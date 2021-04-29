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"Слуги народу" під час локдауну збиралися в готельно-ресторанному комплексі під Києвом, - ЗМІ. ФОТО

Під час дії посилених карантинних обмежень народні депутати від партії "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, Анатолій Гунько і Артем Культенко та їхні однопартійці-депутати з Київської обласної ради провели кількагодинну зустріч у заміському готельно-ресторанному комплексі Koncha Zaspa Park. Співвласником ресторану в цьому закладі є депутат Київської облради від "СН" Сергій Левченко, який теж був присутній на зустрічі.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

20 квітня близько 17:00 "Схеми" помітили на парковці заміського комплексу Koncha Zaspa Park в районі Обухівської траси Range Rover, зареєстрований на народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька, та більш як десять автомобілів преміум-класу. Журналісти з’ясували, що прогулятися закладом можна лише у супроводі менеджера або якщо орендований номер у готелі комплексу. Менеджер готелю пояснив велике скупчення автівок біля входу тим, що це – мешканці готелю.

Слуги народу під час локдауну збиралися в готельно-ресторанному комплексі під Києвом, - ЗМІ 01

Виявилось, що ті, хто зміг потрапити у заклад, – це здебільшого депутати, які приїхали на зустріч. Зокрема, журналісти зустріли тут таких депутатів від партії "Слуга народу" з Київської обласної ради: Олексія Мешкова, Андрія Кріпака, Романа Буковського, Дениса Січевого, Ігоря Колтунова, Станіслава Семергея, Станіслава Вихора, Вадима Геращенка разом із сином-депутатом Бучанської міськради, теж від президентської партії – Микитою Геращенком.

"Схеми" також помітили там BMW, номери якої зареєстровані на депутатку від "Слуги народу" з Київської облради Наталію Гунько.

Слуги народу під час локдауну збиралися в готельно-ресторанному комплексі під Києвом, - ЗМІ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво "Слуги народу" не порушувало питання про виключення Тищенка з фракції, - Верещук

З території комплексу виїжджав також Mercedes S класу, яким користується народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Артем Культенко.

Слуги народу під час локдауну збиралися в готельно-ресторанному комплексі під Києвом, - ЗМІ 03

Одним з останніх після 21:00 заклад залишив депутат Київської облради від "Слуги народу" та співвласник ресторану у цьому комплексі Сергій Левченко.

У ЗМІ було опубліковане й інше відео цієї зустрічі, на якому добре видно й інших депутатів від "Слуги народу", а також те, що зустрічав їх особисто Левченко.

"Запровадженими владою правилами забороняються масові зібрання більш як 20 осіб, ресторани готелю мають працювати лише на сніданки та доставку у номер, обслуговування тих, хто не проживає в готелі, заборонене, як і робота готельних конференц-залів", – йдеться у розслідуванні.

У коментарі "Схемам" Сергій Левченко пояснив: "Ресторан у мене зачинений. У мене комплекс зачинений. Ресторан розташований на терасі, величезні вікна, величезний панорамний вид – видно, що ресторан зачинений. Конференц-зал, у якому розміщується дев’ятеро людей… Приїхало дев’ять-вісім депутатів. Я з ними зустрівся в конференц-залі. Ми з ними переговорили – і буквально за деякий час ці депутати поїхали. Ми ось так зустрічаємося, спілкуємось. А як же нам, не працювати?"

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Очільник Київської обласної організації "Слуги народу" Андрій Мотовиловець, який, за даними журналістів, виступив ініціатором цього зібрання, повідомив: "Захід був терміновий й ініціював його я. У нас була кризова ситуація в Київській обласній раді. Стояло питання про збір підписів щодо сесії. Політична відповідальність на мені по цій зустрічі. У зв’язку з тим, що багато хто перебував не на території Києва і важко було в’їхати, бо були затори, було прийняте рішення, що ми можемо зустрітися в конференц-залі в готелі".

На запитання журналіста, скільки осіб відвідало захід та чи було там організоване ресторанне обслуговування, Мотовиловець відповів: "Там було двадцять людей... Двадцять людей плюс народні депутати. Там були присутні напої".

"Я розумію, що ми на межі закону щодо цієї зустрічі, але, розуміючи всі ризики, мені терміново була потрібна ця зустріч для того, щоб ми вибудували майбутню роботу. Є заборона зустрічей в готелях, якщо ти не є резидентом готелю. І це дійсно є порушенням. Коли ми всі зібралися в конференц-залі. Але іншого коворкінгу я не знайшов, який є за містом, де ми можемо провести зустріч", – пояснив народний депутат.

Читайте: Разумков про вечірку Тищенка та коментарі Гетманцева: Мені соромно за дії своїх колег

27 квітня стало відомо, що Наталію Гунько зі "Слуги народу", автівку якої "Схеми" зафіксували на території комплексу 20 квітня, обрано новою головою Київської облради.

Автор: 

Гунько Анатолій (39) Слуга народу (2812) Мотовиловець Андрій (43) Культенко Артем (10) Гунько Наталія (5)


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Топ коментарі
+10
Ніякі закони та пандеміі зеленої плісняви не стасуються ,в зеленої плісняви на все імунітет !!!)))
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29.04.2021 23:53
+7
эти свиньи самые равные в ЗЕльоном скотском дворе
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29.04.2021 23:54
+7
А посвежее дерьма вам на фабрике не выдали, служивые? Мельчаете совсем уже в своей тупости
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30.04.2021 00:38
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Ніякі закони та пандеміі зеленої плісняви не стасуються ,в зеленої плісняви на все імунітет !!!)))
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29.04.2021 23:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5r8RRbPg5B8 на "евроэлиту" ковид не действует.Они особенные.
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30.04.2021 00:09 Відповісти
А посвежее дерьма вам на фабрике не выдали, служивые? Мельчаете совсем уже в своей тупости
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30.04.2021 00:38 Відповісти
Т.е. по факту возразить нечего.
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30.04.2021 00:42 Відповісти
Это не факты -- это фекалии из ваших протухших мозгов. Там компиляция из манипуляций и тупого вранья. Какое отношение показанные мэры городов, требующие соблюдение законов и конституции, имеют к теме твоего высера?
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30.04.2021 00:47 Відповісти
Функционирование во время карантина ресторана-зелёный беспредел.Функционирование во время карантина петиного спорткомплекса-нормально.Так,бот?Давай,подымай по тревоге своих.Баньте.
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30.04.2021 00:55 Відповісти
Ты на дату смотрело, служивое? Или очки на службе не выдали фейкометом?
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30.04.2021 00:59 Відповісти
Какую дату,ботяра никчёмный?Дату видео на ютубe?Так оно никак не связано с правонарушением порошенко.Дело было в ноябре 20-го года.Имеется множество ссылок

https://ukranews.com/news/738808-karantin-vyhodnogo-dnya-sportklub-poroshenko-5-element-rabotaet-v-obychnom-rezhime
https://gordonua.com/news/kiev/policiya-oshtrafovala-svyazannyy-s-poroshenko-sportklub-5-element-za-narushenie-karantina-vyhodnogo-dnya-1527469.html
https://hvylya.net/news/219380-sportklub-poroshenko-vopreki-karantinu-prodolzhil-rabotu-v-vyhodnye-video
Исчезни.
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30.04.2021 01:09 Відповісти
Да неужели? Нет, я конечно понимаю что у вас набирают одних тупых и умные там не нужны, но даже в тупости должен быть предел. Я ведь не даром на дату обратил внимание. А теперь скажи, служивое, в Украине или в Киеве тогда была "красная" зона карантина или был объявлен локдаун в соответствии с законамм Украины? Ну и?
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30.04.2021 01:44 Відповісти
Себе и друзьям -- все, плебсу -- видосики
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30.04.2021 00:34 Відповісти
эти свиньи самые равные в ЗЕльоном скотском дворе
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29.04.2021 23:54 Відповісти
Неплохой автопарк у "слуг" народа. Интересно на чём тогда пан-народ должен кататься? Давно эти клоуны вместо Конча Заспы Парков на фронте были?
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29.04.2021 23:54 Відповісти
"Ураганом" по тій парковці проїхати ,щоб цих гнид почавити !!)))
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29.04.2021 23:58 Відповісти
Фігасобі тачки в «слуг»!
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30.04.2021 00:03 Відповісти
Якщо такі тачки в "слуг",то важко уявити які тачила у "господарів" !!!)))
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30.04.2021 00:10 Відповісти
Ти ба, у слуг є і даунецька машинка. ЗЕлохи привели до влади шантрапу з голими жопами, а тепер вони мільйонери. ЗЕлохи радіють, аж виплигують з штанів. Лох-даун для лохів.
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30.04.2021 00:10 Відповісти
А є такі, хто б зубожів при владі?
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30.04.2021 00:58 Відповісти
Американська розвідка знає і якого кольору горщик був у тебе в дитинстві.
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30.04.2021 00:27 Відповісти
Рюзьгє, тобі хто дозволив з пляшки злізти!?
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30.04.2021 00:31 Відповісти
Які в кацапів горщики? В кращому випадку дзюрка в підлозі.
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30.04.2021 00:32 Відповісти
"Слуги народа" во время локдауна собирались в гостинично-ресторанном комплексе под Киевом, - СМИ - Цензор.НЕТ 9192
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30.04.2021 00:37 Відповісти
Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что в период карантина депутаты тайно посещали любовниц (вариант - синагогу). Отечественные папарацци круче совковых домоуправов!
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30.04.2021 00:43 Відповісти
І там відбувалося щось ДУЖЕ подібне до творів Василя Рибнікова.
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30.04.2021 03:51 Відповісти
Та то таке.... Було б гірше, коли трапилось би щось схоже на "собаче весілля" .
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30.04.2021 13:47 Відповісти
Шпанюки з підворотні забили стрілку,для обговорення де ,скільки можна вкрасти в народа. Для них законів не існує,а мораль --це для лохів.
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30.04.2021 08:40 Відповісти
"законы для лохов" в стране где наркоДегенерат президент.
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30.04.2021 08:50 Відповісти
Жіття вдалося. Пре по всіх напрямках. Це вони від повноти почуттів та гаманців.
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30.04.2021 10:33 Відповісти
Ну, то, что от власти идёт одна брехня, это не удивляет.
Непонятно другое - так называемые "слуги народа" за два года после избрания массово пересели с велосипедов на Мерседесы и БМВ?
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30.04.2021 10:36 Відповісти
уже не чему удивляться, коля катлета показал для кого у этого ваЗЕлиновского Сброда есть запреты а для кого нет, а главное это Быдло показало за кого оно держит Украинское население и ЗЕБилов в том числе.....
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30.04.2021 15:26 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат фоткается в разгар пандемии в Буковеле, рекламируя курортные комплексы своего хозяина бени, без маски, про что можно говорить???
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30.04.2021 15:30 Відповісти
 
 