Голова бюджетного комітету ВР "слуга народу" Арістов у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету та народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов у розпал посиленого карантину в Києві неодноразово відвідував ресторан в урядовому кварталі.

Про це йдеться в розслідуванні "Зе-карантин" для "слуг народу" програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Спершу автомобіль, яким користується народний депутат Юрій Арістов, знімальна група помітила біля ресторану "Адріатік" у центрі Києва 8 квітня. Тоді в столиці уже діяв посилений карантин, який передбачає, в тому числі, заборону на роботу закладів громадського харчування – крім як на винос чи доставку.

У вікні ресторану журналісти побачили кухаря, який працював на першому поверсі, і офіціанта, який пересувався між різними поверхами закладу з підносом із посудом. Вікна на третьому поверсі ресторану були зашторені, але там горіло світло.

За годину знімальна група зафіксувала, як з третього поверху спустився чоловік і залишив ресторан через кухню – ним виявився "слуга народу" Юрій Арістов з компанією людей.

Гості ресторану, кухар та офіціант, як зафіксували журналісти, були без захисних масок.

Менше ніж за тиждень, 12 квітня, журналісти знову зустріли біля ресторану "Адріатік" той же автомобіль депутата. І пізніше побачили самого Арістова, який так само як і попереднього разу – через кухню – залишив ресторан.

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Втретє, 21 квітня, "Схеми" зафіксували, як голова бюджетного комітету ВР вийшов з того самого закладу у компанії Євгенії Дубінської – співзасновниці низки компаній, які спеціалізуються на наданні послуг житлово-комунального господарства. Також на її фейсбук-сторінці зазначено, що вона є президенткою громадської спілки "Фонд розвитку та інновацій ЖКГ". Обоє вони вийшли із закладу без масок.

За кілька хвилин після цього візиту "Схеми" змогли поставити запитання Юрію Арістову напряму – чи не порушив він, на його думку, карантинні обмеження.

"Слуга народу" пояснив, що відвідував заклад, щоб "поспілкуватись з другом". "У мене колись давно працював кухар, який там зараз працює і є власником цього ресторану. Ну, я спілкуюсь на вільні теми – стосовно того бізнесу, яким я займався раніше", – сказав Арістов.

Нардеп заперечив, що порушував карантин: "Наскільки це може порушувати? На жаль, я хворів – тому маю захисні функції. Далібор – власник – також хворів. Тому в цій ситуації не бачу ризиків для когось, тим паче – відвідувачів немає".

На уточнення "Схем", що депутата неодноразово помічали у закладі у компанії інших відвідувачів і що їх обслуговував персонал, Арістов зазначив, що йому "складно описувати не сьогоднішній день".

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Нагадуємо, локдаун в Києві почався 20 березня, коли перестали працювати торгові центри, ресторани, музеї і кінотеатри. Згодом обмеження посилилися, а з 5 квітня в столиці доступ до громадського транспорту був дозволений тільки за перепустками, закрилися школи і дитячі сади. Пізніше локдаун був продовжений спочатку до 16-го, а потім до 30 квітня.