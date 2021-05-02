У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 травня, в світлий день Пасхи Христової настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого собору архієпископ Агапіт зустрів благодатний Вогонь, який прибув з Єрусалима.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.































































Як повідомлялося, 1 травня Благодатний вогонь зійшов в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук