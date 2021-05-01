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Водія Infinity G25 Білоконя, який влаштував смертельну ДТП у центрі Києва, арештовано без можливості внесення застави, - прокуратура (оновлено). ФОТО

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури і взяв під варту терміном на 60 діб водія автомобіля Infiniti, який в ніч на 1 травня 2021 року здійснив ДТП зі смертельними наслідками в центрі Києва. Можливість внесення застави суд своїм рішенням не передбачив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Як установлено слідством, 25-річний водій, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, не виконав вимогу поліції про зупинку транспортного засобу, та не впоравшись з керуванням автомобіля здійснив виїзд за межі проїзної частини з подальшим наїздом на опору світлофора. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 18-річна пасажирка цього автомобіля загинула на місці, водій та ще одна пасажирка цього ж транспортного заходу мають тілесні ушкодження", - зазначають в прокуратурі.

Також читайте: Водій Infinity G25, який спровокував смертельну ДТП у Києві, раніше затримувався патрульними за водіння в нетверезому стані, - Геращенко

Водія Infinity G25 Білоконя, який влаштував смертельну ДТП у центрі Києва, арештовано без можливості внесення застави, - прокуратура (оновлено) 01
Водія Infinity G25 Білоконя, який влаштував смертельну ДТП у центрі Києва, арештовано без можливості внесення застави, - прокуратура (оновлено) 02
Водія Infinity G25 Білоконя, який влаштував смертельну ДТП у центрі Києва, арештовано без можливості внесення застави, - прокуратура (оновлено) 03
Водія Infinity G25 Білоконя, який влаштував смертельну ДТП у центрі Києва, арештовано без можливості внесення застави, - прокуратура (оновлено) 04

Зазначається, що водія Infiniti затримали у порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі встановлюється обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Слідчі дії тривають.

Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ім'я водія, який влаштував смертельну ДТП - Білокінь П.С.

Як повідомлялося, п'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався в стовп в Києві. Загинула 18-річна дівчина.

ДТП (4467) Київ (19466) пияцтво (580)


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Топ коментарі
+30
https://inforesist.org/smi-v-kieve-vnuk-eks-glavy-mvd-ustroil-smertelnoe-dtp-skryvayas-ot-policzejskih/ По данным Telegram-канала «Киев Оперативный«, виновником аварии стал внук бывшего министра МВД Николая Билоконя. Отмечается, что авария произошла из-за того, что он якобы скрывался от полицейских и ехал на очень высокой скорости. Также указываются номера машины: AB0318HT.
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01.05.2021 16:07
+19
проститутки за бабки и в летающую тарелку сядут...
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01.05.2021 16:51
+15
Чомусь ті люди на інфініті...вірять що вони безсмертні.
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01.05.2021 15:35
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І номер видно. Чи можна дізнатись чия машина?
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01.05.2021 15:30 Відповісти
https://inforesist.org/smi-v-kieve-vnuk-eks-glavy-mvd-ustroil-smertelnoe-dtp-skryvayas-ot-policzejskih/ По данным Telegram-канала «Киев Оперативный«, виновником аварии стал внук бывшего министра МВД Николая Билоконя. Отмечается, что авария произошла из-за того, что он якобы скрывался от полицейских и ехал на очень высокой скорости. Также указываются номера машины: AB0318HT.
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01.05.2021 16:07 Відповісти
Есть уже официальное опровержение прокурора, о родстве этого Билоконя с бывшим министром.
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01.05.2021 16:55 Відповісти
Где оно?
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01.05.2021 17:16 Відповісти
На УКРНЕТе, минут 15 назад. Висело долго. Что, найти?
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01.05.2021 17:22 Відповісти
Вот оно: https://24tv.ua/prokuror-sprostuvav-zvyazki-vinuvattsya-dtp-kiyevi-novini-kriminal_n1615350
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01.05.2021 17:23 Відповісти
Сын "шахтёров и трактористов"
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01.05.2021 17:43 Відповісти
Та хрен зна, понятия не имею. В Мариуполе была, помню, серьезная авария с "Инфинити", в которой за рулем был бухой футболист Ковалев, из нашего местного ФК "Мариуполь". Там пацан в "Фиате"- калека на всю жизнь. Ну и всё. Тихо всё прошло.
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01.05.2021 17:46 Відповісти
внук не внук, а не пофіг, вбивця
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02.05.2021 13:00 Відповісти
Значить скоро випустять і без застави.
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01.05.2021 17:56 Відповісти
тебе випустять, з дурки
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02.05.2021 13:04 Відповісти
Не випустять, бо мене немає там.
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02.05.2021 17:13 Відповісти
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02.05.2021 18:53 Відповісти
Вопрос один и простой, чей это сын.
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01.05.2021 15:32 Відповісти
Антоніна Геращенко написав би що він був безробітний, але тут аж внук колеги Ахкаковаміністра
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01.05.2021 17:53 Відповісти
Сын "шахтёров и трактористов"
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01.05.2021 17:42 Відповісти
Дебила кусок!!
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01.05.2021 15:33 Відповісти
Чомусь ті люди на інфініті...вірять що вони безсмертні.
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01.05.2021 15:35 Відповісти
ну бачиш, вижило, і навіть не в лікарні, на СІЗО поїхало, а дівчина, нажаль...
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02.05.2021 13:05 Відповісти
Довбойоп... напевно понти дешеві перед дівчиной колотив, а іздити ще не навчився
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01.05.2021 15:35 Відповісти
во многом она была сама виновата. садится в машину к пьяному водителю не умно. родители видно не научили ее этому.
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01.05.2021 15:44 Відповісти
проститутки за бабки и в летающую тарелку сядут...
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01.05.2021 16:51 Відповісти
ти всіх під себе не рівняй
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02.05.2021 13:06 Відповісти
секас секас
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01.05.2021 15:44 Відповісти
Тепер йому треба влаштувати регулярний секас у камері.
Взагалі було б справедливо за неофіційними каналами у кримінальному світі внести корективи у поняття: смертельне ДТП по п'яні прирівнювати за ганебністю до педофілії та дітовбивства. Щоб такі не на колоніях поселення сиділи, а взагалі або не доживали до суду, або сиділи пробитими півнями і виходили на волю зламаними пасивними *********** без зубів та із кликухою Машка. Логіка аналогічна: там аргументом є діти, яких "не дай б-г на воле кто-то такой тронет", а тут "из-за такой падали на воле наши родные гибнут под колесами".
І водіям буде профілактика, бо знатимуть, що за п'яне ДТП їх чекатиме за ґратами те саме, що розбещувачів і різунів дітей - або розірвуть у СІЗО, або на довгі роки параша, дірявий посуд, статус нижче плінтусу і кілометри прутнів у рота й дупу (жіночий варіант для "зайцевих" - лесбійський кут і гонорейна ангіна).
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01.05.2021 16:11 Відповісти
ну вы же прекрасно знаете - в криминальном мире сейчас не те "понятия" шо были на заре их зарождения по гулагам, все решают бабки и знакомства, и сидеть этот "честный гражданин " будет так шо мама дорогая, и жрать будет то ,шо не которые и на свободе такого не кушают. если он вообще будет сидеть) , ну может дадут чисто показательно (потому шо сама тоня вмешается) а через пару лет все забудут. и можно выходить. вот сейчас кто то помнит ту зайцеву ? а проверить обычный пересичный громадянин может сидит она или нет?
а при правильной постановке вопроса , характеристика у этого парниши будет такая шо судьи плакать начнут прямо на рабочем месте крокодильими слезами.
ну и девочка погибшая, в три часа ночи села в машину к угашеному *****? послушать музыку ? выпить кофе? слабо мне верится ...может кто то в это свято верит , но мне думается шо она явно не кофе собиралась пить.
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01.05.2021 16:59 Відповісти
Мама и папа этого Билоконя говорят что эта девочка- любимая(с) их сынишки. У сынишки 1,43 промиле. Около бутыля водки, в зависимости от комплекции.
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01.05.2021 17:03 Відповісти
он вроде бы уже не раз попадался пьяный(как пишут), и она об этом не знала ? или знала шо он как обычно может все "порешать" с мусорами, по этому и поехала ,и не удивилась шо он в кизяках (хотя кизяки у каждого свои -кому то литр крепкого пива, кому то бутылка водки , еще и портвейном шлифонуть можно) ноги могут не идти а в машине едет. я знал одного таксиста, на волге ездил еще при совке - заезжал во двор (жена уже заранее открывала ворота ) глушил двигатель и выпадал пьяный с машины уже спящий - не одного штрафа 50лет стажа...... теперь эту девочку сашу , будут любить другие сущности , она может и жалеет сейчас о содеянном но уже ничего сделать не может.............наверное красивая была ..........
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01.05.2021 17:17 Відповісти
Так... Ключові слова - "було б справедливо".
Дійсно, поняття вже не ті, зараз і педофіл із баблом сидітиме у комфорті. Це факт.
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01.05.2021 17:04 Відповісти
Боже, яке ти хворе
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01.05.2021 18:23 Відповісти
але! вы куда нас приглашаете, в какое общество? Мы стремимся в цивилизованный мир или в криминальный? Есть законы и наказания по ним, которые должны соблюдаться. А то что вы предлагаете - дичь...
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02.05.2021 10:57 Відповісти
"Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов,то нет цели!" (с)

Водія Infinity G25, який влаштував смертельну ДТП у центрі Києва, арештовано без можливості внесення застави, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3123
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01.05.2021 15:49 Відповісти
Новина дня, вже третя стаття.
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01.05.2021 15:57 Відповісти
Йде за-кулісна гра. Кожен хоче заробити свої дивіденти
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01.05.2021 16:10 Відповісти
Воділу треба було не ізвлекать. Хай би посидів і подумав про життя
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01.05.2021 16:14 Відповісти
Под пресс с водилой?
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01.05.2021 17:24 Відповісти
Водитель молодеет с каждой новостью.
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01.05.2021 16:18 Відповісти
а почему такая "предвзятость" к водятлу инфинити ??
а почему такое же пьяное балтское чмо на бмв , убившее двоих молодых девок до сих пор на свободе ??
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01.05.2021 16:45 Відповісти
номер АВ 0318 НТ ? винницкий фермер-царёк решил сталичных тёлок портрахать ?
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01.05.2021 16:48 Відповісти
вот же тварына, чем думают малолетки садясь к бухому в машину я хз
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01.05.2021 16:49 Відповісти
машина по рынку стоит порядка 10-11k$ биток из США 11 года. Т.е. на данный момент уже старый бич-мобиль в котором быдло почувствовало себя мажорчиком переигравшим в ГТА.
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01.05.2021 16:53 Відповісти
А ну? За сколько авакян подпишется? Чумаданы уже собираются. На "прокуратуру" и "судей" можно вообще рукой махнуть. Те и за копейку мать продадут.
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01.05.2021 17:15 Відповісти
жаль, что не все к праотцам отправились....
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01.05.2021 17:15 Відповісти
ты яркое тому подтверждение
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01.05.2021 18:00 Відповісти
Тож под мухой?)
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01.05.2021 18:15 Відповісти
не знавец ваших снадобий
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02.05.2021 06:54 Відповісти
щаз Гера опять про повышение штрафов заноет???
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01.05.2021 17:19 Відповісти
Чьих(отпрыск)будет?
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01.05.2021 17:23 Відповісти
внук бывшего министра МВД Белоконя
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01.05.2021 17:39 Відповісти
Так и подумал.
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01.05.2021 18:24 Відповісти
За убийство в ДТП в пьяном виде надо судить как за предумышленное с отягчающими обстоятельствами и лишать пожизненно.
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01.05.2021 17:27 Відповісти
ещё и убегал от реформованых, после такого уже не отмазываются, даже в зимбабве... посмотрим
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01.05.2021 17:58 Відповісти
Дедушка отмажет. Муссор муссору глаз не выколет, - это тебе не Антоненко
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01.05.2021 17:38 Відповісти
Карма не пустое слово для всех этих "дедушек".
Знаю историю из из уст сестры такого мажора, убившего на дороге и отмазанного папой.
Чувак повесился через год.
Ровно в день убийства.
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01.05.2021 18:39 Відповісти
биток из сша а подушки повторно сработали, как же так? теории некоторых экспертов рушаться прямо на глазах
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01.05.2021 17:57 Відповісти
А что есть какая то проблема восстановить подушки после первого дтп?? Это только вопрос денег...и все..
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01.05.2021 21:12 Відповісти
ну дык я то это знаю, не знают юные эксперты которые доказывают обратное в каждой теме где всплывают битки
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02.05.2021 06:51 Відповісти
Ну теперь ему одним браслетом не обойтись. Два браслета мерзавцу! - по всей строгости зеленого правосудия!
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01.05.2021 17:58 Відповісти
А как он перепрыгнул разделительную и на встречной в столб въехал?
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01.05.2021 19:02 Відповісти
Вы верите в то,что этого внука Долбоконя «посадят???…
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01.05.2021 21:25 Відповісти
Добре що авто перевернулося,а то би переліз би на заднє сидіння і всім би розказував що він пасажир а водій пішов за цигарками
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01.05.2021 21:47 Відповісти
праздничные дтп только начались. Впереди новые трупы - синька, соль, бабы.
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01.05.2021 23:12 Відповісти
Покидьок відповість перед законом: МВС перевірить зв'язок п'яного водія з ексміністром Білоконем

Водія Infinity G25 Білоконя, який влаштував смертельну ДТП у центрі Києва, арештовано без можливості внесення застави, - прокуратура (оновлено) - Цензор.НЕТ 3417
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02.05.2021 00:31 Відповісти
Подібний на оберштурмбанфюрера SS.
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02.05.2021 11:49 Відповісти
Подібний до мусарського гада
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03.05.2021 10:09 Відповісти
Убить...
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02.05.2021 00:33 Відповісти
до речі хтось звернув увагу який міцний та якісний встановлений стовп..на Л.Українки ? Інфініті в хлам ..і при цьому летів..а стовп навіть не погнувся)) цікаво що за фірма стовпи ставила? напевне не та ща на шулявському мосту?
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02.05.2021 00:34 Відповісти
Хто такий микола білоконь
З листопада 2001 року Білоконь був заступником керівника Адміністрації Президента Леоніда Кучми.
Впродовж 2003 - 2005 років він обіймав посаду міністра внутрішніх справ. Після Помаранчевої Революції чиновник втік з України, аби уникнути кримінального переслідування. У ЗМІ опублікували копію паспорта гниды білоконя, яка свідчила про наявність у нього рассєянського громадянства.

Тепер ексміністр працює у міністерстві юстиції паРашії.
Джерело: https://uk.wikipedia.org/ Вікіпедія
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02.05.2021 00:37 Відповісти
мажор бидлоконь заслуговуэ кари разом з "звьоздним" папашей
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02.05.2021 09:43 Відповісти
конечно, не к месту и не в тему - опора светофора испытана по полной, не такая как на Шулявском мосту. Найти срочно подрядчика, привлечь к госзаказам...
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02.05.2021 11:04 Відповісти
Точно родственник коня, и совсем не важно какого.
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02.05.2021 11:41 Відповісти
Буде як із зайчихою: почекається доки спадуть хвилі "народного гніву" і уваги ЗМІ, а потім знайдеться спосіб відмазати або випустити по-тихому.
Тим більше, що із нашими тупоголовими і продажними суддями-прокурворами це не проблема.
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05.05.2021 10:45 Відповісти
 
 