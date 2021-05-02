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У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 травня, в світлий день Пасхи Христової настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого собору архієпископ Агапіт зустрів благодатний Вогонь, який прибув з Єрусалима.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 01

У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 02
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 03
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 04
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 05
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 06
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 07
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 08
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 09
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 10
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 11
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 12
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 13
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 14
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 15
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 16
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 17
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 18
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 19
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 20
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 21
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 22
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 23
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 24
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 25
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 26
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 27
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 01
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 29
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 30
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 31
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима 32

Як повідомлялося, 1 травня Благодатний вогонь зійшов в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук

Великдень (360) Собор (37) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+10
люди, да что же вы за люди такие? держитесь от поповников подальше - проживете подольше. так нет, они еще и детей туда тащат...
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02.05.2021 12:33
+4
И вроде ж взрослые люди на фотографиях.
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02.05.2021 12:19
+3
DZIDZIO - Молитва за Україну

https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY

Молитва за Україну» - урочистий музичний твір, відомий також під назвою «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» або як духовний гімн України, музика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Лисенка , слова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Кониського . Написана в https://uk.wikipedia.org/wiki/1885 1885 році.
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02.05.2021 12:11
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DZIDZIO - Молитва за Україну

https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY

Молитва за Україну» - урочистий музичний твір, відомий також під назвою «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» або як духовний гімн України, музика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Лисенка , слова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Кониського . Написана в https://uk.wikipedia.org/wiki/1885 1885 році.
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02.05.2021 12:11 Відповісти
... думала, что это фокус, пока на себе не убедилась, что огонь не обжигает
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02.05.2021 12:17 Відповісти
а нафиг тебе это надо знать?
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02.05.2021 13:17 Відповісти
Мадам...огонь он и в Африке огонь...и он и в Африке обжигает...
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02.05.2021 13:12 Відповісти
...так для многих и зиленскай - президент
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02.05.2021 14:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ns_s2uMJc-8&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%A0%D0%9F%D0%A6%2C%D0%9C%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5.%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9F%D0%93%D0%9C%2F%D0%98%D0%93%D0%9C. Сделать благодатный огонь своими руками (видео)
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02.05.2021 13:14 Відповісти
Агапит - дорогой, уважаемый по-гречески
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02.05.2021 12:17 Відповісти
Очень агапит, очень...
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02.05.2021 13:31 Відповісти
И вроде ж взрослые люди на фотографиях.
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02.05.2021 12:19 Відповісти
Вроде.
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02.05.2021 13:32 Відповісти
люди, да что же вы за люди такие? держитесь от поповников подальше - проживете подольше. так нет, они еще и детей туда тащат...
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02.05.2021 12:33 Відповісти
Мелкие дрожащие твари, не пользующиеся собственным мозгом.
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02.05.2021 12:39 Відповісти
ты большой кусок гамна, нормально подумал своей пустой башкой, что додуматься до такого высера...
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02.05.2021 13:08 Відповісти
А ты видно сильно верующий неофит.
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02.05.2021 13:10 Відповісти
опять головой подумал??
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02.05.2021 13:14 Відповісти
Для тебя это в диковинку?
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02.05.2021 13:23 Відповісти
вообще не злой.. только надо понимать что за крест убили больше людей чем наверное за всё существование..
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02.05.2021 13:16 Відповісти
Да , за крест многих пожгли. Особенно баб с признаками ума. Теперь одно дурьё с маникюрами и айфонами вокруг.
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02.05.2021 23:53 Відповісти
...у половины оленей нет маски или она на подбородке - Д,Б
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02.05.2021 12:40 Відповісти
А в храмах вирусов нет, только сквозняк.
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02.05.2021 13:29 Відповісти
Да и тот в головах.
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02.05.2021 13:36 Відповісти
Нє то є классика « розруха в головах» А той вогонь ще першого травня у вечорі до Одеси австрійським чартером прольотом підвезли.... а вже потім далі до Києва)))) шалом шабат))))
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03.05.2021 18:24 Відповісти
а знаете как тысячи лет было до того времени пока не влезло туда одно туловище...
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02.05.2021 13:10 Відповісти
Шо, прям настоящий-настояший? Надо же.
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02.05.2021 13:28 Відповісти
Старушка Zippo не підвела
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02.05.2021 13:35 Відповісти
Рік за роком ізраїльське Міністерство Єрусалиму та спадщини (за постійної співпраці грецького та вірменського патріархатів) бездоганно постачає віруючим чудо благодатного вогню. Без жодної надії на подяку.
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02.05.2021 14:32 Відповісти
пофік на міністерство... Людям потрібна віра у щось хороше. Багатьом з них потрібний матеріальний символ. Якщо б той вогонь випадковим чином погас і його запалили б від сірника, то він все одно був би благодатним. Для віруючих. а для подібним арієлям - пуста вигадка. Та рідібога - ніхто ж не навязує, ніхто ж навіть не запрошує (не примушує тим більше). А так хочеться...
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02.05.2021 22:19 Відповісти
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима - Цензор.НЕТ 5528

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02.05.2021 15:16 Відповісти
А в нашу ананіческую церкафь фсьо равно он раньше прібил!!Слава навинскаму!!!Так что шах и мат вам, біндерафци!!
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02.05.2021 16:15 Відповісти
Там новинский, там Нарик. Аксиома Эскобара.
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02.05.2021 23:55 Відповісти
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима - Цензор.НЕТ 2831
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02.05.2021 20:08 Відповісти
Дяаую
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03.05.2021 18:26 Відповісти
"Кусочек белого фосфора растворяют в четыреххлористом углероде . В раствор макают фитилек. После того как тетрахлорметан испарится, фосфор загорается сам и зажигает свечу. Удобно, что самовозгорание происходит не сразу - времени как раз достаточно, чтобы перенести свечку или лампаду в нужное место." Знание -сила!
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04.05.2021 12:10 Відповісти
 
 