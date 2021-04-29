На Житомирщині заблоковано незаконний видобуток піску, збитки держави становлять 40 млн грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

У Житомирській області Служба безпеки України припинила незаконний видобуток піску в промислових масштабах. Інженерно-екологічна експертиза підтвердила завдані державі збитки більш ніж 42 мільйонів гривень тільки за останні 9 місяців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Організував незаконний бізнес колишній депутат Житомирської міської ради. Він створив декілька підконтрольних комерційних структур. Під виглядом робіт із розробки водойми, без жодних дозвільних документів, комерційна структура ексдепутата розпочала розробку надр і масштабний видобуток корисних копалин на землях сільськогосподарського призначення.

На десяти ділянках загальною площею понад 9 гектарів ділки намивали породу промисловим методом за допомогою спецтехніки: земельного снаряда та екскаваторів.

Незаконно видобуту суміш за готівку реалізовували фізичним особам і комерційним структурам Житомирщини, Вінниччини та Хмельниччини за ринковими цінами в обхід податкового законодавства. Щоночі із незаконного кар’єру вантажівки вивозили у середньому 600-800 тонн піску.

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Крім того, за оцінками Державної екологічної інспекції, земельна ділянка зазнала незворотних порушень. Наразі вона є непридатною до використання за цільовим призначенням і відновленню не підлягає. Суму збитків, що завдано екології, встановлює експертиза.

Правоохоронці провели шість одночасних обшуків за місцями реєстрації і фактичної діяльності підприємств, у помешканнях фігурантів справи і у підпільному кар’єрі. Під час слідчих дій вилучено: оригінали фінансово-бухгалтерських документів; комп’ютерну техніку, що містить сформовані бухгалтерські документи в електронному вигляді; печатки фірм-учасників оборудки; тяжку спецтехніку, за допомогою якої здійснювалася незаконна розробка надр.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 2 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) та ч.1 ст. 254 (безгосподарське використання земель) Кримінального кодексу України.

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