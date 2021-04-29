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Новини Фото Силовики
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На Житомирщині заблоковано незаконний видобуток піску, збитки держави становлять 40 млн грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

У Житомирській області Служба безпеки України припинила незаконний видобуток піску в промислових масштабах. Інженерно-екологічна експертиза підтвердила завдані державі збитки більш ніж 42 мільйонів гривень тільки за останні 9 місяців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Житомирщині заблоковано незаконний видобуток піску, збитки держави становлять 40 млн грн, - СБУ 01

Організував незаконний бізнес колишній депутат Житомирської міської ради. Він створив декілька підконтрольних комерційних структур. Під виглядом робіт із розробки водойми, без жодних дозвільних документів, комерційна структура ексдепутата розпочала розробку надр і масштабний видобуток корисних копалин на землях сільськогосподарського призначення.

На десяти ділянках загальною площею понад 9 гектарів ділки намивали породу промисловим методом за допомогою спецтехніки: земельного снаряда та екскаваторів.

Незаконно видобуту суміш за готівку реалізовували фізичним особам і комерційним структурам Житомирщини, Вінниччини та Хмельниччини за ринковими цінами в обхід податкового законодавства. Щоночі із незаконного кар’єру вантажівки вивозили у середньому 600-800 тонн піску.

На Житомирщині заблоковано незаконний видобуток піску, збитки держави становлять 40 млн грн, - СБУ 02

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Крім того, за оцінками Державної екологічної інспекції, земельна ділянка зазнала незворотних порушень. Наразі вона є непридатною до використання за цільовим призначенням і відновленню не підлягає. Суму збитків, що завдано екології, встановлює експертиза.

Правоохоронці провели шість одночасних обшуків за місцями реєстрації і фактичної діяльності підприємств, у помешканнях фігурантів справи і у підпільному кар’єрі. Під час слідчих дій вилучено: оригінали фінансово-бухгалтерських документів; комп’ютерну техніку, що містить сформовані бухгалтерські документи в електронному вигляді; печатки фірм-учасників оборудки; тяжку спецтехніку, за допомогою якої здійснювалася незаконна розробка надр.

На Житомирщині заблоковано незаконний видобуток піску, збитки держави становлять 40 млн грн, - СБУ 03

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 2 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) та ч.1 ст. 254 (безгосподарське використання земель) Кримінального кодексу України.

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Правоохоронні органи (2708) СБУ (12812) силовики (2514) Житомирська область (1261)


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Какие убытки государства? Убытки были бы если бы государство реализовало этот песок, а так он там просто так лежит, а что упало то пропало ведь хуже не будет. И вообще почему это я не имею право добывать песок ведь все мы презеденты?
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29.04.2021 16:33 Відповісти
незаконная добыча песка/ Виновные понесут заслуженное наказание.В отличие от Кауфмана. Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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29.04.2021 16:38 Відповісти
СБУ знову займається невластивими справами!
Що не йде війна ?
Не розперезалася 5-та колона ?
Шпигунів усіх виловили , особливо - москальських ?
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29.04.2021 16:47 Відповісти
йшло мимо каси...- тому і "накрили"...
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29.04.2021 16:50 Відповісти
а хто все це кришував - напевне вуйко двірник Микола ....- чи всі ті хто повинен був недопустити....- таке в Швейцарії, чи Естонії ви собі уявляете.....
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29.04.2021 16:48 Відповісти
СБУ и добыча песка !!!
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29.04.2021 16:53 Відповісти
Обращаю внимание СБУ на незаконную разработку недр Украины в части добычи газа, газового конденсата, нефти: в Харьковской, Полтавской и прикарпатской областях.
Обращаю внимание СБУ на незаконную разработку недр Украины в части добычи янтаря, а также вырубку леса в прикарпатье... - самі мабуть знаєте де чи треба надати посилання?
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29.04.2021 17:07 Відповісти
Не хило так кроты копнули.
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29.04.2021 18:52 Відповісти
 
 