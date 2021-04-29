Майже 400 мін часів Другої світової війни виявлено на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТО
Житель села Девладове Дніпропетровської області під час пошуку металобрухту виявив три предмети, схожі на застарілі боєприпаси.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі пресцентр ДСНС України.
Зазначається, що після обстеження території піротехніки ДСНС виявлено 375 одиниць застарілих протитанкових мін ТМИ-42.
"Вибухонебезпечні предмети розташовані на місці виявлення і цілодобово охороняються співробітниками Нацполіціі. Після завершення обстеження території боєприпаси будуть знешкоджені шляхом контрольованого підриву", - йдеться в повідомленні.
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+6 Димитрий CrimeaBandera
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+1 AbOriginal_UA
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Но однажды… вдруг окажется, что более чем полвека назад какой-то неизвестный немецкий сапер снарядил мины взрывателями T.Mi.Z. 43, но не судьба была ему установить эти мины, и они тихо-мирно терпеливо ждали, когда самоуверенный российский поисковик или черный археолог, попыхивая сигареткой в окружении любопытствующих местных ребят не отвинтит заглушку. Зрелище последствий этого запоздалого немецкого салюта жуткое.