У чотирьох столичних лабораторіях підробляли результати ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала нову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів. Зловмисники вступили в змову з приватними медичними закладами і "якісно" підробляли результати тестів, зі внесенням інформації в застосунок "Дій вдома". Своїми діями вони могли спричинити поширення пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники використовували відсутність належного контролю якості лабораторних досліджень. Ділки вступили у змову з персоналом приватних лабораторій для підробки довідок про їхні результати.

Встановилено, що організатори розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послугу" пропонували українським громадянам, які повернулися з-за кордону, для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

У СБУ задокументували масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Вартість "послуг" коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тис. грн. Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного застосунку "Дій вдома".

Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили:

документацію, зокрема, касові книги та квитанції;

сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;

інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.

Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за статтями 190 і 366 Кримінального кодексу України.

Дивіться також: Викрито масштабний конвертаційний центр в Одесі: Через "скрутки" ПДВ держбюджет втратив понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж





