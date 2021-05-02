Вночі в Києві на Дарниці близько 15 осіб влаштували бійку з різаниною, є постраждалі. ФОТО

У ніч на неділю, 2 травня, в Дарницькому районі Києва сталася масова бійка з різаниною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в фейсбуці.

Як зазначається, загалом боролися близько 15 людей з різних компаній. Одного госпіталізовано з ножовим пораненням в область печінки. Ще одному чоловіку з розбитим носом та розбитою головою, медики надали допомогу на місці. Більшість учасників сутички були в стані алкогольного сп'яніння.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, деталі уточнюються.

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