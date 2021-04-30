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Чиновники "Укргазвидобування" підозрюються в розкраданні газу на 4 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Полтавщині Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання чиновниками скрапленого газу держпідприємства АТ "Укргазвидобування". За попередніми оцінками, дії посадових осіб завдали збитків державі більш ніж на 4 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, товариство реалізовувало продукцію комерційним структурам, які перемагали у тендерах. Оперативники спецслужби встановили, що посадовці Укргазвидобування завантажували ємності комерсантів на 4-6 тонн більше, ніж офіційно придбаної продукції. Для прикриття оборудки організатори підробляли офіційну документацію держструктури.

Потім бізнесмени нелегально перепродавали паливо на АЗС у кількох областях України. За попередніми даними, лише за перший квартал 2021 року через корупційну схему організатори оборудок викрали майже 200 тонн скрапленого газу на загальну суму майже 4 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники "Укргазвидобування" на Полтавщині привласнили близько 100 тонн палива, - СБУ

Правоохоронці затримали ділків "на гарячому" під час завантаження двох автоцистерн на об’єкті АТ "Укргазвидобування". У ході проведення слідчих дій на робочому місці та у місцях проживання посадовців товариства вилучено:

  • понад 2,2 млн грн готівки;
  • обладнання для "зливу" скрапленого газу;
  • чорнову документацію щодо незаконно реалізованої продукції;
  • вантажні транспортні засоби;
  • 50 тонн скрапленого газу.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За результатами їх проведення причетним особам планується пред’явити підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України.

Чиновники Укргазвидобування підозрюються в розкраданні газу на 4 млн грн, - СБУ 01
Чиновники Укргазвидобування підозрюються в розкраданні газу на 4 млн грн, - СБУ 02
Чиновники Укргазвидобування підозрюються в розкраданні газу на 4 млн грн, - СБУ 03
Чиновники Укргазвидобування підозрюються в розкраданні газу на 4 млн грн, - СБУ 04
Чиновники Укргазвидобування підозрюються в розкраданні газу на 4 млн грн, - СБУ 05
Чиновники Укргазвидобування підозрюються в розкраданні газу на 4 млн грн, - СБУ 06

Автор: 

газ (10428) СБУ (12812) крадіжка (657) Укргазвидобування (1026)


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30.04.2021 11:51 Відповісти
Воруют все!
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30.04.2021 11:56 Відповісти
шо за бред? украли газа на 4 зарплаты? может на 44 премии?
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30.04.2021 12:07 Відповісти
А я все думаю, чому той рекламний дерижабль з написом "Укргазвидобування" не хотів злітати і чиновники його по земі кудись мотузками тягли...
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30.04.2021 12:14 Відповісти
Что-то очень поздно они подозреваются, так как безбожно похищают уже 30 лет, отсюда и космические цены на газ.
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30.04.2021 12:15 Відповісти
Вот очередной наглядный пример достижений страны мирового лидера в сфере хищений народного имущества!
https://www.youtube.com/watch?v=zuRY2nM-E7o
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30.04.2021 12:18 Відповісти
ворюга на ворюге и ворюгой погоняет. И за это никому, нигде и ничего. Алилуййяяааа!
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30.04.2021 14:59 Відповісти
 
 