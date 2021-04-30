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Депутат ОПЗЖ розмістив білборди з солдатами Вермахту і написом "Дякуємо за перемогу". ФОТО

Депутат облради від партії кума Путіна Медведчука - "ОПЗЖ" розмістив у Житомирі вітальні бігборди з нагоди 9 травня, на яких зображені солдати гітлерівської Німеччини, а під ними напис "Дякуємо за перемогу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "20 хвилин. Житомир"

На рекламних щитах поряд із солдатами Вермахту зображено депутата Житомирської облради від ОПЗЖ Костянтина Черпіцькогоі логотип партії. Плакат - це його привітання ветеранам.

Відомо про мінімум два такі щити у місті.

Депутат ОПЗЖ розмістив білборди з солдатами Вермахту і написом Дякуємо за перемогу 01

Пізніше до редакції "20 хвилин" надійшов лист за підписом народного депутата від "Опозиційної платформи - за життя", голови житомирської облорганізації ОПЗЖ Юрія Павленка.

Від імені партії він вибачився перед житомирянами і засудив ситуацію. Павленко зазначив, що зміст "цього одіозного зображення" не було попередньо узгоджено з керівництвом партії, "повністю будучи негідною самодіяльною ініціативою самого К. Черпіцького".

Павленко пообіцяв, що 5 травня відбудеться засідання ради облорганізації ОПЗЖ і засідання її фракції в Житомирській облраді, "де буде дано належну оцінку діям депутата облради К. Черпіцького".

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Автор: 

бігборди (32) День Перемоги (438) Житомир (573) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+83
Не, ну а шо, если его диды воевали именно так?
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30.04.2021 19:26
+77
Депутат ОПЗЖ в Житомире разместил бигборды с солдатами Вермахта и надписью "Спасибо за победу". - Цензор.НЕТ 7177
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30.04.2021 19:27
+54
Работать не с кем. Кругом одни дебилы (с)
Депутат ОПЗЖ в Житомире разместил бигборды с солдатами Вермахта и надписью "Спасибо за победу". - Цензор.НЕТ 6429
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30.04.2021 19:27
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01.05.2021 00:54 Відповісти
Блин, свой чувак... Марш в честь дивизии СС"Галичина", бигборд с дивизионщиками СС... - совпадение ? Не думаю. Свой чувак , в доску.
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01.05.2021 03:22 Відповісти
Пора привлекать утырка к ответственности за пропаганду нацизма и солдат Вермахта
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01.05.2021 04:40 Відповісти
І де це ви, "великі комбінатори" уздріли тут пропаганду нацизму? Про "пропаганду солдат Вермахту" взагалі мовчу - це шедевр на Цензорі.
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01.05.2021 18:44 Відповісти
за шо боролись на то и напоролись. Все просто чтоб наказать опзж кто то лишил их разума. И от этого уже не отмоешься. Самое страшное в политике когда с тебя смеются
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01.05.2021 05:32 Відповісти
Забавно. Их, вероятно, подбирают таких. У него лицо полуторагодовалого ребенка, а ведь , видимо, под 40. Имбецил,шо тут скажешь!
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01.05.2021 06:34 Відповісти
А я вважав що мені одному таке здалося.
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01.05.2021 08:12 Відповісти
Просто булки запухли шо глаз не видно....голодає наверное...на полварєніка
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01.05.2021 10:50 Відповісти
Как в том анекдоте:
...- и шо те солдаты говорили?
- гут, Вальдемар, гут
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01.05.2021 06:51 Відповісти
Сава Марозов: Хай живе Манштейн, Гудеріан і рідний Гітлер! Фашистська Батьківщина хай цвіте!
Пророк Микола: втопіть фашистського фанатіка в болоті....
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01.05.2021 07:59 Відповісти
тоже наверное кандидатскую защитил
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01.05.2021 08:04 Відповісти
Ни куя не пойму, парад сс галличине можно проводить и зиговать, а бигборд с якобы немцами нельзя. Двойные какие-то стандарты у вас Юрочка
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01.05.2021 08:35 Відповісти
Правду немає куди подіти... Думаю тепер зрозуміють кому ОПЗЖ сужить.
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01.05.2021 09:14 Відповісти
🤣 Могу себе представить, как это произошло, но «Случайность - частный случай закономерности».
Ничто не случайно 😉
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01.05.2021 09:33 Відповісти
Кампьютир ошипся. Млять.
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01.05.2021 09:46 Відповісти
думаю, це мрія: перемогли б німці... Меркель була б у нас фрау канцлер, відсоток інфікованих нижче, прищеплених вище. Мрія непогана.
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01.05.2021 09:49 Відповісти
В круге первом....немцы идиоты не дали оружие местным аборигенам шоб огпу сломить людоеды и их дети здесь..
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01.05.2021 10:46 Відповісти
Восточные батальоны проявили героизм..сводка вермахта из лягушатой франции в 1944 высодка созникофф 500 000 населения ссср Добббровольно воевали за рейн
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01.05.2021 10:50 Відповісти
А ще - не скинули б "пабєдітєлі" атомні бомби на мирні японські міста, не розірвали б навпіл В"єтнам і Корею, убивши мільйони людей, не замутили б десятки побоїщ у світі (Афганістан, карибська криза, Палестина, Ірак, Лівія, Сербія ... Україна), не поставили б людство перед межею ядерного знищення, не травилися б люди у власних фекаліях, не їли б отруту, не гинули б від вірусів... німці б такого не допустили навіть у страшному сні. Але - "пабєдітєлі"... ні х. і не скажеш - миттю "пришиють" пропаганду нацизму.
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01.05.2021 18:33 Відповісти
в масквабаде все жоще вчера в фб видел там полные дедываевалке...
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01.05.2021 10:04 Відповісти
"....павленко зазначив, що зміст "цього одіозного зображення" не було попередньо узгоджено з керівництвом партії....",але було узгоджено з кремлем....
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і опзж: медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі,шуфричі, черпіцькі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.05.2021 10:35 Відповісти
мордашка милай детсадика..дожились
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01.05.2021 10:41 Відповісти
90 % депутатов всех уровней -имбецилы , не знающих даже когда та война была и кто с кем воевал
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01.05.2021 11:05 Відповісти
Депутат ОПЗЖ розмістив білборди з солдатами Вермахту і написом "Дякуємо за перемогу" - Цензор.НЕТ 6942
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01.05.2021 12:59 Відповісти
"А какая разница?" (c)
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01.05.2021 18:24 Відповісти
Все правильно вони зробили. Навіть ублюдки з ОПЗЖ, навіть підсвідомо зрозуміли, що у тій війні мала б перемогти Німеччина.
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01.05.2021 18:35 Відповісти
Отак буде з багатьма християнами по всім світі. Бо дурні, мнякі і зрадливі. Мусульманський світ бере силою, наглістю, ненавистю.
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20.05.2021 15:31 Відповісти
Вірмени нас зрадили, це так. Але в історії це лиш короткий політичний сценарій. Якщо ж говорити про протистояння християн та мусульман у світі, то ми маєм бути на боці своїх. Бо жорстокий мусульманський світ поглинає Европу зі швидкістю світла. Ось живий приклад по Іспанії. Чомусь іспанська прикордонна гвардія була пасивна. Іспанці в шоці.… Марокійський король відкрив на днях кордон до іспанії. За одну добу набігло в Еспанію 6000!!! Біженців. Це здебільшого(90%) молоді хлопці, яких іспанці називають менасами. Бо вони неповнолітні. Але злі і гарячі. Саме вони перевернули іспанську»хату». Страшні крадіжки, насильство, наркоторгівля. Поліція давно вже не справляється. На вулиці чи навіть у метро ти не можеш тримати телефон в руках, носити прикраси, вдягатись пристойно. Грабують на кожному кроці.Без ножів не ходять. Про туристів взагалі мовчу. В Барселоні в самому центрі, в найкращих місцях витіснені Европейці. Там живуть пакістанці та марокійці . Поліція працює денно і нощно, але з криміналом нічого не зробила і не зробить. Бо за крадіжку навть рецидивістів, що мають по 20 одинакових злочинів відпускають на слідуючий день. Мало того… Держава годує, дає допомогу та забезпечує житлом саме вихідців з цих країн. Вони-превілегійовані та ще африканці.
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20.05.2021 15:49 Відповісти
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