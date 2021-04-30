У чотирьох столичних лабораторіях підробляли результати ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України заблокувала нову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів. Зловмисники вступили в змову з приватними медичними закладами і "якісно" підробляли результати тестів, зі внесенням інформації в застосунок "Дій вдома". Своїми діями вони могли спричинити поширення пандемії COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зловмисники використовували відсутність належного контролю якості лабораторних досліджень. Ділки вступили у змову з персоналом приватних лабораторій для підробки довідок про їхні результати.
Встановилено, що організатори розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послугу" пропонували українським громадянам, які повернулися з-за кордону, для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.
У СБУ задокументували масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Вартість "послуг" коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тис. грн. Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного застосунку "Дій вдома".
Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили:
- документацію, зокрема, касові книги та квитанції;
- сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;
- інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.
Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за статтями 190 і 366 Кримінального кодексу України.
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поверьте, что там все кому не лень миллиарды высасывают... во имя здоровья заболевшего
лаболаторий развелось вокруг больниц- тьма! цены - непомерные !
а аптек - ещё больше
а также ...кандидатов наук (вспомним друга авакова а таже куртку степанова)
Так-то их 100500 в каждом городе...