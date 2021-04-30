На Житомирщині двох поліцейських затримали під час одержання хабаря талонами на 1,1 тис. літрів пального, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Житомирській області правоохоронці затримали двох керівників підрозділів поліції під час одержання хабаря на загальну суму майже 30 тис. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Начальник сектора реагування патрульної поліції у змові з начальником відділу поліцейської діяльності вимагали та отримали від представника агрофірми талони на 1100 літрів пального (бензин та дизельне пальне) на загальну суму майже 30 тис. грн.

Таку "таксу" правоохоронці встановили за безперешкодний рух великогабаритної техніки агрофірми територією Квітневої, Попільнянської і Андрушівської територіальних громад.

Обох поліцейських, відразу після одержання хабаря, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Зараз вирішується питання про повідомленні їм про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з посад. Досудове розслідування ведеться за ч. 3 ст. 368 КК України