Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Зазначену територію перевірили поліцейські-вибухотехніки на наявність небезпечних предметів. На Куликовому полі з боку Італійського бульвару та на перетині вулиць Канатної й Пироговської встановили так звані фільтраційні пункти. Довкола обох площ обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на депарамент комунікацій Нацполіції.

"Увесь комплекс превентивних дій, що проводять правоохоронці, обумовлений метою не допустити порушень публічного порядку та загрози безпеці людей під час заходів з нагоди вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2014 року, які невдовзі розпочнуться в центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

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