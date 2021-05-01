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Новини Фото Трагедія в Одесі
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Понад 2,5 тис. правоохоронців почали охороняти правопорядк в Одесі, - МВС. ФОТО

На охорону громадської безпеки і порядку в Одесі 1 і 2 травня заступили більш ніж 2,5 тисячі правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Підкреслюється, що сьогодні вранці на Куликовому полі відбувся об'єднаний інструктаж всіх силових структур регіону, які будуть нести службу в святкові і пам'ятні дні.

"На підрозділах внутрішніх справ, які задіяні на охорону громадського порядку в Одесі сьогодні-завтра, лягло подвійне навантаження. Тематичні першотравневі акції, великодні відправи, заходи з приводу трагічних подій, які мали місце у 2014 році, - викликів достатньо. І завдання правоохоронних органів – забезпечити мирний перебіг усіх заходів і спокій жителів та гостей міста", - йдеться у повідомленні.

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Понад 2,5 тис. правоохоронців почали охороняти правопорядк в Одесі, - МВС 01
Понад 2,5 тис. правоохоронців почали охороняти правопорядк в Одесі, - МВС 02
Понад 2,5 тис. правоохоронців почали охороняти правопорядк в Одесі, - МВС 03
Понад 2,5 тис. правоохоронців почали охороняти правопорядк в Одесі, - МВС 04

МВС (3501) Одеса (5452) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+21
Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе - МВД - Цензор.НЕТ 6089
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01.05.2021 14:10
+17
Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе - МВД - Цензор.НЕТ 5694
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01.05.2021 14:14
+15
Правильно. Традиционный фестиваль барбекю - серьёзное дело!
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01.05.2021 14:06
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Правильно. Традиционный фестиваль барбекю - серьёзное дело!
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01.05.2021 14:06 Відповісти
Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе - МВД - Цензор.НЕТ 6089
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01.05.2021 14:10 Відповісти
Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе - МВД - Цензор.НЕТ 5694
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01.05.2021 14:14 Відповісти
Треба "павтаріть". Напакувати будинок профспілок ватою і підпалити.
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01.05.2021 14:39 Відповісти
баллончики с маслом "поребрским" надо выдать и когда вата визжит, то зажигалкой от Байдена чиркнуть нажав на кнопку, а потом уже на выбор - смеяться ли долго, или ответственно.

зачем чет охранять там то?
ну пускай беснуются, просто если высокая температура будет, то ясно всем что жарили шашлыки, правда сперва из петухов, а потом огон внезапно... ну вот, пожарные опять в карты играли и приехали уже на.... на угли, но без воды
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01.05.2021 14:11 Відповісти
Пожарники тоже на усиленном дежурстве, огнетушители на взводе.
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01.05.2021 14:24 Відповісти
Это счастье, что в центре событий оказались сотни футбольных фанатов, и спасли Одессу от кремлевской комуняцкой банды, могла случиться большая трпгедия, аваковские мусора оказались предателями и перешли на сторону рашистов, до сих пор за предательство никто не наказан.
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01.05.2021 14:36 Відповісти
Завтра Одесити мають вийти нв масову акцію - "День Перемоги Одеси над рашизмом та рюсскім "міром""!
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01.05.2021 14:42 Відповісти
Спасибо, цензор, за напоминание! Замариную свининку сегодня для дня жареной свиньи по-одесски
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01.05.2021 17:41 Відповісти
Целая армия бездельников, а в тяжелые для страны времена, как показал 2014 год, еще и пятая колона противника.
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01.05.2021 21:19 Відповісти
Тоже прикольно..хотя при сывочолому тратили немного меньше средств...и ватенполе просто минировали))))
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01.05.2021 21:56 Відповісти
 
 