
А коли вже починати вибачатися перед терористами даунбаса, як вимагав сівоха і зелена муха? Чи вже після підписання капітуляції у Ватікані? А цей Артем Кацапов розібрав пам'ятники і мемораали в Донецьку і Луганську ворогам, які вбивали українців? Чи то вже свої?
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29.04.2021 10:43 Відповісти
Согласен с Вами полностью....Добавить нечего.
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29.04.2021 21:30 Відповісти
Земелька то, на которой расположен мемориал в коммунальной собственности. Т.е. принадлежит городу.

Кадастровий номер:

1410200000:08:003:0034

Тип власності: Комунальна власність

Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексу

Площа: 3.552 га
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29.04.2021 10:44 Відповісти
https://www.facebook.com/72.brigade.best/
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29.04.2021 10:45 Відповісти
https://www.facebook.com/72.brigade.best/?hc_ref=ARRFXWpXBUjDAARYaHxYn96FFwrKlTo_j7rvEpguvf1O7lLj3PX0T_1LkUa6RmcaJCs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDpaKfzJtZFzkueXh0tf6nML8jxF-**************************************************-aIOSXf8CgYLpAFm6LftsQ1WXFfYbfz6LqsxFb3lSbjCa9cXbvzYwTBabnwFlOrgeU_Lkawgee1AQqs4bufWaNS1G0CLHv-qZK5WwNCarsuxBwm3gNAveZxYfb0FTNnzIi9Fcqp9lO9eJIcONep7MFYQ33o7uhtfCqUMwrdLiqzg-LTTqfAA4aByQzT6_eXDlscqCLjehCngPD0ZIUSpgfCnIDU26y2NZA&__tn__=kC-R 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088?__xts__%5B0%5D=68.ARDpaKfzJtZFzkueXh0tf6nML8jxF-**************************************************-aIOSXf8CgYLpAFm6LftsQ1WXFfYbfz6LqsxFb3lSbjCa9cXbvzYwTBabnwFlOrgeU_Lkawgee1AQqs4bufWaNS1G0CLHv-qZK5WwNCarsuxBwm3gNAveZxYfb0FTNnzIi9Fcqp9lO9eJIcONep7MFYQ33o7uhtfCqUMwrdLiqzg-LTTqfAA4aByQzT6_eXDlscqCLjehCngPD0ZIUSpgfCnIDU26y2NZA&__tn__=-R 1 ч. ·

З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"
Спільно з професійними архітекторами та силами нашої бригади буде встановлено новий меморіал, аби увіковічнити ім'я кожного воїна, які боронили підступи до Авдіївки та вписали свої імена до новітньої історії нашої країни. Подвиг Героїв заслуговує на…https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088 Ещё
показати весь коментар
29.04.2021 10:52 Відповісти
З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"Спільно з професійними архітекторами та силами нашої бригади буде встановлено новий меморіал, аби увіковічнити ім'я кожного воїна, які боронили підступи до Авдіївки та вписали свої імена до новітньої історії нашої країни. Подвиг Героїв заслуговує на гідне вшанування їх пам'яті!Питання оновлення меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки" назріло досить давно. Всі необхідні дозвільні документи були погоджені з Авдіївською Військово-Цивільною адміністрацією, проект комплексу був погоджений з ветеранами та учасниками боїв за Авдіївку, з колишнім командуванням нашої бригади імені Чорних Запорожців, командуванням Операції об'єднаних сил, професійними архітекторами.На жаль, склалася ситуація, що не всі розуміють важливість належного вшанування пам'яті, спекулюючи на даній ситуації з метою привернути увагу до власних персон, зібрати чергову порцію "лайків" та "репостів", підбурюючи суспільство новою порцією "зради". Такими діями, ці "персони" підіграють ворогу та знецінюють пам'ять захисників.Дехто вважає, що проект оновленого комплексу з вшанування пам'яті захисників "Промки" мав бути погоджений саме з ним окремо, аби використовувати це в своїх політичних цілях та для підняття свого власного авторитету перед громадськістю. Просимо зупинитися та задуматися над своїми діями, які дискредитують українських захисників й дочекатися офіційного відкриття меморіального комплексу.https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088
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29.04.2021 11:44 Відповісти
https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/3723885204406088 З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"
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29.04.2021 11:45 Відповісти
вот так они и будут сдавать украинскую землю
и никаких протестов
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29.04.2021 12:00 Відповісти
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
2 ч. ·
З метою належного вшанування пам'яті Героїв, які віддали свої життя за Україну, на в'їзді до "Авдіївської промзони" тривають заходи з реконструкції та встановлення оновленого меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки"
Спільно з професійними архітекторами та силами нашої бригади буде встановлено новий меморіал, аби увіковічнити ім'я кожного воїна, які боронили підступи до Авдіївки та вписали свої імена до новітньої історії нашої країни. Подвиг Героїв заслуговує на гідне вшанування їх пам'яті!
Питання оновлення меморіального комплексу захисникам "Авдіївської промки" назріло досить давно. Всі необхідні дозвільні документи були погоджені з Авдіївською Військово-Цивільною адміністрацією, проект комплексу був погоджений з ветеранами та учасниками боїв за Авдіївку, з колишнім командуванням нашої бригади імені Чорних Запорожців, командуванням Операції об'єднаних сил, професійними архітекторами.
На жаль, склалася ситуація, що не всі розуміють важливість належного вшанування пам'яті, спекулюючи на даній ситуації з метою привернути увагу до власних персон, зібрати чергову порцію "лайків" та "репостів", підбурюючи суспільство новою порцією "зради". Такими діями, ці "персони" підіграють ворогу та знецінюють пам'ять захисників.
Дехто вважає, що проект оновленого комплексу з вшанування пам'яті захисників "Промки" мав бути погоджений саме з ним окремо, аби використовувати це в своїх політичних цілях та для підняття свого власного авторитету перед громадськістю.
Просимо зупинитися та задуматися над своїми діями, які дискредитують українських захисників й дочекатися офіційного відкриття меморіального комплексу.
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29.04.2021 12:12 Відповісти
Какая-то дичь...
Шо это за полковник Богомолов?
Шо за хер безмозглый?!
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29.04.2021 12:47 Відповісти
"Ой як невдобно получается.... Земелька то, на которой расположен мемориал в коммунальной собственности. Т.е. принадлежит городу."

Кадастровий номер:1410200000:08:003:0034Тип власності: Комунальна власністьЦільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексуПлоща: 3.552 га
показати весь коментар
29.04.2021 13:10 Відповісти
Подивимся що це за Богомолов і що він робить ...
Час пішов.
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29.04.2021 14:25 Відповісти
Так Богомолов же! Чого іншого можна чекати від кацапа ? Поки отакі командири будуть командувати украінським військом, доти нам не бачити спокійного неба над головою. Колись ми дочекаємось таки свого головнокомандуючого і тоді відкриється правда про те як украінців чужаки не допускали до командування на високі посади,. будемо знати як Украіні шкодили кацапи в Генштабі.
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29.04.2021 14:49 Відповісти
Ты дебил, жида всем на бошку напялил, в армии служил или совецкой или вообще не служил, ни дня ска на войне не был и не зная ситуации критикуешь ?Кто ты блть?Кто тебе чего должен?
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29.04.2021 16:13 Відповісти
зелені поступово воду кипятять, а в ній не жаби в ній ми
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29.04.2021 16:36 Відповісти
ничего святого у дебилов .... наверно пора им всем повестки и на передовую что б прочувствовали
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29.04.2021 17:29 Відповісти
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Ой як невдобно прлучается.... Земелька то, на которой расположен мемориал в коммунальной собственности. Т.е. принадлежит городу.

Кадастровий номер:

1410200000:08:003:0034

Тип власності: Комунальна власність

Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розміщення логістичного комплексу

Площа: 3.552 га
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29.04.2021 20:04 Відповісти
нахіба?
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29.04.2021 20:17 Відповісти
Да с полканом всё ясно: дали ему сепары бабло - к бабке не ходить. Но наши бравые солдаты, схоронившие своих товарищей...Кто понимает: почему они выполни ли этот ублюдочный приказ ? Не понятно кто более мерзок: купленный сепарами полкан или предавшие павших солдат солдаты..
И ещё ... у убитых солдат есть родина, за которую они пали? Есть или нету ? Почему она молчит ?
А ещё у павших есть дети... и сыновья , наверное тоже.... глупый человек - этот полкан
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30.04.2021 00:21 Відповісти
Богомолов - гнида. Выполнил преступный приказ с Банковой. Тюрьмы забиты защитниками - патриотами, могилы героев сносятся - оскверняются.... Быдло восхищается гундосой марионеткой....Куда мы катимся?
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30.04.2021 18:34 Відповісти
 
 