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Викрито масштабний конвертаційний центр в Одесі: Через "скрутки" ПДВ держбюджет втратив понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав "послуги" щодо незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах досудового розслідування співробітники СБ України встановили, що організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб. "Обслуговувались" у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

На замовлення "клієнтів" ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг.

За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області.

У ході обшуків вилучили:

- оргтехніку із сформованими документами;
- печатки підконтрольних підприємств;
- первинну бухгалтерську документацію;
- чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки та посадовцям суб’єктів господарювання.

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Викрито масштабний конвертаційний центр в Одесі: Через скрутки ПДВ держбюджет втратив понад 100 млн грн 01
Викрито масштабний конвертаційний центр в Одесі: Через скрутки ПДВ держбюджет втратив понад 100 млн грн 02
Викрито масштабний конвертаційний центр в Одесі: Через скрутки ПДВ держбюджет втратив понад 100 млн грн 03
Викрито масштабний конвертаційний центр в Одесі: Через скрутки ПДВ держбюджет втратив понад 100 млн грн 04
Викрито масштабний конвертаційний центр в Одесі: Через скрутки ПДВ держбюджет втратив понад 100 млн грн 05

Автор: 

конвертцентр (256) ПДВ (623) Одеса (5452) СБУ (12812)


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а разве СБУ не знает что "конверты" тесно работают в спайке с банками, за хороший процент...
почему о банках все как-то молчат...имея мудрый нарид за дурака
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30.04.2021 13:38 Відповісти
да половина депутатов и помощников вип чиновников - мини конверт центры
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30.04.2021 13:44 Відповісти
100 млн грн.

7 лет таких центров и пупельонов денег
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30.04.2021 17:43 Відповісти
 
 