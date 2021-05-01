За період посилення карантину в Києві виявлено понад 10 тис. адміністративних правопорушень, - поліція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці забезпечували посилений контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час перебування столиці в "червоній" зоні карантину.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.
У столиці діяли посилені карантинні обмеження з 20 березня поточного року. З 5 квітня в Києві поліцейські в складі мобільних груп проводили посилений контроль і профілактичну роботу з метою необхідності дотримання протиепідемічних заходів та здійснювали перевірку спеціальних перепусток на проїзд в громадському транспорті.
"Правоохоронці цілодобово здійснювали перевірку об'єктів господарської діяльності, дотримання карантинних вимог пасажирами громадського транспорту і патрулювали місця відпочинку. В результаті за час посилення карантинних вимог поліцейські всього склали 10 562 адміністративних матеріалів. З них 957 на посадових осіб суб'єктів господарювання за частиною 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення), зокрема це - розважальні заклади, нічні клуби і ресторани.
На громадян за період "червоного" рівня епідемічної небезпеки складено 474 адміністративних протоколи за частиною 1 статті 44-3. Крім цього за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП відносно громадян винесено 9131 постанову", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Основним завданням поліцейських залишається превентивна профілактично роз'яснювальна робота серед громадян про необхідність дотримання карантинних заходів, в першу чергу, особистої безпеки.
"Незважаючи на пом'якшення карантину, поліцейські і надалі в межах компетенції контролювати дотримання правил карантину. Тому закликаємо громадян свідомо ставитися до діючих обмежень, використовувати засоби індивідуального захисту і дотримуватися соціальної дистанції, щоб не наражати себе і оточуючих на небезпеку", - додав керівник столичного главку поліції.
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https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/tishchenko-na-zakarpatti-zmusiv-kazati-glavu-mitnici-shcho-ugorci-druzi-ukrajinciv-novini-ukrajini-50157856.html Тищенко під час поїздки на Закарпаття змушував главу митниці казати, що «угорці наші друзі», та з'ясовував, чому недобудований туалет
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Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?
Тому що це давало приблизно в 20-30 разів більше позитивних результатів, ніж мало б бути при правильній обробці тестів. Штучне роздування статистики.
З такою зміною протоколу ймовірність за допомогою тесту "знайти САРС-ков-2" в в@кцинованій людині також в 20-30 разів менше. Крекс-пекс-фекс, і "в@кцини діють"!
Саме так "не дали поширитися новому коронавірусу" в Китаї.
Саме так "перемогли пландемію за допомогою в@кцини" в Ізраїлі. У статистиці смертності інсульт знову став інсультом, а не "ускладненням ковіда".
На його вимогу обладнання для медзакладу повинні були закупити в Європі. Однак в Міністерстві закордонних справ вирішили заощадити і купити медобладнання в сусідньому Китаї. У підсумку воно виявилось неякісним.
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