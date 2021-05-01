Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест. ФОТО
Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що подав депутатське звернення у поліцію через "зігування" на марші на честь річниці СС "Галичина" у Києві. Напередодні один із проросійських телеканалів зафільмував там чоловіка, який нібито віддає нацистський салют ㅡ виявилось, це була хитрість з ракурсом зйомки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Громадське.
Зокрема, телеканал "Наш" зафільмував блогера Володимира Кошовенка.
У кадрах, які поширились соцмережами, видно як з одного ракурсу (знятого телеканалом) чоловік нібито показує "нацистське вітання", а з іншого ㅡ тризуб.
Сам Володимир Кошовенко заперечив те, що нібито "зігував". Каже, просто робив фото на фоні Львівського лева.
"На відео чітко видно, що рука лежить на серці, потім піднята (догори - ред.) і знову на серці. Насправді я не мав на меті робити незігу, а просто сфотографуватись. Вийшло що я зробив жест у вигляді "римського" привітання, щоправда пальці у формі тризубу. На жаль, це була величезна моя помилка", ㅡ написав він у Фейсбуці.
Він додав, що не належить до жодної партії чи організації: "Я не є прихильником ні московського миру, а ні гітлерівського режиму. Я засуджую обидва режими, бо це всесвітнє зло".
Водночас депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Вадима Рабінович заявив, що вже направив депутатське звернення до поліції з вимогою відкрити кримінальну справу "за фактом злочину".
"Повідомляють, що не було офіційних заяв щодо порушення закону прихильникам дивізії СС "Галичина"! Сьогодні подав у поліцію депутатське звернення з вимогою відкрити кримінальну справу за фактом злочину. Фото тих, хто зігує прикріплене. А також прізвища", — підкреслив Рабинович.
Будь ласка, зачекайте...
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Коли прийшли совєти в 39, дід був малим, а старші хлопці підбігали до руского і показували йому тризуб, от їх то бісило. Але треба було швидко-швидко втекти. А всі решта сміялися в засідці
Деды воевали! А батя в танке горел, на подлодке тонул, в самолёте падал, снайпер подстрелил! Но видно не добили выродка, выжил гад...и стал убивать украинских патриотов националистов, обслуживать кремлёвских палачей оккупантов. Внук, сын их тоже московский холуй выродок РАБ инович. По крупному воровал на ЗОНЕ сидел , в психушке торчал и тоже стал гад помогать кремлёвским оккупантам захватывать украинские земли( Крым, Донбас и убивать украинцев преступно обслуживая кремлёвских захватчиков.
Вперед тупорилі імітатори!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
В Венгрии «Закон о компенсации» был принят в июне 1991 года. Впоследствии этот закон был дополнен другими нормативными актами. Общая сумма компенсации составила около 100 млрд форинтов.
В Польше 20 февраля 1997 года был принят закон «Об отношении государства к еврейским общинам в Польской республике»
В Норвегии в 1998 году правительство приняло решение выплатить 450 млн норвежских крон.==25 июня 2009 года правительство Литвы представило в сейм проект закона о выплате еврейской общине компенсации в размере 113 млн литов (32,7 млн евро). 13 июля правительство приняло решение об увеличении суммы до 130 млн литов (37 млн евро) ===================Впрочем, есть еще более непаханое поле: более всего пострадавшие от нацистов евреи Советского Союза и стран Восточной Европы обделены больше всех.
Косиор тоже еврей, только из Польши.
Вы еще вспомните типа "латышских стрелков" в ВЧК, которые были выходцами с Литвы, но по национальности были такие же евреи, как и 258 "мальчиков-часовщиков", которых Бронштейн (Троцкий) привез из США на пароходе, для совершения Октябрьского переворота в Петербурге (1917-й год).
ПС. А Джохар Дудаєв, на жаль, мав слабкі знання з історії українського народу і тому глибоко помилявся. Бо насправді українці, повернувшись і здобувши владу, волю чи самостійність, тут же перегризаються між собою і в результаті опиняються як не під поляками, так під литовцями, москалями чи ще кимсь. Доведено багатовіковою історією, в тому числі і 1918 - 1920-х років...
А например, Юрий Андропов еврей? А Жириновский?
А Зеленский еврей? А Гетьманцев?
А вот послушайте, что они СЕГОДНЯ творят в Украине и попробуйте заявить, что это не новый Геноцид украинцев!
https://www.youtube.com/watch?v=GN_tWvVbZgk
Горбачев украл у украинцев примерно 165 млрд в долларах США, по сегодняшнему курсу это примерно 300 млрд. долларов (за ночь украденные деньги в "Сбербанке СССР"), а Горбачев как раз и был ставленником Андропова и евреев, да и сам похоже из них.
А кто сегодня дает возможность Ахметову, Коломойскому и Порошенко воровать, как не Зеленский?
А нынешняя власть воспользовалась ПАНЭПИДЕМИЕЙ и притолкнула и распродажу земли, по наглому, в час ночи, лично Зеленским в зале ВР, и трудовой кодекс.
Собраться на Майдан = заразиться и умереть.
Но есть еще и Юлия Тимошенко, которая в четверг рассказала всему народу, что подготовила заключение юристов о нарушении Закона о рынке земли ОДИНАДЦАТИ статей Конституции Украины, и что в после праздника его занесут в офис Президента и зарегистрируют. И там будет прямо написано, что если Зеленский подпишет этот закон, то после того, как закончится его президентская каденция, он будет привлечен к уголовной ответственности по суду!!!
2. Маршируючи на честь Бандери і есесівців заразитись не боялись. Тобто це ГНИЛА ВІДМАЗКА.
3. Поправки до трудового кодексу в інтересах панів вносились на протязі всього їх панування, тобто всіх років незалежності, найкабальніші з них при Пороху, і жодного разу жоден патріот і рота не розкрив за їх відміну. Знову ГНИЛА ВІДМАЗКА.
4. Тимошенчиха це добре, але де ж протести ПАТРІОТІВ?
Про 30 лет. При Кравчуке воровали мало, потому в Украине жизнь была тогда раза в два богаче, чем в РФ (имел возможность сравнивать). При Кучме воровали больше, но не беспредельно. При Ющенко продолжили воровать с прибыли. При Януковиче воровали уже так, что прибылей не осталось. При Порошенко стали воровать уже с убытков. При Зеленском воруют уже у будущих поколений. Так что у вас слишком уж обобщенно.
2. Марш, это кратковременно и в масках. Майданы у нас длятся месяцами, вместе едят, вместе спят и тут огромная разница. Кстати, я заметил, что на ток-шоу евреи кричат про СС, забывая добавить термин "Вафен". "Вафен СС" - зелёная форма, а не чёрная. СС набирали из чистокровных арийцев, Вафен СС набирали как раз из граждан других наций, которых так же и в Вермахт брать было запрещено. Нюрнбергским трибуналом осуждены СС и СД, а Вафен СС?
3. А разве семья Порошенко не евреи?
4. Панэпидемия. Юлия Владимировна всегда действовала в рамках законности и в интересах украинского народа, даже когда он этого не понимает. А вы что, вооруженного бунта хотите? Когда у нашей границы стотысячная группировка трехсот летнего врага, только и ждущего подобного шанса?
2, 4. Розділення фашистів і вбивць на "поганих СС" і "білих і пухнастих СС" - тупий брєд, безглузда спроба виправдання зрадників і колаборантів. Знову ж ГНИЛА ВІДМАЗКА. Нюрберзьким трибуналом засуджені ВСІ підрозділи СС. Чи, може, у вироку треба було перерехувати поіменно кожного злочинця, що там служив? Так це неможливо, їх мільйони, і якщо ви, ті хто ліпить такі відмазки, цього не розумієте, ніхто вам не винен. Але, скоріше за все, прекрасно розумієте, та все одно упорото продовжуєте гнути своє, намагаючись виправдати злочинців.
Про необхідність нового майдану кухонні розмови почались вже через пару років після початку царювання однотурового гетьмана, але, знову ж, розуміючи, що справжнім організаторам і фінансистам майдану новий майдан абсолютно не потрібен, бо вони домоглись того, що хотіли і привели до влади тих, кого хотіли, а без серйозних організаторів і спонсорів ніякий майдан неможливий, будь-яка спроба "народних мас" самовільно вийти помайданити буде негайно закатана танками в асфальт під схвальні оплески демократичного світу, ви знов ліпите ГНИЛІ ВІДМАЗКИ, то про багатотисячні армади ворогів біля кордонів, які тільки й чекають нового майдану, щоб тут же нас забрати в рабство, то про пандемію...
3. Безумовно.
2. Вот именно, что СС, а не Вафен СС, которые, повторю, даже форму иную носили - зеленую, а не чёрную. Генеральный штаб Вермахта, Абвер, СД - перечислены. Так что не стоит передергивать.
Советский разведчик Березняк (с которого почти на 100% сняли художественный фильм "Майор Вихрь") побывал и в застенках Гестапо, а потом в застенках НКВД, так он рассказывал, что в НКВД было гораздо хуже. Так что не разделяю НКВД и СС - и те и те палачи народов.
При СССР, все руководители райотделов милиции, назначались Москвой.
После получения Украиной независимости, чекисты провели (вот тут снимаю шляпу) очень умную операцию - в каждом, подчеркиваю КАЖДОМ районном отделении МВД Украины, они подобрали одного высокопоставленного офицера, задачей которого было собрать вокруг себя небольшую группу милиционеров и организовать КРЫШИВАНИЕ разных бизнесменов на своей территории. Такая схема не потребовала большого финансирования из Москвы, наоборот, скоро часть денег потекла и туда. А своим примером крышеватели разложили и большинство остального состава милиции, и тогда, примерно в 1995-м году, все рекетиры оказались под ментовской крышей 9достаточно вспомнить "орлов Кравченко", ментовской Харьков...).
Ну а когда разложены правоохранители, да при условии того, что СБУ было фактически филиалом московских чекистов (можно смело считать их, как и Андропова, в абсолютном большинстве по национальности евреями), а прокурорские и судейские запуганы рекетирскими беспредельщиками, то порядка в стране вряд ли стоит ожидать.
Ты его поддерживаешь ?