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Вора в законі Міндію Гальського та ще одного кримінального авторитета видворили з України до Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 29 квітня, оперативники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції за сприяння облуправління Державної міграційної служби примусово видворили з України вора в законі та кримінального авторитета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань.

Так, вор в законі на прізвисько Міндія Гальський незаконно потрапив до України з Російської Федерації та мав намір зустрітися з представниками злочинного світу, аби визначитися з напрямками майбутньої "діяльності" і встановити свій злочинний вплив. Його поліцейські затримали у Харкові у грудні 2019 року.

42-річного кримінального авторитета, засудженого в Росії за вчинення особливого тяжких злочинів, затримали в січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.

Вора в законі Міндію Гальського та ще одного кримінального авторитета видворили з України до Росії 01

Обох порушників міграційного законодавства за рішенням суду помістили до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні повідомлено про підозру вже другому "вору в законі" - громадянину РФ Камо Московському, - Клименко. ВIДЕО

29 квітня правоохоронці примусово видворили обох російських авторитетів до РФ із забороною в’їзду в Україну строком на 5 років.

Вора в законі Міндію Гальського та ще одного кримінального авторитета видворили з України до Росії 02
Вора в законі Міндію Гальського та ще одного кримінального авторитета видворили з України до Росії 03

Автор: 

вор у законі (241) криміналітет (301) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+6
А не краще було б садити цю мерзоту надовго, а потім обмінювати на українських політв.язнів ? Певен, що кацапи за своїх зеків би переймались..
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30.04.2021 12:27
+2
Ги...Ги...і це восьмий раз за цей рік
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30.04.2021 12:55
+2
треба писати не вор в законі, а "злодій в законі", так?
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30.04.2021 13:00
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А не краще було б садити цю мерзоту надовго, а потім обмінювати на українських політв.язнів ? Певен, що кацапи за своїх зеків би переймались..
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30.04.2021 12:27 Відповісти
так, поодинці до ізольованих камер, щоб не займали платні апартаменти, йпрст
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30.04.2021 13:01 Відповісти
Та ну, він посидить-посидить, а потім піде у політику - і що з ним робити?
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30.04.2021 13:20 Відповісти
как наш Рабинович
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30.04.2021 19:35 Відповісти
а довесок нашими воровскими авторитетами что нельзя было сделать?
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30.04.2021 12:43 Відповісти
Ги...Ги...і це восьмий раз за цей рік
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30.04.2021 12:55 Відповісти
Тут інші прав ять бал
І суперники їм не потрібні !
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30.04.2021 13:40 Відповісти
треба писати не вор в законі, а "злодій в законі", так?
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30.04.2021 13:00 Відповісти
треба писати "кримінальний авторитет".
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30.04.2021 13:19 Відповісти
А почему на границе с Расией на табличке надпись на белорусском?

Вора в законі Міндію Гальського та ще одного кримінального авторитета видворили з України до Росії - Цензор.НЕТ 9842
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30.04.2021 13:05 Відповісти
А, какая разніца.....
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30.04.2021 13:35 Відповісти
Жопастая Мидия...
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30.04.2021 13:37 Відповісти
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30.04.2021 13:54 Відповісти
А какого этих акробатов не садят?
Клоунада просто!
Если оно пересекло границу, значит сделало это по поддельным документам или в сговоре с пограничниками, грубо нарушив законодательство Украины. Так в чем дело. Какого нибудь васю давно бы закрыли, а с этим быдлом носятся как дурни с торбой. Просто омерзительно.
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30.04.2021 14:04 Відповісти
Почему их не садят как минимум лет на 10 в одиночку?
Это уже просто смех над процесуальным и уголовным кодексом.
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30.04.2021 17:35 Відповісти
дивно дуже, людина прибула на запрошення голови офісу президента, а людину женуть...
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30.04.2021 19:24 Відповісти
лезут и лезут сюда черножопые мрази - как медом намазано , да ? собакевич ?
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01.05.2021 09:26 Відповісти
 
 