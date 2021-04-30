Депутат ОПЗЖ розмістив білборди з солдатами Вермахту і написом "Дякуємо за перемогу". ФОТО

Депутат облради від партії кума Путіна Медведчука - "ОПЗЖ" розмістив у Житомирі вітальні бігборди з нагоди 9 травня, на яких зображені солдати гітлерівської Німеччини, а під ними напис "Дякуємо за перемогу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "20 хвилин. Житомир"

На рекламних щитах поряд із солдатами Вермахту зображено депутата Житомирської облради від ОПЗЖ Костянтина Черпіцькогоі логотип партії. Плакат - це його привітання ветеранам.

Відомо про мінімум два такі щити у місті.

Пізніше до редакції "20 хвилин" надійшов лист за підписом народного депутата від "Опозиційної платформи - за життя", голови житомирської облорганізації ОПЗЖ Юрія Павленка.

Від імені партії він вибачився перед житомирянами і засудив ситуацію. Павленко зазначив, що зміст "цього одіозного зображення" не було попередньо узгоджено з керівництвом партії, "повністю будучи негідною самодіяльною ініціативою самого К. Черпіцького".

Павленко пообіцяв, що 5 травня відбудеться засідання ради облорганізації ОПЗЖ і засідання її фракції в Житомирській облраді, "де буде дано належну оцінку діям депутата облради К. Черпіцького".

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