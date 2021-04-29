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"Весняне загострення": нардепи вивчають застібку на спині у "слуги народу" Янченко. ФОТОрепортаж

Народних депутатів під час засідання Верховної Ради помічено за цікавим заняттям.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото опублікувало видання "Букви".

Фотокореспонденту вдалося сфотографувати момент, як "слуга народу" Сергій Демченко вивчає застібку колеги по фракції Галини Янченко.

Поруч із ним перебуває виключений зі "Слуги народу" Олександр Дубінський, а також нардеп монобільшості Владислав Бородін.

Також дивіться: Листування "слуги народу" Петруняка на засіданні ВР: "У кого був секс без шкарпеток?" ФОТОрепортаж

Весняне загострення: нардепи вивчають застібку на спині у слуги народу Янченко 01
Весняне загострення: нардепи вивчають застібку на спині у слуги народу Янченко 02
Весняне загострення: нардепи вивчають застібку на спині у слуги народу Янченко 03

Автор: 

ВР (14972) Янченко Галина (71) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+78
Будни цирка .
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29.04.2021 14:12
+62
"Весняне загострення": нардепи вивчають застібку на спині у "слуги народу" Янченко - Цензор.НЕТ 4502
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29.04.2021 14:58
+55
Книжка в сумці - х... на думці.
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29.04.2021 14:14
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хоспаді ... чого до людей причепились ?
відволіклись на мить ...
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30.04.2021 13:22 Відповісти
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