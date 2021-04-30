В одеському санаторії сталася пожежа: важких опіків зазнав пацієнт з обмеженими можливостями. ФОТОрепортаж

В одеському санаторії ім. Пирогова ("Куяльник") в ніч на 30 квітня сталася пожежа, серйозні опіки отримав пацієнт з обмеженими можливостями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, повідомлення про задимлення в 15-поверховому корпусі клінічного санаторію ім. Пирогова за адресою: м. Одеса, вул. Лиманна, 170 надійшло 30 квітня о 00:53.

Прибувши на місце виклику пожежно-рятувальних підрозділів встановлено загоряння матраца в кімнаті на другому поверсі на площі 2 кв.м. Працівники ДСНС в складі ланки ГДЗС евакуювали 9 людей з другого поверху санаторію.

"Пожежа ліквідована персоналом санаторію до прибуття підрозділів ДСНС за допомогою 4-х вогнегасників ОП-5. Під час пожежі отримав опіки верхніх кінцівок, тулуба і голови пацієнт з обмеженими можливостями руху, який перебуває на лікуванні, 1973 р.н., якого у важкому стані бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано в 10 міську клінічну лікарню. Причина пожежі - перевантаження електричного подовжувача", - сказано в повідомленні.

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Від ДСНС залучалися 14 одиниць техніки та 42 чоловіки особового складу.







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