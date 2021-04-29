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Організовану групу, що виготовляла підроблені продукти харчування, ліквідовано в Дніпрі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В середньому зловмисники щомісяця виготовляли від 25 до 30 тонн фальсифікату, який збувався різним суб'єктам господарської діяльності через інтернет-магазин.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "До складу злочинного угруповання входило 5 мешканців Дніпропетровської області віком від 28 до 47 років, які вели свою злочинну діяльність з червня 2020 року. Зловмисники створили підпільний цех у Дніпрі та запустили лінію з виготовлення фальсифікованих харчових сумішей із сировини невідомого походження. Готову продукцію фігуранти незаконно маркували фірмовим найменуванням легально працюючих товариств".

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Організовану групу, що виготовляла підроблені продукти харчування, ліквідовано в Дніпрі, - Нацполіція 01

Для легалізації протиправної діяльності фігуранти використовували декілька підконтрольних їм підприємств, через які й збували свою продукцію, оформлюючи її за документами як сировину для виробництва продуктів харчування.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).
Під час санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, яка використовувалась для виготовлення підроблених етикеток заводів-виробників, мобільні телефони, банківські картки, печатки та бухгалтерську документацію підконтрольних групі підприємств, 25 тонн фальсифікованої продукції на загальну суму понад мільйон гривень, обладнання та інше устаткування для її виготовлення та пакування.

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Організовану групу, що виготовляла підроблені продукти харчування, ліквідовано в Дніпрі, - Нацполіція 02

За результатами обшуків п’ятьом фігурантам вручені повідомлення про підозру за вчинення злочинів у складі організованої групи за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України.

бренд (90) Дніпро (3273) підробка (437) Нацполіція (15164) продукти (1141)


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Топ коментарі
+11
хоч би написали, про що мова, щоб люди розуміли й не купували залишки тої хріні на базарах... а так, получається пустопорожній трєп.
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29.04.2021 18:52
+8
Что поразило---так то что с новости этой и близко не ясно о чём конкретно речь. Какие пищевые смеси? А ведь с этого и надо было начинать---народ то покупает!
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29.04.2021 18:49
+7
Ковбаса сиров'ялена фірми умовного Глобино. А гаврики робили схожу ковбасу з... туалетного паперу та сої, а ліпили наклейки умовного Глобино. Наслідки пояснювати треба?
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29.04.2021 18:48
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Як продукти можуть бути несправжніми? Поліція зовсім поїхала головою? Авакова пора знімати!
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29.04.2021 18:41 Відповісти
Ковбаса сиров'ялена фірми умовного Глобино. А гаврики робили схожу ковбасу з... туалетного паперу та сої, а ліпили наклейки умовного Глобино. Наслідки пояснювати треба?
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29.04.2021 18:48 Відповісти
Вітчизняний виробник налагодив виробництво круп в своєму цеху, абсолютно легальне виробництво. А поліція конфіскувала товар і обладнання і звинуватила підприємців у міфічних злочинах! Ну не кідараси? Що він там фальсифіковував? Мелену крупу? Таких поліціянтів потрібно виганяти з роботи, це ідіоти!
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29.04.2021 19:02 Відповісти
Готову продукцію фігуранти незаконно маркували фірмовим найменуванням легально працюючих товариств".Джерело: https://censor.net/ua/p3262892

Я думаю це розвіє певні сумніви?
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29.04.2021 19:10 Відповісти
Це незаконне використання торгової марки, але це не фальсифікація продуктів!
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30.04.2021 12:38 Відповісти
Фальсифіка́ція товару - дії, спрямовані на обман споживача шляхом підробки об'єкта купівлі-продажу.
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30.04.2021 16:54 Відповісти
Злочин це не просто дія, це умисел, неправомірна дія і заподіяна шкода. Заподіяної шкоди немає, отже немає злочину!
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30.04.2021 18:34 Відповісти
Як це немає шкоди? Ти розумієш, що ти пишеш? Наприклад, ти виготовляєш і встановлюєш вікна. Хтось почав виготовляти і встановлювати вікна під твоїм брендом з матеріалів невідомої якості та фурніторою "підвал дяді Васі". Далі продовжувати, чи зрозумів? Якщо ще не зрозумів, то далі тобі щось розповідати немає сенсу (як завжди).
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30.04.2021 20:56 Відповісти
Статья 229 УК Украины несут производители подделок. известных брендов. ..
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29.04.2021 19:18 Відповісти
Тут звинувачення не у підробках торгових марок, а у фальсифікації продуктів! Поліція зовсім ********* головою!
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30.04.2021 12:39 Відповісти
судя по тому, что там миксер стоял - это не крупа. Скорее всего майонез, или сметана или колбаса. Но для колбасы еще шнек для подачи нужен.
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29.04.2021 23:58 Відповісти
Не має значення що вони робили, звинувачення у фальсифікації ПРОДУКТІВ ідіотське саме по собі!
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30.04.2021 12:41 Відповісти
вовсе нет. Подделка товара - это преступление. Думаю вы будете сильно недовольны если купите подделку.
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30.04.2021 14:00 Відповісти
Підробка може бути такою ж як оргінал і я не відчую різниці, а може бути і краще оригіналу і я буду незадоволений коли куплю оригінал! Продукти неможливо підробити, бо тоді їх неможливо буде продати! Отже продукти вироблялись справжні, а от наліпки на них ліпились неправомірно, але це не та стаття і не злочин, а правопорушення, бо власники торгових марок не звертались до поліції, бо таких торгових марок просто не існує.
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30.04.2021 18:36 Відповісти
Вы не сталкивались с этим скорее всего. В 90-х очень часто подделывали майонез. Бодяжили в антисанитарных условиях, не соблюдая рецептуру. Хотите такого майонеза? А сливочного масла без молочного жира хотите? А минеральной водички из технического крана не желаете? Может предложить вам коньячку из метилового спирта?
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01.05.2021 23:43 Відповісти
Підприємці не використовували інші заборонені матеріали для виготовлення круп, а робили нормальну крупу зі справжніх матеріалів і тому це не фальсифікація продуктів, а менти дебіли і їх потрібно гнати з роботи!
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03.05.2021 12:04 Відповісти
а ты знаешь, что есть зерно разного качества? Можно муку или крупу сделать из фуражного зерна или заплесневелого, а выдать за высшее качество.
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04.05.2021 19:09 Відповісти
Ігорьонь, я вот візьму з іншого ІР зареєструю нік https://censor.net/ru/user/347491 латиницею з українською "о" і буду строчити на кацівській мові усіляку маячню. Не таку феєричну як у тебе але все ж. Ти ж тільки "за"?
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30.04.2021 01:16 Відповісти
Пробуйте, може так і людиною станете потроху.
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30.04.2021 12:40 Відповісти
зєлбаса...

Організовану групу, що виготовляла підроблені продукти харчування, ліквідовано в Дніпрі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6729
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29.04.2021 20:59 Відповісти
китайці навіть рис підробл*ють, ікру і ше до біса всього. як-як - мовчки.
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29.04.2021 19:03 Відповісти
І не кажи!

Организованная группа, изготовлявшая поддельные продукты питания, ликвидирована в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6014
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29.04.2021 18:53 Відповісти
АРОМАТИЗАТОРЫ.
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29.04.2021 18:46 Відповісти
Что поразило---так то что с новости этой и близко не ясно о чём конкретно речь. Какие пищевые смеси? А ведь с этого и надо было начинать---народ то покупает!
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29.04.2021 18:49 Відповісти
Та любые.
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29.04.2021 18:54 Відповісти
Сметану з порошку? Морозиво? Йогурти з мила, ну що ж таки, справді?
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29.04.2021 19:04 Відповісти
Мабуть правильно - йоґурти
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29.04.2021 19:08 Відповісти
Счас вон и "президенты" какие-то порошковые - без порошку никак.
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29.04.2021 19:11 Відповісти
Творог с пенопласту---не иначе!
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29.04.2021 19:29 Відповісти
хоч би написали, про що мова, щоб люди розуміли й не купували залишки тої хріні на базарах... а так, получається пустопорожній трєп.
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29.04.2021 18:52 Відповісти
А що- було рішення суду та вирок? Чи ти бажаєш як нарошені?
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29.04.2021 18:54 Відповісти
бажаю послати тебе в зелену дупу.
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29.04.2021 19:00 Відповісти
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29.04.2021 19:02 Відповісти
Що б розумне сказав! Хоча, нарошені цього не навчають!
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29.04.2021 19:15 Відповісти
Так ще незрозуміло що було гірше, можливо підробка більш натур продукт
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29.04.2021 20:57 Відповісти
Палка о двох кінцях. Власники марок інсайдера на куски порвуть - це приведе до серйозних збитків саме у них.
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30.04.2021 01:21 Відповісти
Цензор - мастер заголовков.
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29.04.2021 18:55 Відповісти
своя линия в АТБ?)))
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29.04.2021 18:56 Відповісти
Організовану групу, що виготовляла підроблені продукти харчування, ліквідовано в Дніпрі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8823
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29.04.2021 19:09 Відповісти
Да все ясно.У нас уже море запрещенных продуктов на прилавке.Хотя бы пальмовое масло,олия с моторным маслом и т.п.
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29.04.2021 19:02 Відповісти
тут самое интересное не вошло в статью

Учасникам організованої групи загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. © https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/u-dnipri-pravooxoronczi-vikrili-organizovanu-grupu-yaka-vipuskala-**********-xarchovi-produkti-pid-brendami-vidomix-virobnikiv/ Офіційний сайт Національної поліції
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29.04.2021 19:09 Відповісти
самое интересное что "Учасників організованої групи" почти невозможно поймать.
площади в аренде - арендатор (ФОП) - "ни сном ни нюхом", что там делали - платили кешем. с поличным взяли работяг - которым вменить тоже ничего невозможно - "нам сказали вот это сыпать сюда - приедет машина - загрузить". вот так оно повисит в следствии полгода, пойду ходоки - верхи примут решение обилетить и поставить на абонемент. (так обычно происходит)
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29.04.2021 19:25 Відповісти
Боюсь, що, якщо вони підробляли якийсь "Чумак" чи "Торчин" умовно, то їм після штрафу прийдеться тікати кудись в Папуа.
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30.04.2021 01:20 Відповісти
Имя, сестра!
ЧТО они делали?
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29.04.2021 19:19 Відповісти
какаяразніца?
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29.04.2021 19:28 Відповісти
Ліквідація, напевне, виглядає трішки інакше. Цензор перезрів, жовтуватим став.
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29.04.2021 19:26 Відповісти
сейчас подделывают всё - от зубных паст до чая.
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29.04.2021 19:46 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3262892/organizovannaya_gruppa_izgotovlyavshaya_poddelnye_produkty_pitaniya_likvidirovana_v_dnepre_natspolitsiya их расстреляли на берегу Днепра?
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29.04.2021 19:56 Відповісти
В, значит под водой из подводного ружья, гарпунами.
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29.04.2021 20:22 Відповісти
И шоколадный хлопець на фото, наверное и сдал за нарушение трудового законодательства.
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29.04.2021 20:20 Відповісти
"Организованная группа, изготовлявшая поддельные продукты питания, ликвидирована в Днепре..."

Де конкретика по ліквідації? Розстріляли? Повісили?
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29.04.2021 20:20 Відповісти
там еще негр с малярией эболой и печеночным сосальщиком подроблял хз шо
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30.04.2021 00:50 Відповісти
Самый главные вопросы: что подделывали?, какие марки?, в каких магазинах продавали?
Полиция рюкзакова и здесь покрывает преступников?
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30.04.2021 03:52 Відповісти
Обо всем остальном людям знать не положено.
Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. (с)
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30.04.2021 09:05 Відповісти
 
 