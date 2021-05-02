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Роботу правоохоронців на Куликовому полі в Одесі координує Яровий. Грубих порушень закону не зафіксовано, - МВС. ФОТО

По состоянию на 11:30 2 мая грубых нарушений закона и карантинных ограничений в ходе памятных мероприятий в Одессе не зафиксировано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Підкреслюється, що роботу підрозділів МВС, які сьогодні забезпечують правопорядок в Одесі, координує ситуаційний центр.

"Для узгодження дій силових структур до його складу входять представники всіх служб міністерства. Ситуаційний центр моніторить обстановку в місцях зібрання людей, на в’їздах та виїздах міста, до нього стікається вся інформація про оперативну ситуацію в регіоні в цілому. Основні сили та засоби силовиків сьогодні зосереджені біля Соборної площі, Куликового поля та у центральній частині міста. Також наряди правоохоронців виставлені біля культових споруд, де проходять святкові богослужіння. Вони проводять роз’яснювальну роботу з людьми та слідкують за дотриманням норм чинного законодавства й карантинних вимог", - випливає з повідомлення.

Безпосередньо на Куликовому полі роботу правоохоронців координують перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, очільник поліції регіону Олег Бех та керівники інших силових структур.

Станом на 11:30 грубих порушень закону та карантинних заходів не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасхальна ніч в Україні минула спокійно і без порушень, - заступник голови МВС Яровий. ФОТО

Роботу правоохоронців на Куликовому полі в Одесі координує Яровий. Грубих порушень закону не зафіксовано, - МВС 01
Роботу правоохоронців на Куликовому полі в Одесі координує Яровий. Грубих порушень закону не зафіксовано, - МВС 02
Роботу правоохоронців на Куликовому полі в Одесі координує Яровий. Грубих порушень закону не зафіксовано, - МВС 03

МВС (3501) Одеса (5458) Яровий (93)


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В ЭТОТ ДЕНЬ
Ровно семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одесе, в ходе спровоцированной российскими спецслужбами попытки силового захвата власти - произошел трагический пожар, в котором сгорело 42 пророссийских сепаратиста и еще 125 получили ожоги. Однако существует экспертное мнение, что эта трагедия была для Одессы меньшим злом - чем то, которое для этого города готовила Россия…
Но обо всем по порядку: после захвата Крыма, Путин в апреле 2014 года, дал команду на вторжение диверсионных групп ГРУ/ФСБ в пограничные луганскую, донецкую и харьковскую области с целью провозглашения там марионеточных «народных» республик - для создания плацдарма, с которого планировалось расширение в дальнейшей российской агрессии вглубь Украины. Но закрепиться, используя эффект неожиданности, отсутствие боеспособных частей ВСУ и даже добробатов - созданные в России незаконные (террористические) военизированные формирования, сумели только в части донецкой и луганской областей.
В Харькове попытка силового захвата власти потерпела неудачу, хотя свезенные из соседних российских областей титушки, пользуясь бездействием местной милиции, сумели захватить ОГА и объявить там ХНР. Однако министр МВД Аваков - не захотел отдавать Х#йлу (харьковский бренд) свой родной город и перехватил инициативу послав в Харьков единственный на то время лояльный власти милицейский спецназ, Винницкий полк «Ягуар» - который взял штурмом ОГА, захватив в плен «руководство» ХНР и сотню самых активных сепаратистов, а после этого несколько дней добросовестно молотил дубинками идущих на штурмы ОГА, МВД и СБУ колорадов - пока засланные из России гастролеры не сбежали за поребрик, а местные сепарские активисты укрылись в Л/ДНР.
Приблизительно в тоже время, в Днепропетровске, закаленный в рейдерских боях Беня Коломойский, увидев, как на Донбассе пропадают активы Ахметова - дерзко обозвав Путина шизофреником, зашугал местную русско-мировскую тусовку, не дав ватникам с российскими флагами и колорадскими лентами даже близко подойти к ОГА, МВД, СБУ чтобы попытаться объявить там очередную фейковую «народную» республику.
Однако России был мал интересен дотационный депрессивно-криминальный Донбасс, который в Кремле изначально собирались использовать как трамплин для захвата соседних промышленных областей, а если повезет, то и всей Украины. Поэтому, для того чтобы облегчить российским незаконным вооруженным формированиям, продвижение с этого плацдарма к Днепру и Киеву - Путин дал команду своим спецслужбам открыть против Украины второй фронт захватив на юге крупнейший в бывшем Союзе портовый комплекс, который находится в агломерации Одесса-Черноморск.
С этой целью в Одесу к началу мая, через Приднестровье, кураторы из ГРУ/ФСБ завезли достаточное количество агитаторов и боевиков, целью которых было: возбудить покусанных останкинским телевизором местных ватников и повести их на захват зданий органов власти с последующим объявлением марионеточной Одесской Народной Республики. После чего планировалось завести из того же Приднестровья, вооруженные отряды из числа переодетых российских «миротворцев» и других наемников, оружие и боеприпасы (со времен СССР, в Приднестровье сохранились огромные воинские склады). А дальше по отработанному в Л/ДНР сценарию: морские «гумконвои» из Крыма с замаскированными под отпускников российскими военными, с танками, артиллерией, РСЗО, ПВО и прочим тяжелым оружием. Для обеспечения этих «гумконвоев» к началу весны, Россия перебросила в Черное море из Балтийского и Северного морей - все большие десантные корабли, которые имелись на тот момент на плаву, в том числе: «Королев», «Саратов», «Ямал», «Калининград» и «Минск». Присутствие в Крыму весной 2014 года, такого количества десантных кораблей - можно объяснить только планами развития российской агрессии в Одессу.
Главной целью захвата Одессы было стремление России оставить Украину без крупных морских портов (Мариуполь в то время уже был захвачен российскими вооружёнными формированиями и освобожден только к 13 июня), что поставило бы Украину в тяжелейшее экономическое положение, а главное отвлекло бы значительные силы ВСУ от Донбасса, что дало бы возможность России расширять свою агрессию с донецкого плацдарма, дальше до линии реки Днепр. Кроме того, после десантирования российских вооруженных формирований, Одесса - должна была стать плацдармом для атаки на соседние Николаев и Херсон, а в перспективе Винницу и Житомир, чтобы отрезать Киев от западной границы взяв его в блокаду.
Но по данным российских разведок, в отличие от Л/ДНР, в Одессе проживает большое количество, проукраинского населения, которое могло оказать сопротивление захватам госучреждений формально необходимых для объявления марионеточной республики. Поэтому кураторами из ГРУ/ФСБ, было принято решение: сначала затерроризировать наиболее активную часть патриотически настроенных активистов украинцев - а уже после их деморализации захватывать ОГА, МВД и СБУ и объявлять ОНР. Для проведения акции устрашения, было принято решения жестокого разгона «Марша единства Украины» - который запланировали провести ультрас клубов Черноморец (Одесса) и Металлист (Харьков). Сформировав несколько ударных, колон, пророссийские боевики при полном попустительстве и даже под прикрытием одесской милиции, около 14-00, 2-го мая 2014 года, неожиданно нападают на колону участников марша единства, и применив огнестрельное (в том числе автоматическое) оружие - убивают шесть мирных демонстрантов, и ранят множество случайных прохожих. Однако российские организаторы этого побоища недооценили боевой дух украинских ультрас и представителей самообороны майдана, которые к тому времени уже имели значительный опыт уличных боев с вооруженными отрядами «Беркута» - поэтому даже безоружными сумели одержать победу над завезенными из ватного мира агрессивными алкашами. В результате пятичасовых уличных боев - ультрас и майдановцы обратили в бегство и частично пленили (передав продажной милиции) сепаратистов, и преследуя их вышли к Куликовому полю - где находился их палаточный городок и штаб. Остатки пророссийских боевиков - забаррикадировались внутри дома профсоюзов. После чего, принялись прямо в здании разливать бензин в бутылки и забрасывать сверху «коктейлями молотова» осадившую их самооборону и ультрас - в результате чего на одном из верхних этажей пролилось много бензина, что привело к возникновению пожара, в котором и погибли 42 сепаратиста, многие из которых имела паспорта России и Приднестровья.
Реагируя на попытку захвата власти, из Киева направили в Одессу нового губернатора, который: закрыл границу с Молдовой и разогнал скупленное спецслужбами России руководство областных и городских МВД, СБУ и прокуратуры - в результате чего пророссийские боевики остались без пополнения из Приднестровья и ментовской «крыши».
Таким образом после трагедии 2 мая, разжигаемое Россией сепаратистское движение в Одессе резко пошло на убыль. Потерпевшие поражение в уличных потасовках, местные колорадские активисты, которые ранее открыто собирались на улицах Одессы в банды штурмовиков и терроризировали проукраинское население города - теперь сами были деморализованы, присланное из-за поребрика руководство и местный актив сбежали через Приднестровье в Россию, большая часть оболваненных рядовых членов, очнулась от российской зомбо-пропаганды и потеряла интерес к русско-мировским акциям, а особо упоротое меньшинство затаились в глубоком подполье, не помышляя более о штурме ОГА, МВД, СБУ и провозглашении очередной придуманной в Кремле фейковой республики.
Анализ событий 2 мая 2014 года показывает: если бы тогда не удалось остановить сепаратистский шабаш в Одессе - сегодня Украине, пришлось бы воевать на два фронта, что повлекло бы за собой намного больше жертв среди невинных людей.
P.S. А теперь представьте - если бы в Донецке, в том же 2014 году: Захарченка, Плотницкого, Гиви, Моторолу, Гиркина, Ходаковского и еще пару десятков сепаров, загнали в здание ОГА и они там нарушив правила пожарной безопасности сгорели… …тогда, сегодня в 2021 году: донецкий аэропорт выполняет рейсы в Вену, Дубай, Анталью, «Шахтер» принимает Лигу европейских чемпионов на ДонбассАрене, все предприятия работают, строятся новые дома, ремонтируются дороги, нет комендантского часа и народ смеясь гуляет по улицам…
И ГДАВНОЕ 13 000 НАШИХ СОГРАЖДАН ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ!
Очень даже справедливая цена!!!
Работу правоохранителей на Куликовом поле в Одессе координирует Яровой. Грубые нарушения закона не фиксируются, - МВД - Цензор.НЕТ 5963

Работу правоохранителей на Куликовом поле в Одессе координирует Яровой. Грубые нарушения закона не фиксируются, - МВД - Цензор.НЕТ 6239

Работу правоохранителей на Куликовом поле в Одессе координирует Яровой. Грубые нарушения закона не фиксируются, - МВД - Цензор.НЕТ 8017
показати весь коментар
02.05.2021 12:58
+19
Живи, моя Одесса, живи и процветай! Чего не скажешь о "спасенном" Даунецке.
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02.05.2021 13:00
+13
Подвиг Героев добровольцев освободивших Одессу от путинских террористов невозможно переоценить. Процветающий украинский город-Герой Одесса и мрачный,депрессивный, разрушенный оккупантами Донецк дают возможнесть оценить глубину трагизма в случае захвата родной Одессы оккупантами.
Слава Героям освободившим Одессу!
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02.05.2021 13:11
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Уже хорошо.
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02.05.2021 12:54 Відповісти
В ЭТОТ ДЕНЬ
Ровно семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одесе, в ходе спровоцированной российскими спецслужбами попытки силового захвата власти - произошел трагический пожар, в котором сгорело 42 пророссийских сепаратиста и еще 125 получили ожоги. Однако существует экспертное мнение, что эта трагедия была для Одессы меньшим злом - чем то, которое для этого города готовила Россия…
Но обо всем по порядку: после захвата Крыма, Путин в апреле 2014 года, дал команду на вторжение диверсионных групп ГРУ/ФСБ в пограничные луганскую, донецкую и харьковскую области с целью провозглашения там марионеточных «народных» республик - для создания плацдарма, с которого планировалось расширение в дальнейшей российской агрессии вглубь Украины. Но закрепиться, используя эффект неожиданности, отсутствие боеспособных частей ВСУ и даже добробатов - созданные в России незаконные (террористические) военизированные формирования, сумели только в части донецкой и луганской областей.
В Харькове попытка силового захвата власти потерпела неудачу, хотя свезенные из соседних российских областей титушки, пользуясь бездействием местной милиции, сумели захватить ОГА и объявить там ХНР. Однако министр МВД Аваков - не захотел отдавать Х#йлу (харьковский бренд) свой родной город и перехватил инициативу послав в Харьков единственный на то время лояльный власти милицейский спецназ, Винницкий полк «Ягуар» - который взял штурмом ОГА, захватив в плен «руководство» ХНР и сотню самых активных сепаратистов, а после этого несколько дней добросовестно молотил дубинками идущих на штурмы ОГА, МВД и СБУ колорадов - пока засланные из России гастролеры не сбежали за поребрик, а местные сепарские активисты укрылись в Л/ДНР.
Приблизительно в тоже время, в Днепропетровске, закаленный в рейдерских боях Беня Коломойский, увидев, как на Донбассе пропадают активы Ахметова - дерзко обозвав Путина шизофреником, зашугал местную русско-мировскую тусовку, не дав ватникам с российскими флагами и колорадскими лентами даже близко подойти к ОГА, МВД, СБУ чтобы попытаться объявить там очередную фейковую «народную» республику.
Однако России был мал интересен дотационный депрессивно-криминальный Донбасс, который в Кремле изначально собирались использовать как трамплин для захвата соседних промышленных областей, а если повезет, то и всей Украины. Поэтому, для того чтобы облегчить российским незаконным вооруженным формированиям, продвижение с этого плацдарма к Днепру и Киеву - Путин дал команду своим спецслужбам открыть против Украины второй фронт захватив на юге крупнейший в бывшем Союзе портовый комплекс, который находится в агломерации Одесса-Черноморск.
С этой целью в Одесу к началу мая, через Приднестровье, кураторы из ГРУ/ФСБ завезли достаточное количество агитаторов и боевиков, целью которых было: возбудить покусанных останкинским телевизором местных ватников и повести их на захват зданий органов власти с последующим объявлением марионеточной Одесской Народной Республики. После чего планировалось завести из того же Приднестровья, вооруженные отряды из числа переодетых российских «миротворцев» и других наемников, оружие и боеприпасы (со времен СССР, в Приднестровье сохранились огромные воинские склады). А дальше по отработанному в Л/ДНР сценарию: морские «гумконвои» из Крыма с замаскированными под отпускников российскими военными, с танками, артиллерией, РСЗО, ПВО и прочим тяжелым оружием. Для обеспечения этих «гумконвоев» к началу весны, Россия перебросила в Черное море из Балтийского и Северного морей - все большие десантные корабли, которые имелись на тот момент на плаву, в том числе: «Королев», «Саратов», «Ямал», «Калининград» и «Минск». Присутствие в Крыму весной 2014 года, такого количества десантных кораблей - можно объяснить только планами развития российской агрессии в Одессу.
Главной целью захвата Одессы было стремление России оставить Украину без крупных морских портов (Мариуполь в то время уже был захвачен российскими вооружёнными формированиями и освобожден только к 13 июня), что поставило бы Украину в тяжелейшее экономическое положение, а главное отвлекло бы значительные силы ВСУ от Донбасса, что дало бы возможность России расширять свою агрессию с донецкого плацдарма, дальше до линии реки Днепр. Кроме того, после десантирования российских вооруженных формирований, Одесса - должна была стать плацдармом для атаки на соседние Николаев и Херсон, а в перспективе Винницу и Житомир, чтобы отрезать Киев от западной границы взяв его в блокаду.
Но по данным российских разведок, в отличие от Л/ДНР, в Одессе проживает большое количество, проукраинского населения, которое могло оказать сопротивление захватам госучреждений формально необходимых для объявления марионеточной республики. Поэтому кураторами из ГРУ/ФСБ, было принято решение: сначала затерроризировать наиболее активную часть патриотически настроенных активистов украинцев - а уже после их деморализации захватывать ОГА, МВД и СБУ и объявлять ОНР. Для проведения акции устрашения, было принято решения жестокого разгона «Марша единства Украины» - который запланировали провести ультрас клубов Черноморец (Одесса) и Металлист (Харьков). Сформировав несколько ударных, колон, пророссийские боевики при полном попустительстве и даже под прикрытием одесской милиции, около 14-00, 2-го мая 2014 года, неожиданно нападают на колону участников марша единства, и применив огнестрельное (в том числе автоматическое) оружие - убивают шесть мирных демонстрантов, и ранят множество случайных прохожих. Однако российские организаторы этого побоища недооценили боевой дух украинских ультрас и представителей самообороны майдана, которые к тому времени уже имели значительный опыт уличных боев с вооруженными отрядами «Беркута» - поэтому даже безоружными сумели одержать победу над завезенными из ватного мира агрессивными алкашами. В результате пятичасовых уличных боев - ультрас и майдановцы обратили в бегство и частично пленили (передав продажной милиции) сепаратистов, и преследуя их вышли к Куликовому полю - где находился их палаточный городок и штаб. Остатки пророссийских боевиков - забаррикадировались внутри дома профсоюзов. После чего, принялись прямо в здании разливать бензин в бутылки и забрасывать сверху «коктейлями молотова» осадившую их самооборону и ультрас - в результате чего на одном из верхних этажей пролилось много бензина, что привело к возникновению пожара, в котором и погибли 42 сепаратиста, многие из которых имела паспорта России и Приднестровья.
Реагируя на попытку захвата власти, из Киева направили в Одессу нового губернатора, который: закрыл границу с Молдовой и разогнал скупленное спецслужбами России руководство областных и городских МВД, СБУ и прокуратуры - в результате чего пророссийские боевики остались без пополнения из Приднестровья и ментовской «крыши».
Таким образом после трагедии 2 мая, разжигаемое Россией сепаратистское движение в Одессе резко пошло на убыль. Потерпевшие поражение в уличных потасовках, местные колорадские активисты, которые ранее открыто собирались на улицах Одессы в банды штурмовиков и терроризировали проукраинское население города - теперь сами были деморализованы, присланное из-за поребрика руководство и местный актив сбежали через Приднестровье в Россию, большая часть оболваненных рядовых членов, очнулась от российской зомбо-пропаганды и потеряла интерес к русско-мировским акциям, а особо упоротое меньшинство затаились в глубоком подполье, не помышляя более о штурме ОГА, МВД, СБУ и провозглашении очередной придуманной в Кремле фейковой республики.
Анализ событий 2 мая 2014 года показывает: если бы тогда не удалось остановить сепаратистский шабаш в Одессе - сегодня Украине, пришлось бы воевать на два фронта, что повлекло бы за собой намного больше жертв среди невинных людей.
P.S. А теперь представьте - если бы в Донецке, в том же 2014 году: Захарченка, Плотницкого, Гиви, Моторолу, Гиркина, Ходаковского и еще пару десятков сепаров, загнали в здание ОГА и они там нарушив правила пожарной безопасности сгорели… …тогда, сегодня в 2021 году: донецкий аэропорт выполняет рейсы в Вену, Дубай, Анталью, «Шахтер» принимает Лигу европейских чемпионов на ДонбассАрене, все предприятия работают, строятся новые дома, ремонтируются дороги, нет комендантского часа и народ смеясь гуляет по улицам…
И ГДАВНОЕ 13 000 НАШИХ СОГРАЖДАН ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ!
Очень даже справедливая цена!!!
Работу правоохранителей на Куликовом поле в Одессе координирует Яровой. Грубые нарушения закона не фиксируются, - МВД - Цензор.НЕТ 5963

Работу правоохранителей на Куликовом поле в Одессе координирует Яровой. Грубые нарушения закона не фиксируются, - МВД - Цензор.НЕТ 6239

Работу правоохранителей на Куликовом поле в Одессе координирует Яровой. Грубые нарушения закона не фиксируются, - МВД - Цензор.НЕТ 8017
показати весь коментар
02.05.2021 12:58 Відповісти
История не имеет сослагательного наклонения.
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02.05.2021 13:02 Відповісти
И поэтому фестиваль барбекю в Одессе теперь празднуется традиционно каждый год 2 мая.
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02.05.2021 13:23 Відповісти
це не "трагический пожар" , а благодатний вогонь для очищення України від мерзоти
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02.05.2021 13:02 Відповісти
В ті часи на одному з форумів хтось виклав:

Одесса послала путина на...
На север от Черного моря.
У Черного моря.

Далі вже забув.
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02.05.2021 13:03 Відповісти
пощю вк спс
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02.05.2021 13:11 Відповісти
оцих знищувати...
Роботу правоохоронців на Куликовому полі в Одесі координує Яровий. Грубі порушень закону не зафіксовано, - МВС - Цензор.НЕТ 821
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02.05.2021 13:57 Відповісти
Вай! Ми такі раді, що в Одесі отаке спокойствіє... Місце собі не знаходили чекаючи оце повідомлення з Одеси...
Трохи почекаємо поки одесчани поназакусюються до виникнення питання,
- ТЫ ХТО ТАКОЙ И ШО ТУТА ДЕЛАЕШЬ?
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02.05.2021 12:55 Відповісти
А кто такие "одесчани", я извиняюсь?
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02.05.2021 13:05 Відповісти
- одеситы.
А чего извиняешься? Этот вопрос - попытка подкатить к девушке?
Снмать двушку надо не вопросом, а предложением составить компанию в ресторане
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02.05.2021 13:22 Відповісти
Профессию не закамуфлировать, "девушка"?
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02.05.2021 13:32 Відповісти
Ясно. Ресторана не будет, бо сам из альфонсов...
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02.05.2021 14:06 Відповісти
Не истерии.
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02.05.2021 14:08 Відповісти
Интересно сколько аваков за фирменные масочки для ментов на карман отгреб?? И во сколько они обошлись бюджету...и вообще для,чего на них потратили бюджетные деньги...
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02.05.2021 12:56 Відповісти
Тряпичные маски не защищают ни человека от окружающих, ни окружающих от человека.
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02.05.2021 12:58 Відповісти
не захищають, але зменьшують ризики захворіти
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02.05.2021 14:23 Відповісти
Марш захисників Одеси | Наживо | Стрім 2

https://www.youtube.com/watch?v=nb1HY8xqG08
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02.05.2021 12:57 Відповісти
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02.05.2021 13:00 Відповісти
Вот на этой фотке береты Нацгвардии вполне нормально смотрятся. А в Мариуполе какой-то яркий цвет у них, с перебором яркий. Не знаю, должно быть одинаково, вроде как.
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02.05.2021 12:58 Відповісти
одинаковые они, просто так свет упал..
https://www.youtube.com/watch?v=dyWWwHBljJw
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02.05.2021 13:04 Відповісти
Во! Верно, такого цвета. Реально, ярчайший. Лучше бы такой, как на фотке был цвет.
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02.05.2021 13:06 Відповісти
Живи, моя Одесса, живи и процветай! Чего не скажешь о "спасенном" Даунецке.
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02.05.2021 13:00 Відповісти
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02.05.2021 15:28 Відповісти
Сьогодні, 2 травня, Соборній площі в Одесі за участі Національного Корпусу розпочався Марш захисників. Ініціатором заходу виступив Штаб захисту Одеси, до складу якого, окрім Нацкорпусу, увійшли громадські організації «Рух ветеранів України», «Інформаційний спротив», «Автомайдан Одеса», «Національний Спротив».
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02.05.2021 13:09 Відповісти
Главное подогнать в Одессу достаточно путинских автозаков, всю пропутинскую сволоту закидать в эти автозаки и вывезти на свалку, тогда наступит мир и благодать.
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02.05.2021 13:09 Відповісти
Подвиг Героев добровольцев освободивших Одессу от путинских террористов невозможно переоценить. Процветающий украинский город-Герой Одесса и мрачный,депрессивный, разрушенный оккупантами Донецк дают возможнесть оценить глубину трагизма в случае захвата родной Одессы оккупантами.
Слава Героям освободившим Одессу!
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02.05.2021 13:11 Відповісти
Героям Слава !
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02.05.2021 13:18 Відповісти
Скучно всё как то,пол дня прошло и не одному сепару по репе не настучали. Непорядок.
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02.05.2021 13:15 Відповісти
Пасха. день толерантності!!!! Христос Воскрес!!!!
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02.05.2021 14:09 Відповісти
Воистину воскрес !!!
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02.05.2021 14:15 Відповісти
Роботу правоохоронців на Куликовому полі в Одесі координує Яровий. Грубі порушень закону не зафіксовано, - МВС - Цензор.НЕТ 7801
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02.05.2021 13:43 Відповісти
Які перш чим провести своє самоспалення вбивали мирних людей:
Роботу правоохоронців на Куликовому полі в Одесі координує Яровий. Грубі порушень закону не зафіксовано, - МВС - Цензор.НЕТ 5218
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02.05.2021 13:58 Відповісти
Цензор правду НЕ СХОВАТИ. ЦЕ БУЛО банальне самоспалення вати і терористів які кидали коктейлі молотова із даху. Видаляй коментарі скільки влізе, але цим ти тільки себе опускаєш і записуєш в один ряд із параша змі.
Роботу правоохоронців на Куликовому полі в Одесі координує Яровий. Грубі порушень закону не зафіксовано, - МВС - Цензор.НЕТ 7974
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02.05.2021 14:04 Відповісти
Як це немає? Шуфрича, Скорика, Бойка ще не від...ли. Це дуже грубе правопорушення.
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02.05.2021 16:34 Відповісти
 
 