Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест. ФОТО

Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що подав депутатське звернення у поліцію через "зігування" на марші на честь річниці СС "Галичина" у Києві. Напередодні один із проросійських телеканалів зафільмував там чоловіка, який нібито віддає нацистський салют ㅡ виявилось, це була хитрість з ракурсом зйомки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Громадське.

Зокрема, телеканал "Наш" зафільмував блогера Володимира Кошовенка.

У кадрах, які поширились соцмережами, видно як з одного ракурсу (знятого телеканалом) чоловік нібито показує "нацистське вітання", а з іншого ㅡ тризуб.

Також читайте: "Слуга народу" Потураєв про марш до річниці створення СС "Галичина": Ми це не схвалюємо, але розуміємо цих людей. Ми не можемо їх судити

Сам Володимир Кошовенко заперечив те, що нібито "зігував". Каже, просто робив фото на фоні Львівського лева.

"На відео чітко видно, що рука лежить на серці, потім піднята (догори - ред.) і знову на серці. Насправді я не мав на меті робити незігу, а просто сфотографуватись. Вийшло що я зробив жест у вигляді "римського" привітання, щоправда пальці у формі тризубу. На жаль, це була величезна моя помилка", ㅡ написав він у Фейсбуці.

Читайте також: МЗС Ізраїлю засудило марш до річниці створення СС "Галичина", що відбувся в Києві

Він додав, що не належить до жодної партії чи організації: "Я не є прихильником ні московського миру, а ні гітлерівського режиму. Я засуджую обидва режими, бо це всесвітнє зло".

Водночас депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Вадима Рабінович заявив, що вже направив депутатське звернення до поліції з вимогою відкрити кримінальну справу "за фактом злочину".

"Повідомляють, що не було офіційних заяв щодо порушення закону прихильникам дивізії СС "Галичина"! Сьогодні подав у поліцію депутатське звернення з вимогою відкрити кримінальну справу за фактом злочину. Фото тих, хто зігує прикріплене. А також прізвища", — підкреслив Рабинович.