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Великодня ніч в Україні минула спокійно і без порушень, - заступник голови МВС Яровий. ФОТО

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час всеукраїнської селекторної наради правоохоронних органів заявив, що Великодня ніч в Україні минула спокійно та без порушень, зокрема завдяки проведеній потужній превентивній роботі, а також належній координації взаємодії між усіма підрозділами МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Наразі грубих порушень правопорядку та карантинних норм під час святкових служб не зафіксовано. Публічний порядок, безпеку парафіян та дотримання карантинних обмежень у Великодню ніч забезпечували понад 29 000 правоохоронців", - зауважив перший заступник міністра.

В ніч з 1 на 2 травня великодні богослужіння відбулися у більш ніж 13 000 церквах та храмах України.

Також Сергій Яровий нагадав усім підрозділам, що Великодні свята продовжуються, та наказав зосередити особливу увагу на продовженні посиленого режиму несення служби до повного закінчення усіх святкових заходів.

"Слід зосередити увагу на місця перебування великої кількості громадян та ситуацію на автошляхах України. Особливо це стосується Одещини, де сьгодні тривають заходи присвячені подіям 2 травня 2014 року", - зазначив перший заступник міністра.

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Великодня ніч в Україні минула спокійно і без порушень, - заступник голови МВС Яровий 01
Великодня ніч в Україні минула спокійно і без порушень, - заступник голови МВС Яровий 02
Великодня ніч в Україні минула спокійно і без порушень, - заступник голови МВС Яровий 03

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В Киеве в субботу, 1 апреля, троим членам семьи, которые находились в своей квартире, стало плохо. Судороги начались и у троих сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов.

Пока врачи оказывали помощь ребенку - стало плохо и родителям. У них также начались судороги. Врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Пока ждали подмогу - судороги начались и у врачей.
"Новичек у Києві". А так, да в поліції все добре.
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02.05.2021 10:29 Відповісти
Вы про что?
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02.05.2021 10:55 Відповісти
А які повинні бути порушення? Пуляння один в одного крашанками?
Он посунули з кошиками довбодзьоби у рашкованську церкву, ту, що на Оболоні. Масово посунули. Війна ж бо!
Ото і є порушення, кількість латентних пособників ворога зашкалює!
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02.05.2021 10:39 Відповісти
Про нарушения мы узнаем через три недели по статистике заболеваний...
А через чнтыре - по статистике смертей)
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02.05.2021 10:53 Відповісти
Разве что, в прокасабских церквях маски не носили и дистанции вообще небыло, ибо было стадо. А так, ничего не нарушали, конечно.
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02.05.2021 11:22 Відповісти
В Пасхальную ночь в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной
А в остальном, прекрасная Маркиза...
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02.05.2021 12:35 Відповісти
не было? а мракобесы без масок в Лавре и прочих приходах -это норм ??
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02.05.2021 14:35 Відповісти
 
 