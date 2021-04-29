Комітет ВР і Офіс Генпрокурора впроваджуватимуть результати наукового дослідження Киви. ДОКУМЕНТ

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності, очолюваний Денисом Монастирським, знайшов практичне застосування дисертаційного дослідження нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це йдеться в підписаній главою комітету довідці, яку в Facebook виклав Микола Виговський, інформує Цензор.НЕТ.

"Цією довідкою засвідчуємо, що результати наукового дослідження, викладені Кивою І. В., викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності", - сказано в документі.

В іншому пості Виговський зазначає також, що дисертаційне дослідження Киви зацікавило і Офіс Генерального прокурора.





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"Результати наукового дослідження, викладені Кивою в дисертації ... мають належний науково-теоретичний рівень і впроваджуються в нашу практичну діяльність", - відзначають в Офісі Генпрокурора.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.