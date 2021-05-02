7 років тому в небі над Слов'янськом терористи збили два українські вертольоти Мі-24, - МВС

Сім років тому в небі над Слов’янськом збройні формування РФ збили два українські гелікоптери МІ-24: бортовий номер "40 жовтий" та "09 жовтий", зі складу 16-ї окремої бригади армійської авіації ЗСУ, керували ними майор Плоходько та майор Руденко, які виконували бойове завдання із забезпечення повітряного патрулювання у районі міста Слов’янськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Близько 3-ї години ранку, ракетами, випущеними терористами з переносного зенітно-ракетного комплексу, було збито гелікоптер "09 жовтий". Командир екіпажу Сергій Руденко дав можливість одному з членів екіпажу покинути гелікоптер і намагався врятувати ще одного. Гвинтокрил впав, і в ньому почали вибухати боєприпаси. Майор Сергій Руденко і старший лейтенант Ігор Гришин загинули, поранений капітан Євген Краснокутський був захоплений підрозділом російсько-терористичних військ (05 травня того ж року його було звільнено).

Гелікоптер "40 жовтий", під командуванням, Руслана Плоходька полетів на допомогу. Близько 04:40 він теж був збитий російськими найманцями з ПЗРК. Разом з командиром загинули члени екіпажу гвинтокрилу МІ-24П ("40 жовтий") майор Олександр Сабада і капітан Микола Топчій.

За особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цільності України,

Указом Президента України від 20 червня 2014 року № 543/2014 орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджено:

капітана Грішина Ігоря Івановича;

підполковника Сабаду Олександра Борисовича;

майора Топчія Миколу Миколайовича.

Указом Президента України від 02 серпня 2014 року № 631/2014 орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджено:

майора Краснокутського Євгена Олексійовича;

підполковника Руденка Сергія Сергійовича (посмертно);

підполковника Плоходька Руслана Володимировича (посмертно).

Давайте у цей день згадаємо українських пілотів.

Вічна слава захисникам!"

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