УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11571 відвідувач онлайн
Новини Фото
7 897 12

Майже 400 мін часів Другої світової війни виявлено на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТО

Житель села Девладове Дніпропетровської області під час пошуку металобрухту виявив три предмети, схожі на застарілі боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі пресцентр ДСНС України.

Зазначається, що після обстеження території піротехніки ДСНС виявлено 375 одиниць застарілих протитанкових мін ТМИ-42.

"Вибухонебезпечні предмети розташовані на місці виявлення і цілодобово охороняються співробітниками Нацполіціі. Після завершення обстеження території боєприпаси будуть знешкоджені шляхом контрольованого підриву", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Розпочато розслідування за фактом застосування найманцями РФ заборонених мін ПОМ-2 у Донецькій області, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Майже 400 мін часів Другої світової війни виявлено на Дніпропетровщині, - ДСНС 01

Друга світова війна (292) мінування (1218) Дніпропетровська область (3721)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Добре, що відразу спеціалісти з'явилися. Бо зазвичай кандидати на премію Дарвіна першими починають колупати це "эхо войны".
показати весь коментар
29.04.2021 22:15
+1
Эхо войны.....
показати весь коментар
29.04.2021 22:14
+1
Уявляєте скільки знайдуть після війни на Донбасі?
показати весь коментар
29.04.2021 22:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а на зеленщине, таких тыщи...
показати весь коментар
29.04.2021 22:13 Відповісти
хересе.... противотанковые
показати весь коментар
29.04.2021 22:13 Відповісти
Эхо войны.....
показати весь коментар
29.04.2021 22:14 Відповісти
Добре, що відразу спеціалісти з'явилися. Бо зазвичай кандидати на премію Дарвіна першими починають колупати це "эхо войны".
показати весь коментар
29.04.2021 22:15 Відповісти
И не поспоришь) С месяц назад, у друга на хоздворе копали подвал(нанимал людей)... По срезу было видно, что наткнулись на окоп. И на дне окопа точно такая лежала... И когда мы с ним пришли, то она уже лежала разобранная... Хорошо, что она сгнила и уже пустая была... Вот я уже над этими идиотами душу отвел) Полный двор детворы, да и у самих идиотов маленькие дети...
показати весь коментар
30.04.2021 00:04 Відповісти
Уявляєте скільки знайдуть після війни на Донбасі?
показати весь коментар
29.04.2021 22:19 Відповісти
какаяразніца?
показати весь коментар
29.04.2021 22:20 Відповісти
Ну да, прийшов шашличків пожарить а опинився в Ростові, по запчастинах.
показати весь коментар
29.04.2021 22:23 Відповісти
Вот и занимайтесь копом.. если хотите влететь на воздух.
показати весь коментар
29.04.2021 22:20 Відповісти
Просто житель села Девладово Днепропетровской области, идиот. Можно было покрасить и продать МинОбороны как "муха не иплась".
показати весь коментар
29.04.2021 22:27 Відповісти
Это как раз тот случай, который ярко иллюстрирует все коварство минного оружия. Можно десятки раз преспокойно вывинчивать заглушки из этих мин, вытряхивая на ладонь взрыватели T.Mi.Z. 42 и быть совершенно уверенным в своей безопасности.
Но однажды… вдруг окажется, что более чем полвека назад какой-то неизвестный немецкий сапер снарядил мины взрывателями T.Mi.Z. 43, но не судьба была ему установить эти мины, и они тихо-мирно терпеливо ждали, когда самоуверенный российский поисковик или черный археолог, попыхивая сигареткой в окружении любопытствующих местных ребят не отвинтит заглушку. Зрелище последствий этого запоздалого немецкого салюта жуткое.
показати весь коментар
29.04.2021 23:25 Відповісти
на фотке 15 рядов по 10 штук, видимо немного преувеличили...
показати весь коментар
29.04.2021 22:28 Відповісти
 
 