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Викрито мережу інтернет-агітаторів, яка розповсюджувала антиконституційні заклики напередодні травневих свят, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці СБУ заблокували діяльність розгалуженої мережі агітаторів, які поширювали через інтернет інформацію на шкоду державній безпеці України. Зловмисники намагалися штучно дестабілізувати ситуацію в різних регіонах країни напередодні травневих свят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві викрито уродженця Донецької області, який публічно закликав до захоплення державної влади, а також агітував приєднуватися до лав незаконних збройних формувань в ОРДЛО. Свої "публікації" він розміщував на декількох акаунтах у соціальних мережах.

Під час слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру за ст. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

Крім того, слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей. Зловмисники агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України.

Також за матеріалами СБУ судом визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, двох пропагандистів з Волині та Сум. Встановлено, що вони розповсюджували в мережі Інтернет публікації із антиконституційними закликами. Матеріали для своїх "статей" зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

Також дивіться: Мешканець Львівщини на замовлення спецслужб РФ намагався викрасти персональні дані співробітників СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито мережу інтернет-агітаторів, яка розповсюджувала антиконституційні заклики напередодні травневих свят, - СБУ 01
Викрито мережу інтернет-агітаторів, яка розповсюджувала антиконституційні заклики напередодні травневих свят, - СБУ 02

Автор: 

пропаганда (2801) СБУ (12812) кібербезпека (1163)


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Топ коментарі
+4
Гарна рашка - поділена між ЄС і КНР рашка. Гарний недоімперик - знищенний недоімперик. Гарний ватник - висланий з країни ватник. Ти придурок мацкласький наступний будеш за цими недоумками спілкуватися з СБУ.
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30.04.2021 11:16
+3
Свидомому животному:
Согласен. Московия, подмосковия, замосковия, тайга, Китай. Норм. Как раз 5 частей
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30.04.2021 11:15
+3
шо мені завжди подобається в таких новинах, та це дуже інформативні фото.. не те що у чехів, де все видно і не відфотошоплено..
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30.04.2021 12:15
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Гарна рашка - поділена між ЄС і КНР рашка. Гарний недоімперик - знищенний недоімперик. Гарний ватник - висланий з країни ватник. Ти придурок мацкласький наступний будеш за цими недоумками спілкуватися з СБУ.
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30.04.2021 11:16 Відповісти
Казламордый - Ахмет ждёт, твой рот не тем занят
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30.04.2021 11:29 Відповісти
здаеться мені що ваша реакція правильна в данному контексті. Всі хто намагається боротись проти ЗЄЛЕНИ - всі анстиконституційники та заколотники - намагатори державного-перевороту-коловороту... Короче говоря - все кто не согласен с Властью - и хотят свергнуть режим ОРДИ ЗЄбілів - всіх садить будуть... Нічого не нагадує???
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30.04.2021 12:45 Відповісти
Ты шото раскукарэкался, пятушок.
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30.04.2021 11:17 Відповісти
Ты апределись, ты быдло или жывотное. Модет от того и нэгодуэш.
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30.04.2021 11:25 Відповісти
Бегом исполнять супружеский долг, Ахмет ждёт
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30.04.2021 11:32 Відповісти
И тебя кацапсина вычислят.
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30.04.2021 12:00 Відповісти
Казламордый, твой муж Ахмет ждёт
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30.04.2021 11:31 Відповісти
в яму їх- навіки в яму-
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30.04.2021 11:07 Відповісти
животное на крюк и на разделку.. ..не люди так собаки сожрут...
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30.04.2021 11:09 Відповісти
Свидомому животному:
Согласен. Московия, подмосковия, замосковия, тайга, Китай. Норм. Как раз 5 частей
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30.04.2021 11:15 Відповісти
Т.зв. "московія" це фінноугорські, балтійські та тюркські землі. І повинні бути передані цим народам.
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30.04.2021 11:17 Відповісти
шо мені завжди подобається в таких новинах, та це дуже інформативні фото.. не те що у чехів, де все видно і не відфотошоплено..
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30.04.2021 12:15 Відповісти
 
 