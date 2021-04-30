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Новини Фото Силовики
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В аеропорту "Бориспіль" митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- "ковтача". ФОТОрепортаж

Понад 1 кг кокаїну в черевній порожнині намагався ввезти на територію України 45-річний європеєць, який прилетів через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з однієї з країн Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

В аеропорту Бориспіль митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- ковтача 01

Іноземець для проходження митного контролю самостійно обрав "зелений коридор", чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів.

Однак, маючи грунтовні підстави сумніватися у його законослухняності, митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю – особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого. Після цього митники з залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка.

Під час проведення комп’ютерної томографії виявилося, що в його черевній порожнині міститься 91 овальна капсула з невідомою речовиною.

В аеропорту Бориспіль митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- ковтача 02

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В аеропорту Бориспіль митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- ковтача 03

Всередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалось медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г.

Згідно з проведеним експрес-аналізом наркотичних речовин, вилучений порошок містить у своєму складі кокаїн.

В аеропорту Бориспіль митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- ковтача 04
В аеропорту Бориспіль митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- ковтача 05

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В аеропорту Бориспіль митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- ковтача 06

"Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

аеропорт (1850) наркотики (1447) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) митниця (1873)


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Топ коментарі
+9
Перевожу хитрожопую формулировку " ... имея основания сомневаться в его законопослушности ..." на человеческий язык. Наши таможенники получили сигнал от европейских коллег. Работы наших таможенников - ноль (от слова совсем). О чем свидетельствует колоссальный поток контрабаса (в т.ч. наркоты)
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30.04.2021 16:56
+6
В аеропорту "Бориспіль" митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- "ковтача" - Цензор.НЕТ 9156
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30.04.2021 17:48
+5
Сорвал заседание Рады
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30.04.2021 16:46
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Кізочка і кроліки какають горошком.
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30.04.2021 16:41 Відповісти
Сегодня в ОП Зеленского праздник. Много кокса хорошего и разного подвалило.
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30.04.2021 16:45 Відповісти
??? вони не вживають кокс, який "висирається"...для них є дипломатична пошта ...
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30.04.2021 18:01 Відповісти
Ви, шановний абсолютно не розбираєтесь у викаканих сортах кави (ко́пи-лува́к) та кокаїна
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30.04.2021 18:17 Відповісти
ну викакана кава луваки дорога, а кокаїн не дуже)))
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30.04.2021 19:31 Відповісти
б/у кокс 😵
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30.04.2021 18:45 Відповісти
О, зеленскому свежую партию кокса подкинут нашару.
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30.04.2021 16:46 Відповісти
Сорвал заседание Рады
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30.04.2021 16:46 Відповісти
Зеля берёт напрямую из Колумбии, поэтому такие новости для него не актуальны
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30.04.2021 16:54 Відповісти
Хехе если везут «глотатели» Значит есть эффективность хоть каких-то действий на границе....
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30.04.2021 16:58 Відповісти
Перевожу хитрожопую формулировку " ... имея основания сомневаться в его законопослушности ..." на человеческий язык. Наши таможенники получили сигнал от европейских коллег. Работы наших таможенников - ноль (от слова совсем). О чем свидетельствует колоссальный поток контрабаса (в т.ч. наркоты)
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30.04.2021 16:56 Відповісти
Так и было.... ЕС коллеги просто слили инфу погранцам той страны куда он летел. Им нет смысла им заниматься так как ЕС не был страной его назначения.....
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30.04.2021 17:05 Відповісти
Скажу больше. Если бы у нас был наркоконтроль (а не крышеватели наркобарыг), то никто курьера не брал бы, а отследили бы получателя, всю цепочку.
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30.04.2021 17:35 Відповісти
Но это гемморой , поэтому и взяли на границе чтоб сразу ЕС коллегам отчитаться...И галочку получить не отходя от стойки регистрации...Это какой-то сброд-курьер вёз судя по способу характерному для 3 страны( Украина) В Европе все очень жестко поэтому и рынок поделён на сферы влияния....И контроль соответствующий.... После легализации марихуаны там вообще нет смысла в «дряни» Кстати по цвету больше похож на верхнюю полоску ( светло-голубую) Какая-то коксо-синтетика....
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30.04.2021 18:03 Відповісти
судя по ренгену он глотал ампулы через задницу
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30.04.2021 17:08 Відповісти
Божественная пыльца включающая у наркомана режим Бога.Как работает кока,можно увидеть по заявлениям мордовсккого МИДа.Полный отрыв от реальности +божественная вседозволенность без правовых ограничений.Именно такая Украина нужна москалям.Тому пресечение потока наркоты у СБУ должно быть в приоритетах.Бо наркота, это тоже гибридное оружие против нации ведущее к распаду личности.Примеры такого распада,можно в реальном времени наблюдать в заявлениях мордовского МИДа
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30.04.2021 17:10 Відповісти
В аеропорту "Бориспіль" митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- "ковтача" - Цензор.НЕТ 9156
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30.04.2021 17:48 Відповісти
Я бы запретил слово "иностранец" в Украине. Многое бы стало на свои места.
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30.04.2021 18:22 Відповісти
добкин в шоке
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30.04.2021 18:22 Відповісти
В аеропорту "Бориспіль" митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- "ковтача" - Цензор.НЕТ 6497
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30.04.2021 18:24 Відповісти
 
 