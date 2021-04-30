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На Житомирщині двох поліцейських затримали під час одержання хабаря талонами на 1,1 тис. літрів пального, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Житомирській області правоохоронці затримали двох керівників підрозділів поліції під час одержання хабаря на загальну суму майже 30 тис. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

На Житомирщині двох поліцейських затримали під час одержання хабаря талонами на 1,1 тис. літрів пального, - прокуратура 01

Начальник сектора реагування патрульної поліції у змові з начальником відділу поліцейської діяльності вимагали та отримали від представника агрофірми талони на 1100 літрів пального (бензин та дизельне пальне) на загальну суму майже 30 тис. грн.

Таку "таксу" правоохоронці встановили за безперешкодний рух великогабаритної техніки агрофірми територією Квітневої, Попільнянської і Андрушівської територіальних громад.

На Житомирщині двох поліцейських затримали під час одержання хабаря талонами на 1,1 тис. літрів пального, - прокуратура 02

Обох поліцейських, відразу після одержання хабаря, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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На Житомирщині двох поліцейських затримали під час одержання хабаря талонами на 1,1 тис. літрів пального, - прокуратура 03

На Житомирщині двох поліцейських затримали під час одержання хабаря талонами на 1,1 тис. літрів пального, - прокуратура 04

Зараз вирішується питання про повідомленні їм про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з посад. Досудове розслідування ведеться за ч. 3 ст. 368 КК України

Автор: 

хабар (4702) Нацполіція (15168) прокуратура (3676) Житомирська область (1261)


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Та, ладно...

На Житомирщине двое полицейских задержаны при получении взятки талонами на 1,1 тыс. литров топлива, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3513
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30.04.2021 19:23 Відповісти
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30.04.2021 22:09 Відповісти
Вперёд в прошлое!

...скоко я тех талонов на бензин мусорам и налоговикам раздал в 90хх. ... -- ...всё меняется, кроме базовых ценностей...*)
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30.04.2021 19:32 Відповісти
Менестерство МВД не дает бензин на места и поэтому что бы запрвлять хотябы машины дежурки полицейским приходиться нагибать комирсантов . Это происходит повсиместно. Мне жаль этих парней они брали бензин не для себя.
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30.04.2021 21:26 Відповісти
а 95-й с крузаков калл-хозники зажали..((
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30.04.2021 22:12 Відповісти
така сама ситуація по всій країні, араваков і в курсі, і в долі.
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01.05.2021 10:34 Відповісти
 
 