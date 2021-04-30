Затримано шахраїв, які обіцяли за $220 тис. "призначення" керівником ГУ Нацполіції Київщини. Один з аферистів представлявся майбутнім "главою МВС", - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано двох осіб за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, двоє осіб за грошову винагороду в сумі 220 тис. доларів США пообіцяли громадянину вирішити питання щодо призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Наголошується, що один із затриманих позиціонував себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду міністра внутрішніх справ і зможе вирішувати будь-які кадрові питання.

"У ході проведення оперативних заходів під час передачі першої частини грошових коштів у сумі 120 тис. доларів США правоохоронцями цих двох осіб затримано. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

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За даними департаменту комунікацій Нацполіції, "впливовими людьми" виявилися 48-річний киянин і 60-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Змовники систематично телефонували чиновнику поліції, запевняючи, що його "призначення" вже в процесі, потрібно лише передати їм вищезазначену суму. У підсумку домовилися про зустріч у столиці.







Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.