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СБУ в Києві заблокувала роботу мережі підпільних обмінників електронних валют із мільйонним щомісячним оборотом. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували у Києві роботу мережі підпільних обмінників. Ділки щомісяця незаконно конвертували через заборонені електронні валюти понад $1 мільйон.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

У ході досудового слідства встановлено, що так звані пункти обміну електронних валют протягом тривалого терміну використовувалися зловмисниками для операцій з криптовалютами і електронними грошима. Банківські картки були оформлені на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют – на громадян РФ, паспортні дані яких було придбано в "DarkNet". Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, зокрема зі сфері грального бізнесу та шахрайських кол-центрів.

За даними СБ України, електронні кошти використовувались спецслужбами низки країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України та фінансування замовних псевдопротестних акцій.

Під час проведення обшуків за адресами адміністрування підпільних пунктів обміну у Солом’янському, Голосіївському та Деснянському районах столиці правоохоронці вилучили:

  • комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалась підтримка клієнтів, а також незаконні обмінні операції із забороненими російськими електронними валютами;
  • велику кількість готівки на понад 3 млн у гривневому еквіваленті.

СБУ в Києві заблокувала роботу мережі підпільних обмінників електронних валют із мільйонним щомісячним оборотом 01
СБУ в Києві заблокувала роботу мережі підпільних обмінників електронних валют із мільйонним щомісячним оборотом 02
СБУ в Києві заблокувала роботу мережі підпільних обмінників електронних валют із мільйонним щомісячним оборотом 03

Наразі одному з організаторів вказаної протиправної схеми слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Затримано групу шахраїв, які відібрали у киянки $ 54 тис. під виглядом обміну валюти за вигідним курсом, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття проводились під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Автор: 

валюта (2380) Київ (19466) СБУ (12818) обмін валюти (752)


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Топ коментарі
+2
Любить кошаков накладно
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30.04.2021 18:30
+2
Походу СБУ мешает диджитализации страны.Люди зарабатывают,а вы лишаете их такой возможности.В нормальной стране не мешают зарабатывать,а создают легальные условия.Вы же действуете в режиме совок"Запрещать и не пущать"
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30.04.2021 18:44
+2
Может ещё позвонят и предложат за виногороду вернуть.Тут только треба при личной встрече договариваться.Бо могут назначить место встречи и попросить перечислить гроши им на мобилу.Ты гроши перечисляешь,а на встречу никто не приходит.В итоге и грошей нема и вещи не вернул.
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30.04.2021 18:48
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Что-то мало денег на фото, для таких обнальщиков..... Как в кафешке денег за день.
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30.04.2021 18:06 Відповісти
На 2 битка набросилось все СБУ походу. новая тема по отжиму бабла появилась у псов Баканова.
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30.04.2021 18:20 Відповісти
До повідомлень СБУ немає жодної довіри. СБУ вже повністю дискредитувало себе.
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30.04.2021 18:50 Відповісти
Всё это- так неинтересно. И- скучно. Я вот сегодня, придурок, ехал себе на самокатике... вижу- два кота голодных. Остановился... развернулся... купил два пакетика "Вискаса", вернулся... а жарко, кстати,потому- снял свой супер-рюкзак, с указателями поворотов даже и повесил его на ***** дерева... покормил котов... и- уехал. Рюкзак, понятно- забыл. А в рюкзаке- смартфон, ключи от гаража... Но, это хрен с ним. Странно иное: те, кто этот рюкзачок взяли- не ответили на звонок. А ведь могли поиметь гораздо больше, чем просто втюхать кому-то. Но- идиоты. Потому: они даже не успели не только в мой гараж влезть, не только воспользоваться счетом в 540 гривен, в телефоне. Вопрос: а почему они такие глупые? Я бы заплатил поболее, чем цыгане, которым они этот сраный смартфон втюхали. Пришлось ещё и замки сменить на гараже. Но, это уже бесплатно, у меня был запас, украденных мною на судне. Таки странно.
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30.04.2021 18:24 Відповісти
Любить кошаков накладно
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30.04.2021 18:30 Відповісти
Есть такое! Но... это окупается, в итоге. Это- точно.
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30.04.2021 18:31 Відповісти
Может ещё позвонят и предложат за виногороду вернуть.Тут только треба при личной встрече договариваться.Бо могут назначить место встречи и попросить перечислить гроши им на мобилу.Ты гроши перечисляешь,а на встречу никто не приходит.В итоге и грошей нема и вещи не вернул.
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30.04.2021 18:48 Відповісти
Да-да... согласен.
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30.04.2021 18:55 Відповісти
Часть истории про котов была лишняя, рассуждения про несправедливых воров - тоже. Остаётся только история про мудрого себя.
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30.04.2021 21:02 Відповісти
Пусть так. Не стану спорить. Но... таки с котами- обидно, чес слово. И- всё.
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30.04.2021 21:23 Відповісти
Це звичайно важливіше за боротьбу зі зрадниками держави та корупціонерами, які знищують державу з середини. Тут хлопці просто не ділилися.....
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30.04.2021 18:36 Відповісти
Походу СБУ мешает диджитализации страны.Люди зарабатывают,а вы лишаете их такой возможности.В нормальной стране не мешают зарабатывать,а создают легальные условия.Вы же действуете в режиме совок"Запрещать и не пущать"
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30.04.2021 18:44 Відповісти
А чем именно незаконным занимались эти люди ?

Я тоже меняюв инете электронные деньги - мне что вторую бронированую дверь ставить , чтобы мусора дольше её пиляли , пока я буду на плите палить жесткий диск
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30.04.2021 19:53 Відповісти
Я тоже не понял, в чём пресупление. Меняли деньги онлайн и не платили налоги? Тогда при чём тут СБУ
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30.04.2021 21:04 Відповісти
 
 