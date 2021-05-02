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Новини Фото Агресія Росії проти України
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7 років тому в небі над Слов'янськом терористи збили два українські вертольоти Мі-24, - МВС

Сім років тому в небі над Слов’янськом збройні формування РФ збили два українські гелікоптери МІ-24: бортовий номер "40 жовтий" та "09 жовтий", зі складу 16-ї окремої бригади армійської авіації ЗСУ, керували ними майор Плоходько та майор Руденко, які виконували бойове завдання із забезпечення повітряного патрулювання у районі міста Слов’янськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Близько 3-ї години ранку, ракетами, випущеними терористами з переносного зенітно-ракетного комплексу, було збито гелікоптер "09 жовтий". Командир екіпажу Сергій Руденко дав можливість одному з членів екіпажу покинути гелікоптер і намагався врятувати ще одного. Гвинтокрил впав, і в ньому почали вибухати боєприпаси. Майор Сергій Руденко і старший лейтенант Ігор Гришин загинули, поранений капітан Євген Краснокутський був захоплений підрозділом російсько-терористичних військ (05 травня того ж року його було звільнено).

Гелікоптер "40 жовтий", під командуванням, Руслана Плоходька полетів на допомогу. Близько 04:40 він теж був збитий російськими найманцями з ПЗРК. Разом з командиром загинули члени екіпажу гвинтокрилу МІ-24П ("40 жовтий") майор Олександр Сабада і капітан Микола Топчій.

За особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цільності України,

Указом Президента України від 20 червня 2014 року № 543/2014 орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджено:

капітана Грішина Ігоря Івановича;

підполковника Сабаду Олександра Борисовича;

майора Топчія Миколу Миколайовича.

Указом Президента України від 02 серпня 2014 року № 631/2014 орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджено:

майора Краснокутського Євгена Олексійовича;

підполковника Руденка Сергія Сергійовича (посмертно);

підполковника Плоходька Руслана Володимировича (посмертно).

Давайте у цей день згадаємо українських пілотів.

Вічна слава захисникам!"

Також читайте: Російські окупанти передали Росгвардії українські вертольоти, захоплені в Криму. ФОТОрепортаж

7 років тому в небі над Словянськом терористи збили два українські вертольоти Мі-24, - МВС 01

бойовик (3414) тероризм (2867) вертоліт (878) Слов’янськ (599)


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Топ коментарі
+33
Царство їм Небесне!
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02.05.2021 11:58
+30
Вічна пам'ять Героям... Ніколи не забудемо
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02.05.2021 12:00
+28
В цей день героїчно загинули ще два Героя!
Десятник ПС Ігор Іванов та Андрій Бірюков.
Першого Порошенко нагородив посмертно бойовим орденом "за мужність"
Вічна шана героям!
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02.05.2021 12:09
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Царство їм Небесне!
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02.05.2021 11:58 Відповісти
Конечно глупо сбивать российские леталки над нашей территорией,

но очень хочется !
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02.05.2021 12:00 Відповісти
над их территорией
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02.05.2021 12:23 Відповісти
Вічна пам'ять Героям... Ніколи не забудемо
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02.05.2021 12:00 Відповісти
Нажаль, вбивці досі не покарані!
І з таким керівництвом України, та пасивністю громадян, чекати доведеться довго.
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02.05.2021 12:00 Відповісти
В цей день героїчно загинули ще два Героя!
Десятник ПС Ігор Іванов та Андрій Бірюков.
Першого Порошенко нагородив посмертно бойовим орденом "за мужність"
Вічна шана героям!
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02.05.2021 12:09 Відповісти
рашизм = тероризм!
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02.05.2021 12:39 Відповісти
Вечная память!
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02.05.2021 12:46 Відповісти
Вечная память ребятам! Лучшей бригад АА ,Слава!
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02.05.2021 12:52 Відповісти
Якщо хто не пам'ятає, ТО НАГАДУЮ - гвинтокрили не вели вогонь, їх відправили з ідіотською місією - РОЗКИДАТИ АГІТКИ для місцевих дебілів, щоб не підтримували кацапських диверсантів. А треба було просто лупити по всьому, що рухалось і здавалось підозрілим. За ідіотизм командування заплатили життям безцінні пілоти, як завжди буває на війні, і нічого "героїчного" у їх безглуздій смерті немає. Усю "героїчність" вигадало те саме недолуге командування, що й було винуватцем їхньої загибелі, це така нехитра спроба хєнєралів відвести від себе підозри у службовому злочині.
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02.05.2021 12:53 Відповісти
Кинов советских пересмотрел о погибающих в атаке комиссаров?Любая смерть за Родину -героическая....
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02.05.2021 14:17 Відповісти
Смерть героя трагедия для нации, только совковая пропаганда героизировала смерть "за родину, за Сталина". Не умирать за родину должны герои, а жить для неёhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcnNr30KvwAhXwsosKHX2oD9MQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fjesus-portal.ru%2Flife%2Fnews%2Fne-umirat-za-rodinu-a-zhit-dlya-nee%2F&usg=AOvVaw2wF3Ge2ZPxQ9hS8tITT3Sd
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02.05.2021 21:33 Відповісти
збройні формування РФ це збройні формування РФ, а не терористи. Ціла РФ - держава терористична.
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02.05.2021 12:59 Відповісти
Вічна пам'ять захисникам нашої країни. А говнокомандувач згадав сьогодні про воїнів, які віддали своє життя для того, щоб ми могли відмічати, не "отмєчать" Великдень!
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02.05.2021 13:01 Відповісти
Зная, что у террористов есть ПЗРК, отправили ещё один вертолет.
Из украинских источников нельзя узнать, откуда ПЗРК. Это огромный секрет.
Гиркин говорит, что из Краматорска.
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02.05.2021 14:36 Відповісти
Стреляли "дуплетом", шансов уклониться практически не было...
Стреляли явно подготовленные оккупанты.
ПЗРК якобы захватили в технике, которую 16 апреля сдал батальон 25-й бригады. Так оно или нет до сих пор не ясно. Путята пишет, что правда, другие - враньё...
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03.05.2021 02:39 Відповісти
Как тяжело осознавать, что погибли ребята из-за тварей конченных, безмозглых ублюдков которые еще вчера жилы с нами в одной стране, а сегодня ****, без какой-то малейшей ***** причины начали выплескивать желч и злобу на все украинское! Я до сих пор стараюсь найти причину и немогу, не понимаю: ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ ? Наверное они жили с этим, с той злобой, ненавистью, она та чернота **** спала где то у них внутри. Не может быть полумер в этой ситуации: или черное, или белое. Закрыть границы, поставить стену и послать на *** всю ту гниль вместе с рашай ********. И ****** их без разбору, так как ******* они под Зеленопольем, Волновахой. 7 лет мы всеми способами показываем что любим их ждем .... на Х_Я? Они смеються с нас, с Украины, с нашей мовы... Идите на Х_У твари.
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02.05.2021 14:37 Відповісти
Верно на все 100500%!
7 років тому в небі над Слов'янськом терористи збили два українські вертольоти Мі-24, - МВС - Цензор.НЕТ 9632
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02.05.2021 21:39 Відповісти
Під Ваше описання підпадають більшість теперішніх службовців сбу, поліції, майже усі прокурвори і судді.
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05.05.2021 11:40 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

7 років тому в небі над Слов'янськом терористи збили два українські вертольоти Мі-24, - МВС - Цензор.НЕТ 9179
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02.05.2021 21:37 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ.
7 років тому в небі над Слов'янськом терористи збили два українські вертольоти Мі-24, - МВС - Цензор.НЕТ 7940
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03.05.2021 22:23 Відповісти
 
 