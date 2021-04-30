УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8752 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 810 9

Масштабна операція з ліквідації нарколабораторій та притонів пройшла в Києві, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У результаті операції припинено діяльність чотирьох нарколабораторій і п’яти притонів, а також встановлено 20 осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та збуту наркотиків. Під час спецоперації проведено понад 20 обшуків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій поліції Києва.

Співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно з управлінням карного розшуку поліції Києва та слідчими районних управлінь поліції Києва задокументували злочинну діяльність осіб, які виготовляли та збували наркотики на території столиці. Провівши комплекс оперативних заходів, за силової підтримки бійців КОРДу, полку поліції особливого призначення, правоохоронці припинили протиправну діяльність зловмисників, встановити місце виготовлення наркотиків та простежити канали їх збуту.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що в рамках проведення досудового розслідування поліцейські провели понад 20 обшуків:

"Завдяки злагодженим діям представників Національної поліції України та поліцейських столичного главку столиці проведено спецоперацію з метою припинення злочинної діяльності наркоторговців та ліквідації нарколабораторій у різних районах Києва. Серед заборонених речовин, які ми вилучили: амфетамін, канабіс, наркотичні пігулки, рідкі прекурсори", - наголосив він.

Читайте також: В аеропорту "Бориспіль" митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- "ковтача". ФОТОрепортаж

У результаті обшуків поліцейські вилучили скляні колби для виготовлення наркотиків та прекурсорів, електронні ваги, ємкості для зберігання речовин, медичні шприци, зіп-пакети, документи, "чорнові" записи, банківські картки та телефони. Всі ці речі направлено на експертизу.

"Загалом під час спецоперації ліквідовано чотири нарколабораторії та п’ять притонів, а також встановлено 20 осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та збуту наркотиків. При цьому встановлено, що збут наркотиків та психотропів відбувався з рук в руки, через "закладки" та мережу інтернет", - розповів Андрій Крищенко.

Правоохоронці продовжують проводити оперативні заходи для встановлення та затримання інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Масштабна операція з ліквідації нарколабораторій та притонів пройшла в Києві, - Крищенко 01
Масштабна операція з ліквідації нарколабораторій та притонів пройшла в Києві, - Крищенко 02
Масштабна операція з ліквідації нарколабораторій та притонів пройшла в Києві, - Крищенко 03
Масштабна операція з ліквідації нарколабораторій та притонів пройшла в Києві, - Крищенко 04

Автор: 

Київ (19466) наркотики (1447) Крищенко Андрій (344)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ділов то. просто видно за кришу не платили. найцікавіше що куча прекурсорів, напівпродуктів для синтезу фену, пісіпі і ін легально продаються...в онлайн магазинах
показати весь коментар
30.04.2021 18:26 Відповісти
Під Аваковим захиталось крісло і почались дебільні спецоперації проти лохів. А справжні бандити та мафіозі сидять як і сиділи на посадах мерів та депутатів в місцевій владі.
показати весь коментар
30.04.2021 18:47 Відповісти
операция прикрытия за пшик с Антоненко ?
показати весь коментар
30.04.2021 18:26 Відповісти
Напоминание - Антоненко не освободили.
показати весь коментар
30.04.2021 18:31 Відповісти
Та ладна... а где ж теперь сабакавцы столоваться будут?
показати весь коментар
30.04.2021 18:45 Відповісти
В ОП заглянули бы.
показати весь коментар
30.04.2021 18:57 Відповісти
раніше в рамках таких "голосних" спецоперацій відбувався лише перерозподіл власників нарколабораторій. хтось певен що шось змінилося?
показати весь коментар
30.04.2021 19:14 Відповісти
за коноплю расстреливать вместе с семьями нужно - от конопли все беды на планете Земля , все землетрясения и цунами и все войны из за конопли
показати весь коментар
01.05.2021 09:31 Відповісти
 
 