Майже 400 мін часів Другої світової війни виявлено на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТО

Житель села Девладове Дніпропетровської області під час пошуку металобрухту виявив три предмети, схожі на застарілі боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі пресцентр ДСНС України.

Зазначається, що після обстеження території піротехніки ДСНС виявлено 375 одиниць застарілих протитанкових мін ТМИ-42.

"Вибухонебезпечні предмети розташовані на місці виявлення і цілодобово охороняються співробітниками Нацполіціі. Після завершення обстеження території боєприпаси будуть знешкоджені шляхом контрольованого підриву", - йдеться в повідомленні.

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