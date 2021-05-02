Зеленський із дружиною 1 травня відвідав Івано-Франківщину. Це не офіційний візит, а відпочинок, - місцеві ЗМІ. ФОТОрепортаж

1 травня президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідав Верховину в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий портал Verkhovyna.life.

"Ніхто не очікував, але сьогодні 1-го травня Верховину відвідав президент України, Володимир Зеленський. Це був не офіційний візит, а відпочинок. Разом із дружиною побували на екскурсії в хаті-музеї "Тіна забутих предків", де проживав та творив Сергій Параджанов, провела для них екскурсію місцева гуцулка Галина", –йдеться в публікації.

Крім цього повідомляється, що подружжя відвідало музей "Гуцульської магії", в якому, після екскурсії власник музею подарував президенту символ гуцулів - музичний інструмент трембіту.

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Пресслужба президента про візит глави держави в Івано-Франківську область не повідомляла. Мабуть, дійсно йдеться про приватну поїздку. Невідомо, як довго президент з дружиною пробудуть на відпочинку. Водночас раніше повідомлялося, що 3 травня Зеленський здійснить робочий візит до Польщі.