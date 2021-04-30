На акції проти проросійського президента Чехії Земана в Празі розгорнули прапор України. ФОТО

Увечері 29 квітня на Вацлавській площі в Празі зібралися сотні людей на демонстрацію Асоціації "Мільйон миттєвостей за демократію" під гаслом "Град за межею, республіка в небезпеці".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Люди прийшли протестувати проти чинного президента Мілоша Земана та інших політиків, які, на їхню думку, спрямовують Чехію до російського впливу. Подібні демонстрації проводяться в низці інших міст. За даними організаторів, до заходу приєдналося понад 70 міст у країні.

Акція відбулася у відповідь на політичний скандал у Чехії, пов’язаний із причетністю працівників російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. Організатори назвали реакцію президента на події "останньою краплею".

25 квітня президент Земан, відомий своєю проросійською позицією, у кількох виступах на телебаченні висловив сумнів стосовно висновків розслідування про причетність спецслужб Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, внаслідок яких загинули дві людини.

"Ми прийшли сюди, щоб захищати наші європейські цінності. Чехія належить до Європи, ми хочемо жити в країні з її власними правами. Ми не бажаємо, щоб нами керували олігархи, такі як Бабіш, і російські агенти, такі як наш президент Земан. Інакше про них думати я не можу", – сказав Мартін Екснер, член організації Pulse of Europe, який приніс на акцію великий прапор ЄС.

Під час акції учасники активістської групи "Капутін", які з 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі, розгорнули прапори України та Білорусі.

Таким чином активісти нагадали про обмеження демократичних свобод, які втілює кремлівська влада не лише на окупованих територіях України, але і в Чехії. Тримали величезний прапор небайдужі українці і чехи.

"Ми розгорнули тут прапори України та Білорусі, тому що хочемо висловити свою солідарність із цими двома країнами, оскільки без солідарності з ними – ми і самі вільними бути не можемо! Прапор ЄС тут зрозуміло чому – Україна є частиною Європи, Білорусь з часом так само, сподіваюсь, стане частиною ЄС. Ми є частиною західної демократії та антиімперіального, антинаціоналістичного світу", – висловився засновник активістської групи "Капутін" Отакар Ван Гемунд.





Акцію супроводжували публічні промови із нагадуванням демократичних цінностей та різноманітні сатиричні плакати із зображеннями президента Мілоша Земана і прем’єра Андрея Бабіша.