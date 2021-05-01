За період посилення карантину в Києві виявлено понад 10 тис. адміністративних правопорушень, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці забезпечували посилений контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час перебування столиці в "червоній" зоні карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

У столиці діяли посилені карантинні обмеження з 20 березня поточного року. З 5 квітня в Києві поліцейські в складі мобільних груп проводили посилений контроль і профілактичну роботу з метою необхідності дотримання протиепідемічних заходів та здійснювали перевірку спеціальних перепусток на проїзд в громадському транспорті.

Також читайте: Майже 30 тис. правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок під час великодніх богослужінь, - Нацполіція

"Правоохоронці цілодобово здійснювали перевірку об'єктів господарської діяльності, дотримання карантинних вимог пасажирами громадського транспорту і патрулювали місця відпочинку. В результаті за час посилення карантинних вимог поліцейські всього склали 10 562 адміністративних матеріалів. З них 957 на посадових осіб суб'єктів господарювання за частиною 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення), зокрема це - розважальні заклади, нічні клуби і ресторани.

На громадян за період "червоного" рівня епідемічної небезпеки складено 474 адміністративних протоколи за частиною 1 статті 44-3. Крім цього за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП відносно громадян винесено 9131 постанову", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Основним завданням поліцейських залишається превентивна профілактично роз'яснювальна робота серед громадян про необхідність дотримання карантинних заходів, в першу чергу, особистої безпеки.

Також читайте: Складено адмінпротокол на учасника маршу з нагоди створення дивізії СС "Галичина" за нацистське вітання, - Нацполіція

"Незважаючи на пом'якшення карантину, поліцейські і надалі в межах компетенції контролювати дотримання правил карантину. Тому закликаємо громадян свідомо ставитися до діючих обмежень, використовувати засоби індивідуального захисту і дотримуватися соціальної дистанції, щоб не наражати себе і оточуючих на небезпеку", - додав керівник столичного главку поліції.