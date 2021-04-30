СБУ затримала організаторів нелегального переправлення іноземців у Євросоюз. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала транзитний трафік незаконного переправлення іноземців через державний кордон України в ЄС.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, встановлено, що "маршрут" використовували, зокрема, вихідці з країн з підвищеним терористичним ризиком.

Співробітники СБУ затримали на Київщині 2-х організаторів каналу нелегальної міграції під час підготовки до переправлення за кордон чотирьох іноземців.

За даними слідства, незаконну схему налагодили громадяни України та однієї з країн Південного Кавказу. Через особисті зв’язки вони підшукували іноземців, у тому числі з Близького та Середнього Сходу, які намагалися транзитом потрапити до Євросоюзу.

Для легалізації і перетину держкордону ділки забезпечували своїх клієнтів підробленими документами, зокрема фальшивими паспортами, дипломами про вищу освіту, запрошеннями іноземних держав тощо. Вартість пакета підробки становила від 2 до 4 тисяч євро.

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Під час проведення обшуків за місцями проживання організаторів трафіку у Київській та Львівській областях правоохоронці виявили:

підроблені паспорти і посвідки на тимчасове проживання в Україні;

мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки і чорнові записи із доказами протиправної діяльності;

гроші, ймовірно одержані від клієнтів.







У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до схеми.

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Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводились спільно з військовослужбовцями Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" Держприкордонслужби за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.