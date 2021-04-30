Масштабна операція з ліквідації нарколабораторій та притонів пройшла в Києві, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У результаті операції припинено діяльність чотирьох нарколабораторій і п’яти притонів, а також встановлено 20 осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та збуту наркотиків. Під час спецоперації проведено понад 20 обшуків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій поліції Києва.

Співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно з управлінням карного розшуку поліції Києва та слідчими районних управлінь поліції Києва задокументували злочинну діяльність осіб, які виготовляли та збували наркотики на території столиці. Провівши комплекс оперативних заходів, за силової підтримки бійців КОРДу, полку поліції особливого призначення, правоохоронці припинили протиправну діяльність зловмисників, встановити місце виготовлення наркотиків та простежити канали їх збуту.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що в рамках проведення досудового розслідування поліцейські провели понад 20 обшуків:

"Завдяки злагодженим діям представників Національної поліції України та поліцейських столичного главку столиці проведено спецоперацію з метою припинення злочинної діяльності наркоторговців та ліквідації нарколабораторій у різних районах Києва. Серед заборонених речовин, які ми вилучили: амфетамін, канабіс, наркотичні пігулки, рідкі прекурсори", - наголосив він.

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У результаті обшуків поліцейські вилучили скляні колби для виготовлення наркотиків та прекурсорів, електронні ваги, ємкості для зберігання речовин, медичні шприци, зіп-пакети, документи, "чорнові" записи, банківські картки та телефони. Всі ці речі направлено на експертизу.

"Загалом під час спецоперації ліквідовано чотири нарколабораторії та п’ять притонів, а також встановлено 20 осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та збуту наркотиків. При цьому встановлено, що збут наркотиків та психотропів відбувався з рук в руки, через "закладки" та мережу інтернет", - розповів Андрій Крищенко.

Правоохоронці продовжують проводити оперативні заходи для встановлення та затримання інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.







