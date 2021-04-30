Чиновника "Укртрансбезпеки" затримано під час одержання хабаря на Кіровоградщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР припинило протиправну діяльність посадових осіб Центрального міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки" в Кіровоградській області, які протягом 2020-2021 років систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від представників комерційних структур, що займаються перевезенням пасажирів і вантажів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі задокументували факти вимагання хабарів одним з керівників Центрального міжрегіонального управління Укртрансбезпеки у Кіровоградській області.



За попередньою інформацією, він, залучивши підлеглих працівників, налагодив механізм щомісячного отримання грошей за не створення перешкод у господарській діяльності підприємства та не складання протоколів про адміністративні порушення.



29 квітня 2021 року, після отримання неправомірної вигоди від представника одного з підприємств, посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та встановлюється коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.



Примітка: посадовця призначено на посаду лише 26 січня 2021 року.

















