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Голова бюджетного комітету ВР "слуга народу" Арістов у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету та народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов у розпал посиленого карантину в Києві неодноразово відвідував ресторан в урядовому кварталі.

Про це йдеться в розслідуванні "Зе-карантин" для "слуг народу" програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Спершу автомобіль, яким користується народний депутат Юрій Арістов, знімальна група помітила біля ресторану "Адріатік" у центрі Києва 8 квітня. Тоді в столиці уже діяв посилений карантин, який передбачає, в тому числі, заборону на роботу закладів громадського харчування – крім як на винос чи доставку.

Голова бюджетного комітету ВР слуга народу Арістов у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва, - ЗМІ 01

У вікні ресторану журналісти побачили кухаря, який працював на першому поверсі, і офіціанта, який пересувався між різними поверхами закладу з підносом із посудом. Вікна на третьому поверсі ресторану були зашторені, але там горіло світло.

За годину знімальна група зафіксувала, як з третього поверху спустився чоловік і залишив ресторан через кухню – ним виявився "слуга народу" Юрій Арістов з компанією людей.

Голова бюджетного комітету ВР слуга народу Арістов у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва, - ЗМІ 02

Гості ресторану, кухар та офіціант, як зафіксували журналісти, були без захисних масок.

Менше ніж за тиждень, 12 квітня, журналісти знову зустріли біля ресторану "Адріатік" той же автомобіль депутата. І пізніше побачили самого Арістова, який так само як і попереднього разу – через кухню – залишив ресторан.

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Голова бюджетного комітету ВР слуга народу Арістов у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва, - ЗМІ 03

Втретє, 21 квітня, "Схеми" зафіксували, як голова бюджетного комітету ВР вийшов з того самого закладу у компанії Євгенії Дубінської – співзасновниці низки компаній, які спеціалізуються на наданні послуг житлово-комунального господарства. Також на її фейсбук-сторінці зазначено, що вона є президенткою громадської спілки "Фонд розвитку та інновацій ЖКГ". Обоє вони вийшли із закладу без масок.

Голова бюджетного комітету ВР слуга народу Арістов у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва, - ЗМІ 04

За кілька хвилин після цього візиту "Схеми" змогли поставити запитання Юрію Арістову напряму – чи не порушив він, на його думку, карантинні обмеження.

"Слуга народу" пояснив, що відвідував заклад, щоб "поспілкуватись з другом". "У мене колись давно працював кухар, який там зараз працює і є власником цього ресторану. Ну, я спілкуюсь на вільні теми – стосовно того бізнесу, яким я займався раніше", – сказав Арістов.

Нардеп заперечив, що порушував карантин: "Наскільки це може порушувати? На жаль, я хворів – тому маю захисні функції. Далібор – власник – також хворів. Тому в цій ситуації не бачу ризиків для когось, тим паче – відвідувачів немає".

На уточнення "Схем", що депутата неодноразово помічали у закладі у компанії інших відвідувачів і що їх обслуговував персонал, Арістов зазначив, що йому "складно описувати не сьогоднішній день".

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Нагадуємо, локдаун в Києві почався 20 березня, коли перестали працювати торгові центри, ресторани, музеї і кінотеатри. Згодом обмеження посилилися, а з 5 квітня в столиці доступ до громадського транспорту був дозволений тільки за перепустками, закрилися школи і дитячі сади. Пізніше локдаун був продовжений спочатку до 16-го, а потім до 30 квітня.

ресторани (334) Слуга народу (2812) Арістов Юрій (47) локдаун (339)


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Топ коментарі
+8
слуги урода - самое врнючее отребье, пришедшее на теме барыг/алехарков, которые восстанавливали пво, когда эти уроды давал иконцерты в парашке
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29.04.2021 22:08
+6
ну ви ж, ЗЕбіли, після виборів верещали "єслі шо, ми вийдєм на Майдан, опит у нас єсть". Ну то де ви, смєтуни? Покажіть себе, ВИКОНАЙТЕ ОБІЦЯНЕ!
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29.04.2021 22:09
+3
а, то ти, окупант, навіть не думаєш змітати цю "еліту"? Тоді до чого твій пафос і стогони? ЖРІ...тє...
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29.04.2021 22:12
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казав і повторюю...тільки повна аніхіляція псевдреліти може врятувати країну.
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29.04.2021 22:05 Відповісти
ну ви ж, ЗЕбіли, після виборів верещали "єслі шо, ми вийдєм на Майдан, опит у нас єсть". Ну то де ви, смєтуни? Покажіть себе, ВИКОНАЙТЕ ОБІЦЯНЕ!
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29.04.2021 22:09 Відповісти
Ваше зауваження дуже доречне. Але не за адресою.
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29.04.2021 22:11 Відповісти
а, то ти, окупант, навіть не думаєш змітати цю "еліту"? Тоді до чого твій пафос і стогони? ЖРІ...тє...
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29.04.2021 22:12 Відповісти
Хрестись. Якщо я окупант, то навіть важко уявити хто ти і звідки постиш.
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29.04.2021 22:15 Відповісти
Чехословаччину окупував? Окупував - ти саме признавалося. А ниньки що, "я - не я, і кобила не моя"? Ні, фраєрок, не вийде.
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29.04.2021 22:16 Відповісти
Довбак, я там опинився через 20 років після окупації...ти мабуть таке мале, що навіть не можеш уявити силу тоталітарної системи...
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29.04.2021 22:20 Відповісти
що ти мелеш, окупант? Ти був в армії, яка знаходилася на території країн Варшавського Договору? Був саме в той час. Ну, і що ти тут целку з себе корчиш? "Через 20 років після окупації" - це що, через 20 років після 1989 року? То ти служив у 2009? Ох ти і брешеш
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29.04.2021 22:22 Відповісти
Лікуйтесь. Благо після міцних реХворм це майже доступно...але не певен, що постите з України.
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29.04.2021 22:29 Відповісти
лікуватися треба ТОБІ, окупант! Бо соромно не знати, що окупація країн ВД закінчилася лише у 1989 році. Факт? ФАКТ. Тепар факт№2 - ти само сказало, що "був там через 20 років після окупації". Факт? Я ж нічого не придумав? Ну, і кому з нас лікуватися треба, окупант???
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29.04.2021 22:31 Відповісти
слуги урода - самое врнючее отребье, пришедшее на теме барыг/алехарков, которые восстанавливали пво, когда эти уроды давал иконцерты в парашке
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29.04.2021 22:08 Відповісти
шефкухар у ресторані на Інститутській - серб
зв'язок через траторію..?
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29.04.2021 22:08 Відповісти
Продолжать наблюдение!
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29.04.2021 22:18 Відповісти
Так це локдаун для наріду, а для "його " слуг немає.
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29.04.2021 22:14 Відповісти
И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что депутат Аристов в период карантина тайно посещал любовницу. Или синагогу, как в другом варианте этой знаменитой и все еще актуальной в постсовке фразы.
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29.04.2021 22:20 Відповісти
Ахаха)) зробили "лохів 73%" ще раз.
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29.04.2021 22:24 Відповісти
Голова бюджетного комітету ВР "слуга народу" Арістов у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5488
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29.04.2021 22:31 Відповісти
Голодаючий зебіл. І не вдавиться ж!
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29.04.2021 22:53 Відповісти
расстрелять по законам военного времени....и ресторан тоже
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29.04.2021 22:54 Відповісти
Ну теперь его точно накажут... За то что не в велюр ходил!
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29.04.2021 22:57 Відповісти
Ходили і ходять по ресторанах і не дохнуть, а ми чомусь маємо щонайменше під ШВЛ потрапити.
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29.04.2021 23:15 Відповісти
 
 