Великодня ніч в Україні минула спокійно і без порушень, - заступник голови МВС Яровий. ФОТО

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час всеукраїнської селекторної наради правоохоронних органів заявив, що Великодня ніч в Україні минула спокійно та без порушень, зокрема завдяки проведеній потужній превентивній роботі, а також належній координації взаємодії між усіма підрозділами МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Наразі грубих порушень правопорядку та карантинних норм під час святкових служб не зафіксовано. Публічний порядок, безпеку парафіян та дотримання карантинних обмежень у Великодню ніч забезпечували понад 29 000 правоохоронців", - зауважив перший заступник міністра.

В ніч з 1 на 2 травня великодні богослужіння відбулися у більш ніж 13 000 церквах та храмах України.

Також Сергій Яровий нагадав усім підрозділам, що Великодні свята продовжуються, та наказав зосередити особливу увагу на продовженні посиленого режиму несення служби до повного закінчення усіх святкових заходів.

"Слід зосередити увагу на місця перебування великої кількості громадян та ситуацію на автошляхах України. Особливо це стосується Одещини, де сьгодні тривають заходи присвячені подіям 2 травня 2014 року", - зазначив перший заступник міністра.

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