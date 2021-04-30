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У Слов'янську і Сєверодонецьку відкрито почесні консульства Литви та Латвії. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в містах Слов'янськ і Сєверодонецьк відбулося урочисте відкриття Почесних консульств Литовської і Латвійської Республік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У Словянську і Сєверодонецьку відкрито почесні консульства Литви та Латвії 01

На заходах були присутні голова Комітету з питань зовнішньої політики парламентаріїв країн Балтії, Надзвичайні і Повноважні Посли, керівництво командування операції Об'єднаних сил і глави обласних державних адміністрацій.

У Словянську і Сєверодонецьку відкрито почесні консульства Литви та Латвії 02

У Сєвєродонецьку Луганської області, звертаючись до присутніх, посол Литви Вальдемарас Сарапінас зазначив, що Литва й інші країни Балтії завжди були, є і будуть залишатися надійними партнерами України в її боротьбі за територіальну цілісність і підтримуватимуть прагнення вступу в НАТО і Європейський Союз.

У Словянську і Сєверодонецьку відкрито почесні консульства Литви та Латвії 03

"Ми сьогодні тут! І будемо залишатися тут доти, доки міжнародно визнані кордони України не будуть повністю відновлені - ви не самотні і не будете самотні у своїй боротьбі, боротьбі, за яку ми всі вам винні", - зазначив під час брифінгу голова комітету закордонних справ Сейму Латвійської Республіки Ріхардс Колс.

У Словянську і Сєверодонецьку відкрито почесні консульства Литви та Латвії 04

Також іноземна делегація ознайомилася з поточною ситуацією з безпекою на лінії розмежування і відвідала КПВВ "Золоте".

Читайте також: Латвія відкрила почесне консульство в Слов'янську на Донеччині

У Словянську і Сєверодонецьку відкрито почесні консульства Литви та Латвії 05
У Словянську і Сєверодонецьку відкрито почесні консульства Литви та Латвії 06

Автор: 

консульство (308) Латвія (1347) Литва (2397) Сєверодонецьк (508) Слов’янськ (599)


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А де распятий мальчік?
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30.04.2021 18:57 Відповісти
З'їли на сніданок
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30.04.2021 20:23 Відповісти
У них что, избыток рабочей силы? Необходимо трудоустройство? Надеюсь- они сами будут оплачивать эти Почетные консульства. Реально: я не понял- что это было?
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30.04.2021 19:17 Відповісти
А посмотри под таким углом.
Литва и Латвия члены НАТО.
Дальше выводы сделаешь?
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30.04.2021 19:29 Відповісти
Нет Не сделаю. Пусть они члены НАТО. И что?
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30.04.2021 19:37 Відповісти
Так теперь те консульства под юрисдикцией НАТО.
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30.04.2021 19:41 Відповісти
Где это написано??? Это просто какие-то Почетные консульства, не более того. С иной стороны: пусть так, под юрисдикцией. Что это означает? У меня, в сотне метров- штаб -квартира ОБСЕ, в Мариуполе. И што??? А- ничего.
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30.04.2021 19:47 Відповісти
Так теперь ***** ещё больше ссатся будет сунуться дальше.
Ведь зацепит интересы НАТО.
Имхо.
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30.04.2021 19:56 Відповісти
шаг абсолютно правильный - открытие в любом городе консульства или посольства другой державы, а тем более державы ЕС повышает статус города, это аксиома. А тем более, когда это происходит в небольшом украинском городе на самой границе с оккупированными московской ордой территориями... Отдельное спасибо нашим настоящим друзьям из ЕС - Литве и Латвии, это небольшие европейские страны, но при голосовании в Европарламенте и в ООН это всегда верные два голоса в поддержку Украины.
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30.04.2021 19:33 Відповісти
 
 