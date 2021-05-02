7 років тому в небі над Слов'янськом терористи збили два українські вертольоти Мі-24, - МВС
Сім років тому в небі над Слов’янськом збройні формування РФ збили два українські гелікоптери МІ-24: бортовий номер "40 жовтий" та "09 жовтий", зі складу 16-ї окремої бригади армійської авіації ЗСУ, керували ними майор Плоходько та майор Руденко, які виконували бойове завдання із забезпечення повітряного патрулювання у районі міста Слов’янськ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Близько 3-ї години ранку, ракетами, випущеними терористами з переносного зенітно-ракетного комплексу, було збито гелікоптер "09 жовтий". Командир екіпажу Сергій Руденко дав можливість одному з членів екіпажу покинути гелікоптер і намагався врятувати ще одного. Гвинтокрил впав, і в ньому почали вибухати боєприпаси. Майор Сергій Руденко і старший лейтенант Ігор Гришин загинули, поранений капітан Євген Краснокутський був захоплений підрозділом російсько-терористичних військ (05 травня того ж року його було звільнено).
Гелікоптер "40 жовтий", під командуванням, Руслана Плоходька полетів на допомогу. Близько 04:40 він теж був збитий російськими найманцями з ПЗРК. Разом з командиром загинули члени екіпажу гвинтокрилу МІ-24П ("40 жовтий") майор Олександр Сабада і капітан Микола Топчій.
За особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цільності України,
Указом Президента України від 20 червня 2014 року № 543/2014 орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджено:
капітана Грішина Ігоря Івановича;
підполковника Сабаду Олександра Борисовича;
майора Топчія Миколу Миколайовича.
Указом Президента України від 02 серпня 2014 року № 631/2014 орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджено:
майора Краснокутського Євгена Олексійовича;
підполковника Руденка Сергія Сергійовича (посмертно);
підполковника Плоходька Руслана Володимировича (посмертно).
Давайте у цей день згадаємо українських пілотів.
Вічна слава захисникам!"
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І з таким керівництвом України, та пасивністю громадян, чекати доведеться довго.
Десятник ПС Ігор Іванов та Андрій Бірюков.
Першого Порошенко нагородив посмертно бойовим орденом "за мужність"
Вічна шана героям!
Из украинских источников нельзя узнать, откуда ПЗРК. Это огромный секрет.
Гиркин говорит, что из Краматорска.
Стреляли явно подготовленные оккупанты.
ПЗРК якобы захватили в технике, которую 16 апреля сдал батальон 25-й бригады. Так оно или нет до сих пор не ясно. Путята пишет, что правда, другие - враньё...