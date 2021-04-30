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У чотирьох столичних лабораторіях підробляли результати ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала нову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів. Зловмисники вступили в змову з приватними медичними закладами і "якісно" підробляли результати тестів, зі внесенням інформації в застосунок "Дій вдома". Своїми діями вони могли спричинити поширення пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники використовували відсутність належного контролю якості лабораторних досліджень. Ділки вступили у змову з персоналом приватних лабораторій для підробки довідок про їхні результати.

Встановилено, що організатори розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послугу" пропонували українським громадянам, які повернулися з-за кордону, для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

У СБУ задокументували масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Вартість "послуг" коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тис. грн. Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного застосунку "Дій вдома".

Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили:

  • документацію, зокрема, касові книги та квитанції;
  • сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;
  • інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.

Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за статтями 190 і 366 Кримінального кодексу України.

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У чотирьох столичних лабораторіях підробляли результати ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ 01
У чотирьох столичних лабораторіях підробляли результати ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ 02
У чотирьох столичних лабораторіях підробляли результати ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ 03

Автор: 

карантин (18172) підробка (437) СБУ (12812) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
так там результат не предсказуем, а тут за денежку сам выбираешь
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30.04.2021 16:25
+2
а анализы на рак проверить не желаете?
поверьте, что там все кому не лень миллиарды высасывают... во имя здоровья заболевшего
лаболаторий развелось вокруг больниц- тьма! цены - непомерные !
а аптек - ещё больше
а также ...кандидатов наук (вспомним друга авакова а таже куртку степанова)
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30.04.2021 15:56
+2
А фсб(у) незаконним утриманням котів ще не займається?
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05.05.2021 12:09
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идиоты...пойди сделай тест-стоимость примерно такая же.
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30.04.2021 15:38 Відповісти
так там результат не предсказуем, а тут за денежку сам выбираешь
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30.04.2021 16:25 Відповісти
И быстрее
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30.04.2021 22:41 Відповісти
Так в носу же не колупают)))
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30.04.2021 23:00 Відповісти
а анализы на рак проверить не желаете?
поверьте, что там все кому не лень миллиарды высасывают... во имя здоровья заболевшего
лаболаторий развелось вокруг больниц- тьма! цены - непомерные !
а аптек - ещё больше
а также ...кандидатов наук (вспомним друга авакова а таже куртку степанова)
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30.04.2021 15:56 Відповісти
В смысле, по анализам рак, а на самом деле нет? Или наоборот?
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30.04.2021 18:11 Відповісти
на самом деле вам никто нихера толком не скажет, потому что вы в этом не соображаете, потому что это мафия, и её целью может быть - довести вас до операции и забрать у вас деньги
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30.04.2021 18:25 Відповісти
Ну вот, а вы до 13 псевдоучёных доклепались. Даже медсёстры в частных клиниках не против нагреть руки, если есть спрос. И похеру мороз, что от ковида люди мрут без разбора, в т.ч. и родычи этих медсестёр и врачей.
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30.04.2021 17:19 Відповісти
это не медсестры решают, а их руководство
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30.04.2021 21:43 Відповісти
интересно, о каких лабораториях речь
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30.04.2021 21:44 Відповісти
О тех, что не поделились )

Так-то их 100500 в каждом городе...
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30.04.2021 22:42 Відповісти
В чем польза от єтого ветра если названия лабораторий не указали?
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30.04.2021 23:01 Відповісти
А фсб(у) незаконним утриманням котів ще не займається?
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05.05.2021 12:09 Відповісти
 
 