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Виявлено транснаціональний канал поставки кокаїну через Україну на Близький Схід. Вилучено "товару" на 20 млн грн, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці затримали в Києві учасників злочинного угруповання, які налагодили міжнародний канал поставки кокаїну з Південної Америки в країни Близького Сходу. В одного з фігурантів, який виконував роль кур'єра, вилучили понад 2 кг кокаїну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю, міграційної поліції Національної поліції України разом зі слідчим управлінням ГУНП в Автономній Республіці Крим та міста Севастополя під процесуальним керівництвом прокуратури АРК викрили організовану групу іноземців, які налагодили транснаціональний канал постачання кокаїну через Україну до країн Близького Сходу. 

Встановлено, що до наркоугруповання входили іноземці, які уже тривалий час проживають у столиці. Отриманий із Південної Америки "товар" ділки реалізовували через особисті зв’язки за кордоном.

"Вчора, 29 квітня, поліцейські за силової підтримки бійців спецпідрозділу ТОР затримали одного із членів групи, який виконував роль кур’єра. Під час огляду його особистих речей правоохоронці виявили в сумці понад два кілограми кокаїну. За оперативною інформацією, виявлену партію кокаїну він планував переправити транзитом через Україну до країн Близького Сходу для подальшого збуту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, працівники поліції провели обшуки в інших учасників наркобізнесу. У результаті вилучено наркотики, зброю, мобільні телефони, "чорнові" записи та інші речові докази. Загалом вартість вилучених наркотиків, за тіньовими розцінками, становить майже 20 мільйонів гривень.

Також дивіться: Кур'єрів із каністрами сировини для наркотиків на 2,5 млн грн затримали в "Борисполі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Виявлено транснаціональний канал поставки кокаїну через Україну на Близький Схід. Вилучено товару на 20 млн грн, - Нацполіція 01
Виявлено транснаціональний канал поставки кокаїну через Україну на Близький Схід. Вилучено товару на 20 млн грн, - Нацполіція 02
Виявлено транснаціональний канал поставки кокаїну через Україну на Близький Схід. Вилучено товару на 20 млн грн, - Нацполіція 03
Виявлено транснаціональний канал поставки кокаїну через Україну на Близький Схід. Вилучено товару на 20 млн грн, - Нацполіція 04
Виявлено транснаціональний канал поставки кокаїну через Україну на Близький Схід. Вилучено товару на 20 млн грн, - Нацполіція 05
Виявлено транснаціональний канал поставки кокаїну через Україну на Близький Схід. Вилучено товару на 20 млн грн, - Нацполіція 06

Наразі двох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі та оперативники продовжують роботу для збору доказової бази злочинної діяльності інших фігурантів. Двом чоловікам уже повідомлено про підозру та невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі розслідують кримінальні провадження за ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції здійснюють подальші заходи зі встановлення інших учасників міжнародного наркосиндикату, причетних до контрабанди та збуту кокаїну.

Автор: 

наркотики (1447) Нацполіція (15164) Близький Схід (47) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+3
министерство жижитализации уже подготовила машину для утилизации
Выявлен транснациональный канал поставки кокаина через Украину на Ближний Восток. Изъят "товар" на 20 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2227
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30.04.2021 15:17
+2
Везите на Банковую. Там в курсе, как эту дрянь утилизировать!
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30.04.2021 15:10
+2
Ото гульня в ОП буде!
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30.04.2021 15:13
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Везите на Банковую. Там в курсе, как эту дрянь утилизировать!
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30.04.2021 15:10 Відповісти
министерство жижитализации уже подготовила машину для утилизации
Выявлен транснациональный канал поставки кокаина через Украину на Ближний Восток. Изъят "товар" на 20 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2227
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30.04.2021 15:17 Відповісти
Ото гульня в ОП буде!
показати весь коментар
30.04.2021 15:13 Відповісти
Выявлен транснациональный канал поставки кокаина через Украину на Ближний Восток. Изъят "товар" на 20 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1111
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30.04.2021 15:15 Відповісти
Выявлен транснациональный канал поставки кокаина через Украину на Ближний Восток. Изъят "товар" на 20 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 894
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30.04.2021 15:16 Відповісти
Ждем сегодня-завтра шквал заявлений и новіх достижений Зеленского
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30.04.2021 15:22 Відповісти
На 20 лямов, что то бедненько, наверное сквозняк сильный у органов или ноздри большие?
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30.04.2021 15:24 Відповісти
так, найближчим часом чекайте на нові перли від зєзєзєнта.
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30.04.2021 15:25 Відповісти
Що дійсно в "Студії 95-й квартал" був проведений обшук?
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30.04.2021 19:10 Відповісти
 
 