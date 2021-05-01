Понад 2,5 тис. правоохоронців почали охороняти правопорядк в Одесі, - МВС. ФОТО

На охорону громадської безпеки і порядку в Одесі 1 і 2 травня заступили більш ніж 2,5 тисячі правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Підкреслюється, що сьогодні вранці на Куликовому полі відбувся об'єднаний інструктаж всіх силових структур регіону, які будуть нести службу в святкові і пам'ятні дні.

"На підрозділах внутрішніх справ, які задіяні на охорону громадського порядку в Одесі сьогодні-завтра, лягло подвійне навантаження. Тематичні першотравневі акції, великодні відправи, заходи з приводу трагічних подій, які мали місце у 2014 році, - викликів достатньо. І завдання правоохоронних органів – забезпечити мирний перебіг усіх заходів і спокій жителів та гостей міста", - йдеться у повідомленні.

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