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Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть результати наукового дослідження Киви. ДОКУМЕНТ

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності, очолюваний Денисом Монастирським, знайшов практичне застосування дисертаційного дослідження нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це йдеться в підписаній главою комітету довідці, яку в Facebook виклав Микола Виговський, інформує Цензор.НЕТ.

Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть результати наукового дослідження Киви 01

"Цією довідкою засвідчуємо, що результати наукового дослідження, викладені Кивою І. В., викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності", - сказано в документі.

В іншому пості Виговський зазначає також, що дисертаційне дослідження Киви зацікавило і Офіс Генерального прокурора.

Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть результати наукового дослідження Киви 02
Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть результати наукового дослідження Киви 03

Також дивіться: Кандидат економічних наук Подолян зі сльозами на очах спалив диплом: Не хочу перебувати в одному ряду з "тотемною твариною ОПЗЖ" Кивою. ВIДЕО

"Результати наукового дослідження, викладені Кивою в дисертації ... мають належний науково-теоретичний рівень і впроваджуються в нашу практичну діяльність", - відзначають в Офісі Генпрокурора.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Автор: 

ВР (14972) наука (364) Кива Ілля (377) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+55
Б...ь, это дно
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29.04.2021 13:50
+37
Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять научное исследование Кивы - Цензор.НЕТ 6281
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29.04.2021 13:49
+29
Наступила эра шариковых
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29.04.2021 13:51
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Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять научное исследование Кивы - Цензор.НЕТ 6281
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29.04.2021 13:49 Відповісти
Б...ь, это дно
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29.04.2021 13:50 Відповісти
так диссертацию же не кива писал, она может быть достойной, вот киву взять и расспросить, пусть расскажет, что в той диссертации написано, во бы ржачка была, оно многих слов не знает
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29.04.2021 13:54 Відповісти
Його вже питали під час захисту, і що? Нікому з комісії ці "чудесні" відповіді не завадили проголосувати "за".
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29.04.2021 14:05 Відповісти
BIHUS infoДисертація Киви: підробки, брехня і найкращі цитати

https://www.youtube.com/watch?v=UIW_sX8zgoo https://www.youtube.com/watch?v=UIW_sX8zgoo
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30.04.2021 02:32 Відповісти
не ДНО.. тут как в анекдоте АД черти жернова огонь и вдруг снизу кто то стучит.... удивленно открывают люк в полу а отуда сам Ленин Путин,Сталин Гитлер ... и онные слуги их скажите мы правильно следуем... нам надо наверх... черти с переляку захлопнули крышку люка и те кто лезли из люка.... сорвавшись вниз орали долго и страшно...... старший черт спрашивает и что это было....а голос- сверху.... ЗАКРЫТАЯ ЗОНА ДАЖЕ ДЛЯ ВАС.....ДНО после ДНА..
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29.04.2021 14:15 Відповісти
таж усіх осмєтіл по полной...
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29.04.2021 15:17 Відповісти
Эти внедрятели будут дрочить под столом, пялясь в телефон ?
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29.04.2021 16:22 Відповісти
точно..- ******* ванючее, гавняное, дристалиющее пробитое днище - и вру, и огп, и оп...
и это гнилое-прокупленное насквозь быдло пытается нами керувать и указывать....((((((
очень много не так в стране моей, но к власти подпускать такое быдло = больше НИКОГДА и НИКАК!!!!)))
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30.04.2021 02:13 Відповісти
Обнять и плакать...
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29.04.2021 13:50 Відповісти
Або всрацця й не жить...
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29.04.2021 13:55 Відповісти
Наступила эра шариковых
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29.04.2021 13:51 Відповісти
Конкретно для ківи ця ера настала у вересні 2014 р.
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29.04.2021 14:35 Відповісти
Зачем так оскорблять заслуженного литературного героя ?
Киве до Шарикова дрочить и дрочить.
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29.04.2021 16:23 Відповісти
Кива умнее президента .Кива следующий гетьман неньки!!!!!!!
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29.04.2021 13:52 Відповісти
помиляєшся.

Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять научное исследование Кивы - Цензор.НЕТ 9466
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29.04.2021 14:02 Відповісти
при президенті янілохі це закономірно.
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29.04.2021 13:52 Відповісти
Бл@дь, ну такого не может быть - мы в Матрице!!!???
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29.04.2021 13:52 Відповісти
Ківа не один такий.
Їх ціле стадо.
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29.04.2021 13:52 Відповісти
диссертация может быть достойной, только кива и таких слов не знает, ему ее написал умный человек
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29.04.2021 13:53 Відповісти
Умный? Я читаю и понимаю, что читаю я постановление ЦК КППС и ЦК ВЛКСМ о неуклонном росте развития социалистического преобразования широких слоев советской молодежи и крестьянства. Ну где то так, можете мне поверить. Только там без ошибок было, грамматических. Нормпроєктування, мля...
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29.04.2021 14:28 Відповісти
Зеле простили "сватов" на 1+1 . Но это слишком .
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29.04.2021 13:53 Відповісти
Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять научное исследование Кивы - Цензор.НЕТ 6103
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29.04.2021 13:53 Відповісти
Шкурогоны, ваш звездный час...!!!😁
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29.04.2021 13:54 Відповісти
Може не такий він вже і дурник, як тут "дехто" намагається його змалювати?
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29.04.2021 13:54 Відповісти
...а с ним "...в туалет сходи..."(с) - вот и проверишь
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29.04.2021 13:55 Відповісти
😆
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29.04.2021 18:21 Відповісти
Судя по всему он гений,а не дурник.У нас страна гениев.
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29.04.2021 13:59 Відповісти
В ВР оказывается один "ученый" и тот Кива.
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29.04.2021 13:54 Відповісти
Ще каралєвскайа ("кішчачий корм") така само вчьона.
І шуфрич.
І кузьмін.
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29.04.2021 14:16 Відповісти
дебілізація країни йде успішно. зєля, ти виродок.
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29.04.2021 13:55 Відповісти
Інколи хочеться відгородити це ганебне дійство з діючими персонажами броньованим склом і кидати через нього корм.
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29.04.2021 13:56 Відповісти
так як при зеленій плісняві народ ще ніхто не опускав, в історію цей період ввійде як -"час ківі".
найнеприємніше, що питання не в самій "ківі", питання точно в "мудрому ніріді"
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29.04.2021 13:57 Відповісти
Як низько ще повинні впасти хохли, щоб стати українцями?
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29.04.2021 13:58 Відповісти
"Этой справкой удостоверяем, что результаты научного исследования, изложенные Кивой И. В., вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности", - сказано в документе, у кого такие работы вызывают интерес не место на государственной службе.
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29.04.2021 14:01 Відповісти
Ну, що в прокурватурі суцільні дебілоїди рівня дауна ківи, не новина.
А довідку Монастрирського теж можна пояснити його кар'єрою політичної повії.
У будь-якому випадку у ківи до довідки психлікарні додалися ще дві довідки.
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29.04.2021 14:11 Відповісти
Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять научное исследование Кивы - Цензор.НЕТ 4394
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29.04.2021 14:02 Відповісти
Нє, ну так кандидатську не захистиш.....
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29.04.2021 14:05 Відповісти
конечно так не защитит . вот так нужно
Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви - Цензор.НЕТ 4272
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29.04.2021 14:14 Відповісти
Пісюньковий злодій
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29.04.2021 18:30 Відповісти
Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви.

Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви - Цензор.НЕТ 7650
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29.04.2021 14:08 Відповісти
верной дорогой идете товарисчи Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви - Цензор.НЕТ 8451
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29.04.2021 14:08 Відповісти
вот ответ всем сомневающимся . тем недалеким людям кто не разглядел в Киве великого ученого . а сколько еще гениев сидят сейчас в Раде и ОП . зарывают свой талант первооткрывателей
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29.04.2021 14:10 Відповісти
Можно эти отписки не читать. Кива уже "внедрил" в ВР художественный онанизм.
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29.04.2021 14:10 Відповісти
Таковы правила, господа!
К КАЖДОЙ диссертации должны прилагаться справки "о практическом применении"....
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29.04.2021 14:12 Відповісти
Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви - Цензор.НЕТ 3553
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29.04.2021 14:12 Відповісти
Це персонаж, який завдячує Авакову.
З психованого урки Ківа перетворився на майора поліції. А далі пішов в депутани.
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29.04.2021 14:13 Відповісти
Кстати да! Надо еще разобраться с ментовской карьерой этого полудурка.
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29.04.2021 15:31 Відповісти
Разбираться прежде с темой "науки"
Непуганых коррупционеров ещё до проффесора
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29.04.2021 23:50 Відповісти
Та там ще й до мєнтовскої кар'єри хтось проштовхував придурка .
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30.04.2021 06:42 Відповісти
"Членограй Янелох - президент країни Ківі" - вистава театру абсурду "95 Квартал".
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29.04.2021 14:15 Відповісти
Тобто захист дисертації - це було ще не дно. А тепер - ось воно! Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть наукове дослідження Киви - Цензор.НЕТ 7317
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29.04.2021 14:15 Відповісти
"Результаты научного исследования, изложенные Кивой в диссертации...имеют надлежащий научно-теоретический уровень и внедряются в нашу практическую деятельность", - отмечают в Офисе генпрокурора. Источник: https://censor.net/ru/p3262808
а можно поконкретнее что внедряется и как. Но у меня один вопрос- а на х..а эти справки(заявлено (январь, февраль) о "нужности" и "глубоком" научном подходе еще до защиты )? для шкарлета ?
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29.04.2021 14:20 Відповісти
це робиться спеціально для захисту, щоб показати "важність" роботи
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29.04.2021 14:37 Відповісти
Там только в психиатрии можно найти применение диссертации...
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29.04.2021 14:22 Відповісти
Цитата:
"із 5 травня 2021 року::
• відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої освіти;
...
• участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;"

Джерело: https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6740.pdf
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29.04.2021 14:31 Відповісти
Хто б сумнівався,одна ж і та сама банда шахраїв,просто прикривають спільника .
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29.04.2021 14:39 Відповісти
У когось ще залишились сумніви куди пліснява веде Україну?
https://censor.net/ru/video_news/3262772/kogda_my_stanem_vlastyu_to_my_izmenim_evropeyiskiyi_kurs_razvitiya_nasheyi_strany_nardep_opzj_kandidat
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29.04.2021 14:42 Відповісти
За ці 2 дні багато сказано про наукове дослідження імбіцила . А тут вже серйозніше - в комітет Верховної Ради та ОПр. протягують маячню зрадника та українофоба ківі . Тут вже треба братися за монастирського та дученка , чиї підписи стоять на документах .
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29.04.2021 14:47 Відповісти
Кива, хоть читал эту диссертацию?
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29.04.2021 14:49 Відповісти
Поставимо питання інакше : а ківа читати вміє ?
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30.04.2021 06:40 Відповісти
И еще вопрос, КАКАЯ ОБЕЗЬЯНА ЗАХВАТИЛА ВЛАСТЬ В ОП И ПРОКУРАТУРЕ И ТЫКАЕТ НАУГАД В БУМАЖКИ РУЧКОЙ?
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29.04.2021 14:51 Відповісти
ЛЮДИ, У НАС МИНИСТР МВД СЧИТАЕТ СЕБЯ ПУТИНЫМ И НЕСМЕННЫМ ЦАРЬКОМ, ЕМУ ВЕСЬ КРИМИНАЛ БАБКИ ВОЗИТ И МУСОРА ДАНЬ СОБИРАЮТ КАК И СОБИРАЛИ, ЧТО ВЫ ВОЗМУЩАЕТЕСЬ?
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29.04.2021 14:53 Відповісти
Сумасшедший дом...зесрань,та которая сраку рвала"не может быть дебилов 72%", просрала страну
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29.04.2021 14:54 Відповісти
Слово ********* в отношении зеленого скота предлагаю впредь считать приемлемым и не подлежащим бану, коррекции или цензуре. Тем более, что это слово использовал автор внедряемых идей кива у дверей Рады в прямом эфире.
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29.04.2021 15:00 Відповісти
зекомандА уже тупо троллит мудрый нарид..
наголосувалы, 73%ві зебіли? - нюхайте та споживайте
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29.04.2021 15:05 Відповісти
Короче, внедряя заветы Кивы, в ВР будет создан Центрально-фламандский государственный комитет, а в Генпрокуратуре - Центрально-фламандский Департамент !
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29.04.2021 15:14 Відповісти
Пусть зебилы введёт орден зеьил, зебиленок, зебилятки..
А теперь все кто верешал абы не Порошенко, дружно подякували Киве и его подручникам за достижение в наших правоохранительных органах...
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29.04.2021 15:24 Відповісти
Теперь сильная половина мандатоносцев из комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и персонала Офиса генпрокурора будут не только со знанием дела, но и академически правильно, используя научно обоснованный Ильёй Владимировичем метод, "теребунькать", не снимая штанов; что несомненно даст существенную экономию рабочего времени и повысит эффективность и производительность законотворческой и правоохранительной деятельности.
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29.04.2021 15:31 Відповісти
Молодёж! Бегите из этой страны куда угодно и как можно быстрее. Ибо здесь уже фсё и никогда ничего не будет.
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29.04.2021 15:35 Відповісти
Теперь становится окончательно понятен зелёный сценарий с "народовластием" и референдумами. Скоро везде по Украине будет сплошная ОПЗЖопа по просьбе и инициативе общественных организаций.
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29.04.2021 15:40 Відповісти
Дрочити три рази на день - долг патріотичний
Перед вітчизною всіх чесних громадян!
Цнотливо мастурбацієй займаясь,
Почистимо ми наш народ їбучий
Від скверни ******** смрадного! Ура!

Всі сери кричать "Ура" і сінхронно, по-воєнному, дрочать.

© Лесь Подерв'янський "Король Літр"
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29.04.2021 15:43 Відповісти
клоуны два года "развивают" доставшийся им на халяву цирк,
сейчас под куполом идёт представление под названием "развитие злобы" у приматов,

73 % приматов уже активно покидают лигу смеха, прекратили аплодировать, погрустнели и редко улыбаются,
27 % смотрят на них с ненавистным сожалением и неминуемо хотят набить им морды .
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29.04.2021 15:54 Відповісти
Да оно следовало ожидать такое что возьмут за основу что наваял навалял аспирант вчерашний. Пошла вода в хату. Та шкива успеет и докторскую склепать к концу года. Только следить надо чтоб не сожрал сгоряча---приняв научный труд за одноименную колбасу докторскую. Судя по ряхе колбасу мечет сильно.
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29.04.2021 16:06 Відповісти
Дадувнедрьожь ! )))))
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29.04.2021 16:21 Відповісти
Зеля (З) - Ківа, шо ви робите?
Ківа(К) - Дрочу. Скоро і ти будеш дрочити?
(З) - Я нє лох і нє дрочун! Чо це я буду дрочити?
(К) - Бо в мене руки втомилися.
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29.04.2021 16:23 Відповісти
Ківанулися там, чи що?
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29.04.2021 17:16 Відповісти
Ущипните меня, неужели я не сплю и ЭТО реальность ?
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29.04.2021 18:04 Відповісти
якщо написав монастирський, то тоді штовхачем ківи є Антон Геращенко, монастирський ємолодшим партнером Антона, він його влаштував головою комітету, але хто платив гроші автору, то не знадемо
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29.04.2021 19:09 Відповісти
Операция "Прикрытие" чтобы у дебила кандидатскую не забрали. Вот только ОП почему то не дал такую же справочку. Может Шмаркля тоже готовит диссертацию под названием " Как стучать членом по роялю и при этом управлять государством"?
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29.04.2021 19:50 Відповісти
Кто бы направил запрос на проверку счетов этих 13 рецензентов?
Там же к бабке не ходи, усе понятно
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29.04.2021 23:54 Відповісти
 
 