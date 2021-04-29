"Весняне загострення": нардепи вивчають застібку на спині у "слуги народу" Янченко. ФОТОрепортаж

Народних депутатів під час засідання Верховної Ради помічено за цікавим заняттям.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото опублікувало видання "Букви".

Фотокореспонденту вдалося сфотографувати момент, як "слуга народу" Сергій Демченко вивчає застібку колеги по фракції Галини Янченко.

Поруч із ним перебуває виключений зі "Слуги народу" Олександр Дубінський, а також нардеп монобільшості Владислав Бородін.

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