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Зеленський із дружиною 1 травня відвідав Івано-Франківщину. Це не офіційний візит, а відпочинок, - місцеві ЗМІ. ФОТОрепортаж

1 травня президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідав Верховину в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий портал Verkhovyna.life.

"Ніхто не очікував, але сьогодні 1-го травня Верховину відвідав президент України, Володимир Зеленський. Це був не офіційний візит, а відпочинок. Разом із дружиною побували на екскурсії в хаті-музеї "Тіна забутих предків", де проживав та творив Сергій Параджанов, провела для них екскурсію місцева гуцулка  Галина", –йдеться в публікації.

Крім цього повідомляється, що подружжя відвідало музей "Гуцульської магії", в якому, після екскурсії власник музею подарував президенту символ гуцулів - музичний інструмент трембіту.

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 Зеленський із дружиною 1 травня відвідав Івано-Франківщину. Це не офіційний візит, а відпочинок, - місцеві ЗМІ 01
Зеленський із дружиною 1 травня відвідав Івано-Франківщину. Це не офіційний візит, а відпочинок, - місцеві ЗМІ 02
Зеленський із дружиною 1 травня відвідав Івано-Франківщину. Це не офіційний візит, а відпочинок, - місцеві ЗМІ 03
Зеленський із дружиною 1 травня відвідав Івано-Франківщину. Це не офіційний візит, а відпочинок, - місцеві ЗМІ 04

Пресслужба президента про візит глави держави в Івано-Франківську область не повідомляла. Мабуть, дійсно  йдеться про  приватну поїздку. Невідомо, як довго президент з дружиною пробудуть на відпочинку. Водночас раніше повідомлялося, що 3 травня Зеленський здійснить робочий візит до Польщі.

Зеленський Володимир (23829) відпочинок (231) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+52
Опять отдых?? Когда же ты падло работать будешь??? Неделю ленку по парижским магазинам водил...и опять отдыхать?? Устал наверное пакеты с покупками таскать...бедненький...
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02.05.2021 10:52
+45
Як там у класика -"Чи може президент воюючої країни відпочивати?". Це вже який за рахунком? Вже за 20 перевалило?
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02.05.2021 10:52
+28
воно КОЖЕН месяц валит на отдых - бо сильно устает "на работе", приезжая к 12 часам и сваливая уже в 15-16 часов.. Все ж таки айкосы, сосны, белые дорожки..
А по факту - оно себе отдых устрает на 100-120 дней в году, получая за это еще и зарплату и отпускные...
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02.05.2021 11:02
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Об головы своих избирателей-нариду нравится.
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03.05.2021 04:48 Відповісти
доки захисники України в Одесі - вова хоч на франківщині без памперсів погуляє
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02.05.2021 22:47 Відповісти
дурне поїхало в турне...

шмаркля,придурку,ти звідки вилізло?
тебе не вчили, що в хаті знімають взуття?
ти,якщо не зняло свої гівнодави,натягло хоча б бахіли...

шмаркля,очевидно,що ти таки рогуль криворіжській.
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02.05.2021 23:16 Відповісти
Оно ж вещало что на праздники украинцам нужно сидеть дома смерть бороть,а само в Карпаты!Ну да,Моника устала,Моника хочет водочки,ТЬФУ.....
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02.05.2021 23:31 Відповісти
это самая зраднейшая зрадище во вселенной.
Да.
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03.05.2021 00:54 Відповісти
Чего же так ножками сучили последние три года,что Порошенко один раз отдыхал?
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03.05.2021 02:17 Відповісти
я не знаю чего же так ножками сучили последние три года, что Порошенко один раз отдыхал.
да он вообще ни разу не отдыхал. спал стоя и ел только пол порции.
Вот.
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03.05.2021 02:35 Відповісти
Не надоело делать вид,что глазки от ослиной мочи не щиплет? Или надеетесь,что никто не понимает,как вас поимели?
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03.05.2021 03:15 Відповісти
маску! маску!
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03.05.2021 11:56 Відповісти
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