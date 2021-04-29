Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Іваном Ковальовським попрощалися на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Учора, 28 квітня, у селі Михайлівка Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання з Іваном Івановичем Ковальовським, уродженцем села Колінки Івано-Франківської області, солдатом, військовослужбовцем 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 26 квітня у Донецькій області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці Оперативного командування "Північ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині попрощалися з воїном 58-ї бригади солдатом Іваном Ковальовським. Захисник з позивним Африка загинув від вогнепального поранення в спину 26 квітня під час несення служби на спостережному посту позицій Об’єднаних сил у Донецькій області. Іван служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Виговського. Родом був з Івано-Франківської області. Ховали у селі Миколаївка Дніпропетровського району, де на нього з війни чекала родина – дружина та двоє дітей. Воїну назавжди залишиться 48 років.

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Про те, яким був загиблий Герой, розповів Ярема Сташків – директор Далешівської загальноосвітньої школи, де вчився військовий. "Іван казав, що я мушу там бути, там мої колеги, там хлопці загинули", – поділився директор спогадами. – "Він прислав мені прапор, підписаний хлопцями з бригади, медаль прислав. Усе це в школі зберігається". Після повідомлення про загибель у школі провели лінійку, на якій і вшанували захисника у хвилині мовчання.

Солдат Ковальовський вже отримував поранення в тоді ще зоні АТО. Він підірвався на розтяжці і зазнав важких травм. Лікувався у Дніпропетровському госпіталі. Проте згодом знову повернувся на фронт. Позивний Африка, як розповів Ярема Сташків, Іван отримав, оскільки служив у Сьєрра-Леоне.

Попрощатися із захисником України приїхали офіцери оперативного командування "Північ, побратими з рідного підрозділу та бригади, рідні, друзі…

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Церемонія прощання за всіма військовими канонами відбулася на місцевому кладовищі. Ховали Героя за участю почесної варти, військового оркестру, у пам'ять про полеглого воїна лунав військовий салют. Труна була покрита Державним Прапором України, який потім разом із Грамотою скорботи та пошани від Головнокомандувача Збройних Сил України передав родині загиблого начальник відділу морально-психологічного забезпечення військ ОК "Північ" полковник Олег Гуменний.

Командування та особовий склад ОК "Північ" висловлює щирі слова співчуття рідним, близьким та побратимам Івана…

Вічна пам’ять та слава Герою!" - зазначається в повідомленні.

















