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Затримано шахраїв, які обіцяли за $220 тис. "призначення" керівником ГУ Нацполіції Київщини. Один з аферистів представлявся майбутнім "главою МВС", - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано двох осіб за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, двоє осіб за грошову винагороду в сумі 220 тис. доларів США пообіцяли громадянину вирішити питання щодо призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Наголошується, що один із затриманих позиціонував себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду міністра внутрішніх справ і зможе вирішувати будь-які кадрові питання.

"У ході проведення оперативних заходів під час передачі першої частини грошових коштів у сумі 120 тис. доларів США правоохоронцями цих двох осіб затримано. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шахраї хотіли заволодіти 96 млн грн інвестицій іноземної компанії, які призначалися для будівництва офісів та житла на Подолі, - Нацполіція. ФОТО

Затримано шахраїв, які обіцяли за $220 тис. призначення керівником ГУ Нацполіції Київщини. Один з аферистів представлявся майбутнім главою МВС, - Офіс Генпрокурора 01
Затримано шахраїв, які обіцяли за $220 тис. призначення керівником ГУ Нацполіції Київщини. Один з аферистів представлявся майбутнім главою МВС, - Офіс Генпрокурора 02

За даними департаменту комунікацій Нацполіції, "впливовими людьми" виявилися 48-річний киянин і 60-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Змовники систематично телефонували чиновнику поліції, запевняючи, що його "призначення" вже в процесі, потрібно лише передати їм вищезазначену суму. У підсумку домовилися про зустріч у столиці.

Затримано шахраїв, які обіцяли за $220 тис. призначення керівником ГУ Нацполіції Київщини. Один з аферистів представлявся майбутнім главою МВС, - Офіс Генпрокурора 03
Затримано шахраїв, які обіцяли за $220 тис. призначення керівником ГУ Нацполіції Київщини. Один з аферистів представлявся майбутнім главою МВС, - Офіс Генпрокурора 04
Затримано шахраїв, які обіцяли за $220 тис. призначення керівником ГУ Нацполіції Київщини. Один з аферистів представлявся майбутнім главою МВС, - Офіс Генпрокурора 05

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Автор: 

шахрайство (1080) призначення (2287) обман (21) Нацполіція (15164) посада (64) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+11
Возможно действительно задержали будущего министра внутренних дел.
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30.04.2021 11:03
+7
Показуха, на уши не натянеш.брат Ермака продавал должностя и ничего ни словечка. А тут супер копы. ***** вы все и суки.
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30.04.2021 11:13
+6
Ну да, чего сразу мошенники?!
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30.04.2021 11:06
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Возможно действительно задержали будущего министра внутренних дел.
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30.04.2021 11:03 Відповісти
Ну да, чего сразу мошенники?!
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30.04.2021 11:06 Відповісти
сам факт того, что при зеленском ПОСТОЯННО ловят подобных продавцов (за приличные деньги - и явно не первым встречным) - красноречив и свидетельствует что зеленский, ермак и вся зебильная власть "новых лиц" вовсю торгует должностями и портфелями...
да и ловят ТОЛЬКО тех кто конкурент или банально НЕ поделился доходами от продажи должностей..
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30.04.2021 11:53 Відповісти
Странно … ермацкий "покойный" брат такой же хернёй занимался и никто его никуда не задерживал
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30.04.2021 12:04 Відповісти
Еще кто то верит что в полицию идут служить и защищать? Чувак давал 220 тыс. дол, зная что на должности он их отобьет и заработает больше... Точно так же там назначают на любую "хлебную" должность. Реформа полиции закончилась после того как Аваков "выжил" Деконаидзе, которая действительно пыталась поломать мусорскую систему. После ее ухода, Аваков просто реанимировал мусарню, только под ругой вывеской....
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30.04.2021 11:09 Відповісти
От мені теж цікаво - а того чувака, що хотів купити посаду, не заарештували?
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30.04.2021 11:34 Відповісти
Заговорщики систематически звонили чиновнику полиции, уверяя, что его "назначение" уже в процессе, нужно только передать им вышеуказанную суммуИсточник: https://censor.net/ru/p3263002

Насколько я понимаю он уже был в системе. Звонят неадекваты, которые представляются будущими министрами, предлагают должность за деньги, все что нужно сделать, это разработать фиксацию дачи денег и задержание. И на повышение идешь бесплатно и как герой... Тут вопрос почему эти двое были уверенны что чиновник полиции поведется на такую дичь...
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30.04.2021 11:41 Відповісти
Какая знакомая машина!
У руководителя полиц была такая же.. ии охраны
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30.04.2021 11:09 Відповісти
Показуха, на уши не натянеш.брат Ермака продавал должностя и ничего ни словечка. А тут супер копы. ***** вы все и суки.
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30.04.2021 11:13 Відповісти
убирают конкурентов
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30.04.2021 11:36 Відповісти
Не можно так з майбутнім міністром поводитись
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30.04.2021 11:37 Відповісти
чтооооо! опять Якунович?
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30.04.2021 11:43 Відповісти
Кива опять кому то чего то пообещал.
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30.04.2021 11:53 Відповісти
Тільки мусора могли на таку шнягу повестися.
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30.04.2021 15:15 Відповісти
А звідки ці шахраї дізналися про розцінки?
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01.05.2021 13:50 Відповісти
 
 