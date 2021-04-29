Організовану групу, що виготовляла підроблені продукти харчування, ліквідовано в Дніпрі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В середньому зловмисники щомісяця виготовляли від 25 до 30 тонн фальсифікату, який збувався різним суб'єктам господарської діяльності через інтернет-магазин.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.
У повідомленні зазначається: "До складу злочинного угруповання входило 5 мешканців Дніпропетровської області віком від 28 до 47 років, які вели свою злочинну діяльність з червня 2020 року. Зловмисники створили підпільний цех у Дніпрі та запустили лінію з виготовлення фальсифікованих харчових сумішей із сировини невідомого походження. Готову продукцію фігуранти незаконно маркували фірмовим найменуванням легально працюючих товариств".
Для легалізації протиправної діяльності фігуранти використовували декілька підконтрольних їм підприємств, через які й збували свою продукцію, оформлюючи її за документами як сировину для виробництва продуктів харчування.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).
Під час санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, яка використовувалась для виготовлення підроблених етикеток заводів-виробників, мобільні телефони, банківські картки, печатки та бухгалтерську документацію підконтрольних групі підприємств, 25 тонн фальсифікованої продукції на загальну суму понад мільйон гривень, обладнання та інше устаткування для її виготовлення та пакування.
За результатами обшуків п’ятьом фігурантам вручені повідомлення про підозру за вчинення злочинів у складі організованої групи за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України.
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Я думаю це розвіє певні сумніви?
Учасникам організованої групи загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. © https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/u-dnipri-pravooxoronczi-vikrili-organizovanu-grupu-yaka-vipuskala-**********-xarchovi-produkti-pid-brendami-vidomix-virobnikiv/ Офіційний сайт Національної поліції
площади в аренде - арендатор (ФОП) - "ни сном ни нюхом", что там делали - платили кешем. с поличным взяли работяг - которым вменить тоже ничего невозможно - "нам сказали вот это сыпать сюда - приедет машина - загрузить". вот так оно повисит в следствии полгода, пойду ходоки - верхи примут решение обилетить и поставить на абонемент. (так обычно происходит)
ЧТО они делали?
Де конкретика по ліквідації? Розстріляли? Повісили?
Полиция рюкзакова и здесь покрывает преступников?
Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. (с)