Водія Infinity G25 Білоконя, який влаштував смертельну ДТП у центрі Києва, арештовано без можливості внесення застави, - прокуратура (оновлено). ФОТО

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури і взяв під варту терміном на 60 діб водія автомобіля Infiniti, який в ніч на 1 травня 2021 року здійснив ДТП зі смертельними наслідками в центрі Києва. Можливість внесення застави суд своїм рішенням не передбачив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Як установлено слідством, 25-річний водій, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, не виконав вимогу поліції про зупинку транспортного засобу, та не впоравшись з керуванням автомобіля здійснив виїзд за межі проїзної частини з подальшим наїздом на опору світлофора. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 18-річна пасажирка цього автомобіля загинула на місці, водій та ще одна пасажирка цього ж транспортного заходу мають тілесні ушкодження", - зазначають в прокуратурі.

Також читайте: Водій Infinity G25, який спровокував смертельну ДТП у Києві, раніше затримувався патрульними за водіння в нетверезому стані, - Геращенко









Зазначається, що водія Infiniti затримали у порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі встановлюється обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Слідчі дії тривають.

Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ім'я водія, який влаштував смертельну ДТП - Білокінь П.С.

Як повідомлялося, п'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався в стовп в Києві. Загинула 18-річна дівчина.