Роботу правоохоронців на Куликовому полі в Одесі координує Яровий. Грубих порушень закону не зафіксовано, - МВС. ФОТО

По состоянию на 11:30 2 мая грубых нарушений закона и карантинных ограничений в ходе памятных мероприятий в Одессе не зафиксировано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Підкреслюється, що роботу підрозділів МВС, які сьогодні забезпечують правопорядок в Одесі, координує ситуаційний центр.

"Для узгодження дій силових структур до його складу входять представники всіх служб міністерства. Ситуаційний центр моніторить обстановку в місцях зібрання людей, на в’їздах та виїздах міста, до нього стікається вся інформація про оперативну ситуацію в регіоні в цілому. Основні сили та засоби силовиків сьогодні зосереджені біля Соборної площі, Куликового поля та у центральній частині міста. Також наряди правоохоронців виставлені біля культових споруд, де проходять святкові богослужіння. Вони проводять роз’яснювальну роботу з людьми та слідкують за дотриманням норм чинного законодавства й карантинних вимог", - випливає з повідомлення.

Безпосередньо на Куликовому полі роботу правоохоронців координують перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, очільник поліції регіону Олег Бех та керівники інших силових структур.

Станом на 11:30 грубих порушень закону та карантинних заходів не зафіксовано.

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