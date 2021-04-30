В аеропорту "Бориспіль" митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- "ковтача". ФОТОрепортаж

Понад 1 кг кокаїну в черевній порожнині намагався ввезти на територію України 45-річний європеєць, який прилетів через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з однієї з країн Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

Іноземець для проходження митного контролю самостійно обрав "зелений коридор", чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів.

Однак, маючи грунтовні підстави сумніватися у його законослухняності, митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю – особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого. Після цього митники з залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка.

Під час проведення комп’ютерної томографії виявилося, що в його черевній порожнині міститься 91 овальна капсула з невідомою речовиною.

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Всередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалось медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г.

Згідно з проведеним експрес-аналізом наркотичних речовин, вилучений порошок містить у своєму складі кокаїн.





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"Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України", - йдеться в повідомленні.