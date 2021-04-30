Загиблого на Донбасі воїна 14-ї ОМБ Володимира Гуляка поховали на Хмельниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

30 квітня, у місті Волочиськ Хмельницької області, відбулася урочиста церемонія прощання з Романом Володимировичем Гуляком, 1990 року народження, старшим сержантом, військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 27 квітня близько 12.30 в районі населених пунктів Оріхове і Новотошківське Сєверодонецького району Луганської області внаслідок підриву військової вантажівки "ГАЗ-66" на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За словами командира підрозділу мінометної батареї військової частини, де служив Роман Гуляк, у травні в військового мав закінчуватися контракт проходження військової служби.

Прощалися з молодшим сержантом на міській центральній площі. Командир підрозділу мінометної батареї військової частини А 1008 Михайло розповідає, Роман був головним сержантом, командиром мінометної батареї.

"Він проходив службу в нашому підрозділі від початку підписання контракту майже три роки, 7 травня цього року мав звільнятися. Але не дослужив тиждень до закінчення трьох річного контракту", - каже чоловік.

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Заступник Волочиського міського голови Володимир Сергійчук, особисто знав Романа, говорить його донька навчалася з ним у школі в одному класі. Розповідає, місцева влада допомогла в організації поховання військового.

"В таких випадках ми забезпечуємо за рахунок міської ради повністю процес поховання, а також ми виділяємо 10 тисяч гривень, на ті потреби, які потрібно для сім’ї, щоб зробили поховання. Далі будемо долучатися до встановлення пам'ятника, і всіх решти питань. У разі якщо сім'я буде звертатися будемо допомагати", - каже міський голова.

Директор Волочиського НВК, де навчався Роман, - Володимир Ревуцький каже, знав загиблого з дитинства.

"Роман це наш випускник 2007 року, в перший клас він також пішов до нашого навчального закладу. В нього мама в нас працювала, бабуся в нас працювала, ми його знаємо з маленького. Він навчався в нас в школі в класі правового профілю, він гарно танцював, займався спортом, був активним", - розповідає Володимир Ревуцький.

Директор додає, після школи хлопець продовжив навчання в обласному центрі.

"Після школи він навчався в коледжі Хмельницькому, а потім працював на машинобудівному заводі. А вже з 2015 року він в зоні АТО. 8 травня мав повернутися додому в нього завершувався контракт їх відвели вже з першої лінії, і мама вже готувалася до приїзду сина", - каже Володимир.

Роман Гуляк не планував служити у лавах Збройних Сил України після школи, додає Володимир Ревуцький.

"Я не думаю, що із самого початку він налаштовувався бути військовим, але коли виникли події у 2014 році вони тоді його підштовхнули", - говорить Володимир Ревуцький", - зазначається в повідомленні.

З близьких у Романа Гуляка залишилися мама, батько та бабуся.



