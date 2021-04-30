У Слов'янську і Сєверодонецьку відкрито почесні консульства Литви та Латвії. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в містах Слов'янськ і Сєверодонецьк відбулося урочисте відкриття Почесних консульств Литовської і Латвійської Республік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На заходах були присутні голова Комітету з питань зовнішньої політики парламентаріїв країн Балтії, Надзвичайні і Повноважні Посли, керівництво командування операції Об'єднаних сил і глави обласних державних адміністрацій.

У Сєвєродонецьку Луганської області, звертаючись до присутніх, посол Литви Вальдемарас Сарапінас зазначив, що Литва й інші країни Балтії завжди були, є і будуть залишатися надійними партнерами України в її боротьбі за територіальну цілісність і підтримуватимуть прагнення вступу в НАТО і Європейський Союз.

"Ми сьогодні тут! І будемо залишатися тут доти, доки міжнародно визнані кордони України не будуть повністю відновлені - ви не самотні і не будете самотні у своїй боротьбі, боротьбі, за яку ми всі вам винні", - зазначив під час брифінгу голова комітету закордонних справ Сейму Латвійської Республіки Ріхардс Колс.

Також іноземна делегація ознайомилася з поточною ситуацією з безпекою на лінії розмежування і відвідала КПВВ "Золоте".

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