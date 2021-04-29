Підполковнику ЗСУ повідомлено про підозру у привласненні палива для ООС майже на 1,8 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в незаконному привласненні палива, призначеного для підрозділів Збройних сил України, які перебувають у зоні проведення Операції об'єднаних сил, підполковника ЗСУ, головного спеціаліста Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами тилу командування сил логістики ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що що підполковник систематично забезпечував додатковим пальним одну з військових частин Повітряних Сил ЗСУ через підпорядкований Центральному управлінню територіальний відділ забезпечення військ, який дислокується у Харкові.

"Так, 60 000 кг пального, яке призначалося для зони ООС, потрапило до пункту постійної дислокації військової частини на Київщині, де заступник командира збував його автозаправним станціям. Через це державі нанесено 1 766 180 гривень збитків", - сказано в повідомленні.

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Наголошується, що підполковник підозрюється у заволодінні військовим майном, повторно, у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.









"До Печерського районного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Інші особи, причетні до скоєння вказаного злочину, повідомлені про підозру раніше", - додали в ДБР.