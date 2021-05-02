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Вночі в Києві на Дарниці близько 15 осіб влаштували бійку з різаниною, є постраждалі. ФОТО

У ніч на неділю, 2 травня, в Дарницькому районі Києва сталася масова бійка з різаниною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в фейсбуці.

Як зазначається, загалом боролися близько 15 людей з різних компаній. Одного госпіталізовано з ножовим пораненням в область печінки. Ще одному чоловіку з розбитим носом та розбитою головою, медики надали допомогу на місці. Більшість учасників сутички були в стані алкогольного сп'яніння.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, деталі уточнюються.

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Вночі в Києві на Дарниці близько 15 осіб влаштували бійку з різаниною, є постраждалі 01
Вночі в Києві на Дарниці близько 15 осіб влаштували бійку з різаниною, є постраждалі 02
Вночі в Києві на Дарниці близько 15 осіб влаштували бійку з різаниною, є постраждалі 03

бійка (739) Київ (19466)


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Топ коментарі
+16
НА Даринице??
Это "понаехавшие" рагулины-урки, донецко-криворожская гопота срет.
Загадили Киев, шантрапа-люмпен.
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02.05.2021 14:16
+11
Очередь святить пасочки не поделили видимо.
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02.05.2021 14:16
+7
...и конкурсы интересные (с)
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02.05.2021 14:22
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НА Даринице??
Это "понаехавшие" рагулины-урки, донецко-криворожская гопота срет.
Загадили Киев, шантрапа-люмпен.
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02.05.2021 14:16 Відповісти
ви праві, на печерську і подолі виключно англ/франц аристократія)
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02.05.2021 14:33 Відповісти
Та місцевість завжди була маргінальною. Чим ближче до Привокзальної - тим гірше.
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02.05.2021 14:38 Відповісти
Никогда в контексте района города не употребляется "В".
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02.05.2021 14:38 Відповісти
никогда не говори никогда, Дарница в Киеве исключение из правил
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02.05.2021 14:49 Відповісти
Троещина, Подол ...
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02.05.2021 19:28 Відповісти
Очередь святить пасочки не поделили видимо.
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02.05.2021 14:16 Відповісти
на праздник в весёлых масках бланжей по глазами
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02.05.2021 14:16 Відповісти
...и конкурсы интересные (с)
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02.05.2021 14:22 Відповісти
Дарница всегда была гиблым местом -- ещё в 70-е. ...типа Донбаса на Украине...
Недаром мы её называли Дырницей... *)
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02.05.2021 14:23 Відповісти
Не звизди! Да, криминала хватало, но беспределов никогда не было. "Залётным" доставалось по полной, от чего и боялись лезть "со своим уставом".
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02.05.2021 17:10 Відповісти
-- вот именно...

Девчуня моя со Старой Дарницы грит: Ко мне не езди -- побьют наши жлобы. А я к тебе на Отрадный сама буду приезжать -- у вас можно спокойно по улице погулять и в кино сходить без драки... ...нам тогда по 16 лет было -- 1976 год.
Так шо -- ты прав! -- Дырница -- ...вотчина привозных киевлян...*)
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02.05.2021 17:18 Відповісти
ха-ха...пролетарский р-н столицы, драки постоянные, пьянь - рвань- гопота вся там!))...с борщагами всегда соревновались по мордобою ..
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02.05.2021 22:32 Відповісти
Борщага - інтеллігентнєйшій район Києва, так шо паапрашу..
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03.05.2021 19:59 Відповісти
Праздничные трупы ведут свой счёт, а сегодняшний вечер и ночь походу также будут нескукчными.
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02.05.2021 14:24 Відповісти
нужно еще короткостволы разрешть всем. с 18 лет.
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02.05.2021 14:29 Відповісти
ну у гопоты короткоствол найдется без проблем и без разрешения, а бараньему стаду желательно даже роги поспиливать, чтоб и бодаться не было чем
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02.05.2021 14:53 Відповісти
та не ,я за то что бы каждому по совершеннолетию волыну и разрешение на нее выдавали. порядок в стране сразу будет. не сомневайтесь
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02.05.2021 14:55 Відповісти
а що повинні бути виключно у мажорів? До таких порядків звик?
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03.05.2021 20:00 Відповісти
я за то что бы в стране работали закон и суды а не закон джунглей
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04.05.2021 00:19 Відповісти
лучше гранаты, это эффективнее. и эффектнее.
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02.05.2021 20:16 Відповісти
христианские и совковые праздники всегда разлагали нашу Русь-Украину...
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02.05.2021 14:42 Відповісти
Кто участвовал в поножовщине чтят другую веру...
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02.05.2021 14:53 Відповісти
сомневаюсь...
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02.05.2021 15:39 Відповісти
только не на Дарнице, а в Дарнице, т.к. Дарница не была Киевом до 1920-х гг., а была самостоятельным пригородом
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02.05.2021 14:47 Відповісти
Борщага і Троєщина теж були селами (а частина Трої і досі є), але ніхто не каже в Борщазі чи в Троєщині!
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02.05.2021 15:51 Відповісти
тому що Троєщина залишилась селом напроти масива Троєщина, а Дарниця співпадає з колишнім містечком.. є ще виключення з правил у Києві: в Конча-Заспі, в Пуще (в Пуще-Водице)
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02.05.2021 16:03 Відповісти
Ну я весь час казав в Конча-Заспі і в Пущі, але на Дарниці (на Дарниці навіть родичі жили і теж казали на Дарниці)...
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02.05.2021 16:44 Відповісти
завжди казали в Дарниці, у Дарниці і зараз кажуть
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02.05.2021 16:52 Відповісти
ніхто так не каже
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03.05.2021 20:01 Відповісти
ще раз! в Дарнице! всі так кажуть і я так завджи казав!... не тринди мені киянину!
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04.05.2021 08:44 Відповісти
тобто, якщо ти скажеш я живу в Борщаговці, це значить, що не на Борщазі ти живещ, а напроти у селі Софіївська Борщаговка
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02.05.2021 16:12 Відповісти
Тут згоден, ну або в Петропавлівській... Але Сирець, Куренівка, Нивки - це все села раніше були... І кажуть НА СИрці, НА Нивках...
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02.05.2021 16:36 Відповісти
тому що їх вже давно не існує і ці всі села давно вже Київська територія і злилися з київськими кварталами, так, ще існує Петропавлівська Борщагівка, але Микільскої вже не існує, вона стала Південною Борщагою, тобто Борщагівка ще не зовсім зникла, а Пуща-Водиця наприклад, хоч і входить до Подільського району Києва, але розташована відірвано від міських кварталів Києва, за лісом і в лісі, курортне окреме селище так і залишилось
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02.05.2021 16:49 Відповісти
щодо Куренівки, до речі, вона не була окремим селом, вона буда міською околицею Києва, де стояли просто хаотично козацькі курені на межі міста, до складу міста ця територія увійшла під новою назвою Куренівка в 1833
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02.05.2021 17:01 Відповісти
а Дарниця ще була не просто селом, а окремим містом, якого вже не їснує.... наприклад, якщо у 2030 році м. Бровари увійде у Київську міську межу і стане новим районом Києва, і ти там живеш, то де ти станеш жити, на Броварах?.. ні, не думаю... так і залишиться у Броварах, в Броварському районі
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02.05.2021 16:25 Відповісти
Тогда уже "не районе на Дарнице скуплялись в магазе".
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02.05.2021 14:52 Відповісти
15 человек на сундук мертвеца,
йо-хо-хо и бутыль корвалола...
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02.05.2021 15:25 Відповісти
Занимались активным спортом. Не то, что некоторые политические эксперты-дрыщи. Спорт-это жизнь. Христос воскресе!
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02.05.2021 16:43 Відповісти
Угу. активно резались в очко
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02.05.2021 18:20 Відповісти
Це в районі Дарницького жд вокзалу, на вулиці Російській. Там публіка специфічна.
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02.05.2021 17:05 Відповісти
Говорят, Киев - культурная столица.. Ну, и пусть говорят.. Нам своё делать
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02.05.2021 18:21 Відповісти
нужно было каждому по пЭстолЭту купить в телеграме, быстрей бы закончилось
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03.05.2021 10:05 Відповісти
 
 