Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть результати наукового дослідження Киви. ДОКУМЕНТ
Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності, очолюваний Денисом Монастирським, знайшов практичне застосування дисертаційного дослідження нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.
Про це йдеться в підписаній главою комітету довідці, яку в Facebook виклав Микола Виговський, інформує Цензор.НЕТ.
"Цією довідкою засвідчуємо, що результати наукового дослідження, викладені Кивою І. В., викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності", - сказано в документі.
В іншому пості Виговський зазначає також, що дисертаційне дослідження Киви зацікавило і Офіс Генерального прокурора.
"Результати наукового дослідження, викладені Кивою в дисертації ... мають належний науково-теоретичний рівень і впроваджуються в нашу практичну діяльність", - відзначають в Офісі Генпрокурора.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.
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и это гнилое-прокупленное насквозь быдло пытается нами керувать и указывать....((((((
очень много не так в стране моей, но к власти подпускать такое быдло = больше НИКОГДА и НИКАК!!!!)))
Киве до Шарикова дрочить и дрочить.
Їх ціле стадо.
І шуфрич.
І кузьмін.
найнеприємніше, що питання не в самій "ківі", питання точно в "мудрому ніріді"
А довідку Монастрирського теж можна пояснити його кар'єрою політичної повії.
У будь-якому випадку у ківи до довідки психлікарні додалися ще дві довідки.
К КАЖДОЙ диссертации должны прилагаться справки "о практическом применении"....
З психованого урки Ківа перетворився на майора поліції. А далі пішов в депутани.
Непуганых коррупционеров ещё до проффесора
а можно поконкретнее что внедряется и как. Но у меня один вопрос- а на х..а эти справки(заявлено (январь, февраль) о "нужности" и "глубоком" научном подходе еще до защиты )? для шкарлета ?
"із 5 травня 2021 року::
• відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої освіти;
...
• участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;"
Джерело: https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6740.pdf
https://censor.net/ru/video_news/3262772/kogda_my_stanem_vlastyu_to_my_izmenim_evropeyiskiyi_kurs_razvitiya_nasheyi_strany_nardep_opzj_kandidat
наголосувалы, 73%ві зебіли? - нюхайте та споживайте
А теперь все кто верешал абы не Порошенко, дружно подякували Киве и его подручникам за достижение в наших правоохранительных органах...
Перед вітчизною всіх чесних громадян!
Цнотливо мастурбацієй займаясь,
Почистимо ми наш народ їбучий
Від скверни ******** смрадного! Ура!
Всі сери кричать "Ура" і сінхронно, по-воєнному, дрочать.
© Лесь Подерв'янський "Король Літр"
сейчас под куполом идёт представление под названием "развитие злобы" у приматов,
73 % приматов уже активно покидают лигу смеха, прекратили аплодировать, погрустнели и редко улыбаются,
27 % смотрят на них с ненавистным сожалением и неминуемо хотят набить им морды .
Ківа(К) - Дрочу. Скоро і ти будеш дрочити?
(З) - Я нє лох і нє дрочун! Чо це я буду дрочити?
(К) - Бо в мене руки втомилися.
Там же к бабке не ходи, усе понятно