У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 2 травня, в світлий день Пасхи Христової настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого собору архієпископ Агапіт зустрів благодатний Вогонь, який прибув з Єрусалима.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, 1 травня Благодатний вогонь зійшов в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.
ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук
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https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY
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