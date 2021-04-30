Окупанти провели в Чорному морі стрільби: випустили ракету, яка може нести ядерний заряд. ФОТО

Ракетний крейсер "Москва" виконав в акваторії Чорного моря постріл ракетою "Вулкан".

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони країни-агресора, інформує Цензор.НЕТ.

"Постріл було виконано з морського щита-мішені, що імітує корабель умовного супротивника. Ракета успішно вразила ціль на морському полігоні бойової підготовки на дистанції 30 кілометрів", - сказано в повідомленні.

Задля проведення стрільб окупанти перекривали цей район для судноплавства.

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"У закритті району брали участь понад 20 бойових кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту", - зазначили в Міноборони РФ.

Ракета П-1000 "Вулкан" - надзвукова протикорабельна ракета з дальністю ураження від 700 до 1000 км залежно від ракетної установки. Вага ракети 7000-8000 кг, вага бойової частини - 500 кг. Ракета здатна нести ядерний заряд (ядерна потужність 350 кт).