Організовану групу, що виготовляла підроблені продукти харчування, ліквідовано в Дніпрі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В середньому зловмисники щомісяця виготовляли від 25 до 30 тонн фальсифікату, який збувався різним суб'єктам господарської діяльності через інтернет-магазин.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "До складу злочинного угруповання входило 5 мешканців Дніпропетровської області віком від 28 до 47 років, які вели свою злочинну діяльність з червня 2020 року. Зловмисники створили підпільний цех у Дніпрі та запустили лінію з виготовлення фальсифікованих харчових сумішей із сировини невідомого походження. Готову продукцію фігуранти незаконно маркували фірмовим найменуванням легально працюючих товариств".

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Для легалізації протиправної діяльності фігуранти використовували декілька підконтрольних їм підприємств, через які й збували свою продукцію, оформлюючи її за документами як сировину для виробництва продуктів харчування.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

Під час санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, яка використовувалась для виготовлення підроблених етикеток заводів-виробників, мобільні телефони, банківські картки, печатки та бухгалтерську документацію підконтрольних групі підприємств, 25 тонн фальсифікованої продукції на загальну суму понад мільйон гривень, обладнання та інше устаткування для її виготовлення та пакування.

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За результатами обшуків п’ятьом фігурантам вручені повідомлення про підозру за вчинення злочинів у складі організованої групи за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України.