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На акції проти проросійського президента Чехії Земана в Празі розгорнули прапор України. ФОТО

Увечері 29 квітня на Вацлавській площі в Празі зібралися сотні людей на демонстрацію Асоціації "Мільйон миттєвостей за демократію" під гаслом "Град за межею, республіка в небезпеці".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Люди прийшли протестувати проти чинного президента Мілоша Земана та інших політиків, які, на їхню думку, спрямовують Чехію до російського впливу. Подібні демонстрації проводяться в низці інших міст. За даними організаторів, до заходу приєдналося понад 70 міст у країні.

Акція відбулася у відповідь на політичний скандал у Чехії, пов’язаний із причетністю працівників російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. Організатори назвали реакцію президента на події "останньою краплею".

25 квітня президент Земан, відомий своєю проросійською позицією, у кількох виступах на телебаченні висловив сумнів стосовно висновків розслідування про причетність спецслужб Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, внаслідок яких загинули дві людини.

"Ми прийшли сюди, щоб захищати наші європейські цінності. Чехія належить до Європи, ми хочемо жити в країні з її власними правами. Ми не бажаємо, щоб нами керували олігархи, такі як Бабіш, і російські агенти, такі як наш президент Земан. Інакше про них думати я не можу", – сказав Мартін Екснер, член організації Pulse of Europe, який приніс на акцію великий прапор ЄС.

На акції проти проросійського президента Чехії Земана в Празі розгорнули прапор України 01

Під час акції учасники активістської групи "Капутін", які з 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі, розгорнули прапори України та Білорусі.

Таким чином активісти нагадали про обмеження демократичних свобод, які втілює кремлівська влада не лише на окупованих територіях України, але і в Чехії. Тримали величезний прапор небайдужі українці і чехи.

"Ми розгорнули тут прапори України та Білорусі, тому що хочемо висловити свою солідарність із цими двома країнами, оскільки без солідарності з ними – ми і самі вільними бути не можемо! Прапор ЄС тут зрозуміло чому – Україна є частиною Європи, Білорусь з часом так само, сподіваюсь, стане частиною ЄС. Ми є частиною західної демократії та антиімперіального, антинаціоналістичного світу", – висловився засновник активістської групи "Капутін" Отакар Ван Гемунд.


На акції проти проросійського президента Чехії Земана в Празі розгорнули прапор України 02

Акцію супроводжували публічні промови із нагадуванням демократичних цінностей та різноманітні сатиричні плакати із зображеннями президента Мілоша Земана і прем’єра Андрея Бабіша.

Автор: 

відставка (1464) прапор (482) Чехія (1612) Земан Мілош (83)


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Топ коментарі
+28
На акции против пророссийского президента Чехии Земана в Праге развернули флаг Украины - Цензор.НЕТ 3957
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30.04.2021 01:59
+16
нет, ***** Украину не победить
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30.04.2021 02:19
+9
Посольство Чехии в Москве 25 сотрудников,посольство РАБссии в Праге 250 Хмырей Путлера...
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30.04.2021 04:57
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Может это флаг южной Австрии.
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30.04.2021 01:53 Відповісти
На акции против пророссийского президента Чехии Земана в Праге развернули флаг Украины - Цензор.НЕТ 3957
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30.04.2021 01:59 Відповісти
Тогда , зэр гут.
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30.04.2021 02:07 Відповісти
Алекс, а вы реально не отличаете синий цвет от голубого?
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30.04.2021 02:17 Відповісти
Видно він дальтонік 😃
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30.04.2021 02:19 Відповісти
нет, ***** Украину не победить
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30.04.2021 02:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fskWRMMAeLc - Березовец о Джулиани -Ермаке- Дубинском-Д еркаче и о жопе для них
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30.04.2021 03:49 Відповісти
Даже в стране которая полностью контролируется Америкой, боятся оказаться в "зоне российского влияния".
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30.04.2021 04:26 Відповісти
Тебя БЛМ насилуют? Возвращайся в казляндию, к Ахмету.
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30.04.2021 08:20 Відповісти
Андропов будучи начальником кгб дохлого Совка сделал Прагу столицей рюсских Штирлицов,можно подумать вы этого не знали...
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30.04.2021 04:54 Відповісти
Посольство Чехии в Москве 25 сотрудников,посольство РАБссии в Праге 250 Хмырей Путлера...
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30.04.2021 04:57 Відповісти
На акции против пророссийского президента Чехии Земана в Праге развернули флаг Украины - Цензор.НЕТ 9901
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30.04.2021 07:09 Відповісти
в каждой стране есть такие кацапские платные кроты
этих гнид надо вытаскивать из нор и давить, только до конца
иначе они прогрызут и разрушат основы государственности нации
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30.04.2021 07:56 Відповісти
Слава Чехії!!!
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30.04.2021 08:45 Відповісти
странно было бы если бы власовскую тряпку
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30.04.2021 09:29 Відповісти
Чехія-не Україна. І Земану чехи не дадуть змитись до козломордії,як в Україні проФФесору. Отримає ввн у найближчий час строк і перетвориться із Земана у зеКмана,та й і по ділу. Хто із чортом заігрує-той із ганьбою пропадає! Сторіччями доказано...
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30.04.2021 10:12 Відповісти
ПОРА ЧЕХАМ РОЗІБРАТИСЯ З ЗЕМАНОМ - посібником путлера
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30.04.2021 10:42 Відповісти
Президент Милош Земан сказал ПРАВДУ, что доказательств участия спецслужб России во взрывах на военных складах НЕТ .Ведь первая реакция правительства -- разглашение государственной ТАЙНЫ?. Счас Земану грозит госизмена за ПРАВДУ.? ЛОЖЬ нужна была правительству для Антироссийской ПРОПАГАНДЫ ,что это ? ЗАКАЗ США?. Антироссийская ИСТЕРИЯ? Чехи что недовольны что Антироссийская пропаганда и истерия провалились? Чехия оказалась в неловком положении. Ну да все это как то тупо выглядит.
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30.04.2021 16:27 Відповісти
 
 