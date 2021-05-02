Вночі в Києві на Дарниці близько 15 осіб влаштували бійку з різаниною, є постраждалі. ФОТО
У ніч на неділю, 2 травня, в Дарницькому районі Києва сталася масова бійка з різаниною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в фейсбуці.
Як зазначається, загалом боролися близько 15 людей з різних компаній. Одного госпіталізовано з ножовим пораненням в область печінки. Ще одному чоловіку з розбитим носом та розбитою головою, медики надали допомогу на місці. Більшість учасників сутички були в стані алкогольного сп'яніння.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, деталі уточнюються.
Топ коментарі
+16 Ольга Мирна #481827
показати весь коментар02.05.2021 14:16
+11 Неактивіст
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+7 Топ Ган
показати весь коментар02.05.2021 14:22
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Это "понаехавшие" рагулины-урки, донецко-криворожская гопота срет.
Загадили Киев, шантрапа-люмпен.
Недаром мы её называли Дырницей... *)
Девчуня моя со Старой Дарницы грит: Ко мне не езди -- побьют наши жлобы. А я к тебе на Отрадный сама буду приезжать -- у вас можно спокойно по улице погулять и в кино сходить без драки... ...нам тогда по 16 лет было -- 1976 год.
Так шо -- ты прав! -- Дырница -- ...вотчина привозных киевлян...*)
йо-хо-хо и бутыль корвалола...