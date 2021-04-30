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Чиновника "Укртрансбезпеки" затримано під час одержання хабаря на Кіровоградщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР припинило протиправну діяльність посадових осіб Центрального міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки" в Кіровоградській області, які протягом 2020-2021 років систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від представників комерційних структур, що займаються перевезенням пасажирів і вантажів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі задокументували факти вимагання хабарів одним з керівників Центрального міжрегіонального управління Укртрансбезпеки у Кіровоградській області.

За попередньою інформацією, він, залучивши підлеглих працівників, налагодив механізм щомісячного отримання грошей за не створення перешкод у господарській діяльності підприємства та не складання протоколів про адміністративні порушення.

29 квітня 2021 року, після отримання неправомірної вигоди від представника одного з підприємств, посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та встановлюється коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Примітка: посадовця призначено на посаду лише 26 січня 2021 року.

Чиновника Укртрансбезпеки затримано під час одержання хабаря на Кіровоградщині, - ДБР 01
Чиновника Укртрансбезпеки затримано під час одержання хабаря на Кіровоградщині, - ДБР 02
Чиновника Укртрансбезпеки затримано під час одержання хабаря на Кіровоградщині, - ДБР 03
Чиновника Укртрансбезпеки затримано під час одержання хабаря на Кіровоградщині, - ДБР 04
Чиновника Укртрансбезпеки затримано під час одержання хабаря на Кіровоградщині, - ДБР 05
Чиновника Укртрансбезпеки затримано під час одержання хабаря на Кіровоградщині, - ДБР 06
Чиновника Укртрансбезпеки затримано під час одержання хабаря на Кіровоградщині, - ДБР 07
Чиновника Укртрансбезпеки затримано під час одержання хабаря на Кіровоградщині, - ДБР 08
Чиновника Укртрансбезпеки затримано під час одержання хабаря на Кіровоградщині, - ДБР 09

Автор: 

хабар (4702) Укртрансбезпека (158) ДБР (3491) Кіровоградська область (568)


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Убрали конкурента. Не делился с Зеленским.
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30.04.2021 10:48 Відповісти
да, людина пороха мабуть. пєтє платив...
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30.04.2021 13:49 Відповісти
подгорело?
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30.04.2021 14:41 Відповісти
Так они там все взяточники,для этого контора и создавалась.
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30.04.2021 11:46 Відповісти
Для этой должности есть более достойные люди, и у них тоже хотят дети кушать ананасы.
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30.04.2021 17:12 Відповісти
 
 